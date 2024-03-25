Тайное и явное ("Союз Благоденствия" и "Зелёная лампа)" О тайных обществах 19 века На чтение: 6 минут

«Союз Благоденствия» (1818—1821)

В августе 1817 г. царем Александром I и его гвардией была осуществлена торжественная поездка в Москву в честь пятилетия победы в войне 1812 года. В числе гвардейцев были и члены декабристской организации, штабом которой была квартира А.Н. Муравьева.

В это де время происходят события, возмутившие декабристов:

• Кровавая расправа над крестьянами в Новгородской губернии за то, что они сопротивлялись переводу их в разряд военных поселян;

• По известиям Трубецкого, Александр намеревался присоединить к Польше некоторые русские губернии, тем самым восстановить ее независимость.

Из-за этих событий у некоторых из декабристов возникло желание убить царя. На это вызвался И.Д. Якушкин. Для такого важного задания был разработан особый план. В соответствии с ним, Якушкин должен был проникнуть на территорию Кремля, вооружившись двумя пистолетами, и, застрелить царя из первого пистолета, когда тот будет выходить из Успенского собора. Второму пистолеты отводилась символическая роль - из него Якушкин должен был застрелиться, дабы придать цареубийству характер дворянской дуэли.

Не все декабристы разделяли идею цареубийства, что стало причиной длительных споров, которые привели к расколу внутри общества. В результате это привело к ликвидации «Союза спасения» и созданию более крупной и обладающий разветвленной сетью, организации – «Союза благоденствия».

«Союз благоденствия» был основан в январе 1818 года. Формально тайная организация существовала, и об этом было известно достаточно широко, в ней насчитывалось около 200 мужчин, достигших 18-летнего возраста. Существовала Коренная управа, состоящая из 30 человек (изначально 12 человек), которые были учредителями и Дума, состоящая всего из шести членов. Им подчинялись «побочные управы» и «деловые управы» в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Тамбове, Полтаве, Тульчине и Кишинёве.

Деятельность, идеи и цели организации

«Союз благоденствия» провозгласил своей целью распространение «истинных правил просвещения и нравственности», помощь правительству и облегчение участи крепостных. Лишь только члены Коренной управы знали истинную цель своих действий: создание конституционного строя и ликвидация крепостного права. Однако средства, которыми должны были достигаться эти цели, были не понятными, не было четкой политической программы. Так же было оговорено не присягать новому царю, если по какой-то причине он откажется от провозглашения конституционной монархии. Члены общества лелеяли надежду на то, что царь сам примет Конституцию, а они в этом случае его поддержат. Но не только Конституция была предметом обсуждений «Союза благоденствия».

И.Д. Якушкин вспоминал: «мы обсуждали главные язвы отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, для которых служба в течение 25 лет была каторгой, повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще».

Члены «Союза благоденствия» имели довольно разнообразные взгляды на политические преобразования в Российской Империи. Одни придерживались либеральных взглядов, другие - оппозиционных, а третьи – радикальных. Лидирующую позицию в Обществе занимали те, кто придерживался радикальных взглядов. Радикалов в Обществе было больше всего, и они требовали «решительных мер» вплоть до введения республики. По причине разнородного состава членов «Союза благоденствия» на собраниях общества довольно часто происходили споры, в которых схлестывались противоположные мнения.

Союз стремился распространить гуманистические и либеральные идеи и направления его деятельности не выходили за рамки «человеколюбия», или благотворительной работы, «образования» (влияния на работу школ и воспитание юношества), «правосудия», «общественного хозяйства». Его деятельность охватывала такие направления как: благотворительность (вклад в развитие образования), организация работы школ и воспитание юношества, а также "образование" (содействие в развитии учебных заведений) и "судебная система", которая регулировала деятельность общественного хозяйства. Учитывалось, что будут созданы различные организации для осуществления деятельности: легальные и нелегальные литературные, научные, педагогические, женские и молодежные общественные организации, а также издание журнала «Россиянин XIX века».

