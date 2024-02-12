Декабристы – часть 1. Начало

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Профессиональные военные, победители Наполеона, молодые люди, искренне мечтающие изменить свою страну к лучшему. Своей главной целью они почитали службу Отечеству. Но так ли хорошо они понимали, чего именно они хотят добиться?

Мыслители, мечтатели или революционеры-экстремисты? Как из офицерских клубов по интересам возникло движение декабристов? Какова эволюция этого движения, какие идейные ориентиры оно имело и какие организационные формы принимало? Почему «тайные» общества не были тайными, и что послужило триггером выхода декабристов на Сенатскую площадь?