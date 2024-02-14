Александр I – часть 3. «Последние годы. Жизнь после смерти»

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После войны 1812 года Александр I возглавил антифранцузскую коалицию европейских держав, ярко проявил себя во время Венского конгресса и стал одним из инициаторов Священного союза – первой международно-правовой системы в истории Европы. Достигнув подлинного величия при жизни, он тем не менее не смог избежать глубокого личностного кризиса в конце жизни.

Чем прославился Александр I во время Венского конгресса? Как на протяжении жизни менялись его отношения с женой? Правда ли, что инициатором военных поселений и накрывшей страну «аракчеевщины» был сам Аракчеев, и какой экономический смысл стоял за этим «национальным проектом»? От чего умер Александр I, и правда ли, что он прожил еще много лет под именем Федора Кузьмича?