Члены Союза благоденствия распространяли свои идеи через литературно-театральное общество «Зелёная лампа», Вольное общество любителей российской словесности, Вольное общество учреждения училищ по методу взаимного обучения. Многие декабристы создавали новые школы, в которых обучались грамоте множество солдат и крестьянских детей.

На совещании в январе 1820 года участники обсуждали форму правления и высказались в пользу республики. В то же время они отвергали идеи цареубийства и временного правительства с диктаторскими полномочиями. Пестель предлагал в переходный период ввести временное правительство с чрезвычайными полномочиями, но его идею никто не поддержал. По-прежнему было мало сторонников идеи убийства императора.

Устав общества

«Союз благоденствия» просуществовал три года. За время его существования был сделан огромный шаг в разработке программных положений декабризма.

Устав состоял из двух частей. Первая часть - «Зеленая книга» - была заимствована из устава тайного прусского общества – «Союза добродетели» (1808 г.), которое было создано для патриотического воспитания народа. «Зеленая книга» провозглашала следующие цели общества:

• распространение просвещения;

• занятие гражданских должностей членами тайного общества.

Первая часть Устава была знакома всем членам «Союза благоденствия», а вот вторая часть скрывала в себе «тайную цель общества» и была доступна не для всех. Так, согласно второй части, цели у общества были следующие:

• введение Конституции;

• утверждение законного и свободного правления;

• уничтожение рабства и отмена крепостного права;

• введение гласности в судопроизводстве;

• утверждение равенства всех граждан перед законом;

• уничтожение военных поселений и рекрутчины.

По мнению декабристов, политический переворот возможен тогда, когда при помощи общественного мнения будут созданы необходимые условия. На создание этих условий, по их мнению, следовало отвести примерно 20 лет. Именно поэтому для формирования общественного мнения началось создание тайных и официальных организаций, в том числе литературных («Арзамас», «Зеленая лампа»), педагогических, научных, молодежных и др.

«Зелёная книга» была известна Александру I, который знакомил с ней своего младшего брата цесаревича Константина Павловича. Первое время император не признавал политического значения общества. Однако его взгляды поменялись после революций 1820 года в Испании, в Португалии и в Королевстве Обеих Сицилий.

Записка А.Х. Бенкендорфа, изъясняющая сведения о тайных обществах с наименованием ключевых деятелей и со всевозможной полнотой, осталась без каких-либо последствий. Приняты были лишь отдельные меры предосторожности:

• при гвардейском корпусе учреждена военная полиция;

• 1 августа 1822 года последовало повеление о закрытии всех тайных обществ.

Со всех служащих была отобрана подписка о непринадлежности к тайным обществам.

В январе 1820 г. в Петербурге, на квартире Ф. Н. Глинки, было созвано совещание 14 членов руководящего органа Союза благоденствия - Коренной управы. На этом совещании Пестель выступил с докладом о формах правления в России после революционного переворота. Разногласия между радикальной и умеренно настроенной группами членов «Союза благоденствия» особенно обострились к концу 1820 года и поставили общество на грань кризиса. Необходимо было искать новые пути и средства борьбы.

С целью решения данного вопроса в январе 1821 года был созван съезд депутатов от отделов «Союза благоденствия», местом заседаний служил дом братьев Фонвизиных. Центральным событием съезда стал демонстративный выход из общества М. Ф. Орлова. Ввиду обострившихся разногласий в тайном союзе, съезд принял решение о формальном самороспуске секретной организации. Результатом самороспуска должны были стать освобождение от ненадежных и колеблющихся «сообщников», а также снятие подозрений со стороны правительства, уже осведомленного через поступившие доносы о существовании Общества. После этого «истинные» члены Союза планировали образовать более законспирированное тайное общество. Этой акцией стремились также и устранить Пестеля, влияние которого на тайную организацию в последние годы ее существования очень возросло. Предполагалось на время закрыть общество, чтобы отсеять самых радикальных или ненадёжных членов, а затем воссоздать в узком составе.

В том же году на основе Союза благоденствия появилось Южное общество в Киеве. Его лидером стал Павел Пестель - один из самых радикальных участников совещания. Он предлагал убить царя и установить диктатуру. Позднее он изложил свои идеи в «Русской Правде», являющейся одним из двух документов декабристского движения. В 1826 году он был повешен в Петербурге. В следующем 1822 году появилось Северное общество в Петербурге. Его возглавили Никита Муравьев и Николай Тургенев.

С 1 августа 1822 года по указу Александра I были закрыты масонские ложи и тайные общества, независимо от их наименований.

Общество «Зеленая Лампа» (1819-1820)

«Зеленая Лампа» - дружеское общество петербургской дворянской, преимущественно военной, молодежи начала 20-х годов XIX века. Это был один из негласных кружков того времени, на заседаниях которого не только читались и обсуждались стихи, театральные премьеры, исторические и публицистические статьи, но и звучали вольнодумные высказывания и мысли о свободе, равенстве, уничтожении тирании. Основан камер-юнкером, театралом и переводчиком Н. В. Всеволожским. Участниками общества «Зелёная лампа» были многие будущие декабристы и сочувствующие им: Яков Толстой и Пётр Каверин, офицер лейб-гвардии Дмитрий Барков, член тайного общества Сергей Трубецкой, историк музыки Александр Улыбышев, а также писатели и поэты Николай Гнедич, Александр Дельвиг, Федор Глинка. Одним из самых активных членов кружка был молодой Александр Пушкин.

«Свет и надежда»- девиз общества

В марте 1819 года кружок Всеволожского официально оформился и получил свое название. «Зеленая лампа», название этому кружку дала лампа с зеленым абажуром, располагавшаяся в доме основателя общества – именно там проходили собрания либерально настроенных дворян. Первый председатель собраний «Зелёной лампы» Яков Николаевич Толстой вспоминал, что своё у названия общества был и скрытый смысл. Лампа обозначала свет, в противоположность тьме и мракобесию, а зелёный цвет считался цветом надежды. Члены кружка носили колпаки – символы свободы и веселья. Люди, посвященные в общество, надевали также специальные кольца, на которых была изображена лампа, символизировавшая просвещение. В «Зеленой лампе» была своя полушутливая символика, напоминавшая о масонских ритуалах. Например, кольца с изображением ламп, которые носили участники; зелёный цвет – символ надежды, юности, дружбы. Девизом общества были слова: «Свет и надежда!»

На собраниях кружка «Зеленая лампа» велись протоколы. Обыкновенно они проходили по субботам за ужином с бокалом шампанского и сопровождались весёлыми обрядами. Так, например, слуга-калмык Никиты Всеволожского обязан был следить за разговорами, и, если кто-либо из гостей произносил непечатное слово, тотчас же преподносил ему «штрафной» бокал с восклицанием: «Здравия желаю». Впрочем, все дискуссии, проходившие в обществе, сохранялись членами в глубокой тайне. На заседаниях, имевших неформальный характер, читались стихи, материалы на театральные и исторические темы, публицистические статьи, утопическая повесть «Сон» Улыбышева (опубликованная в 1928), изображавшая крах деспотизма и торжество законов в будущей России. С «Зеленой лампой» связано стихотворение Пушкина «Горишь ли ты, лампада наша…» (1822). Позже, вспоминая об этих встречах, Пушкин писал:

Горишь ли ты,

лампада наша,

Подруга бдений и пиров?

Кипишь ли ты, златая чаша,

В руках веселых остряков?..

Позднейшими исследованиями было установлено, что объединяющим началом для «лампистов» были как интересы литературно-театральные, так и политические.

Именно в «Зеленой лампе» Пушкин познакомился с Федором Николаевичем Глинкой – поэтом, публицистом и политическим деятелем. Глинка горячо поддерживал декабристов и не менее горячо восхищался творчеством Пушкина. Он и сам активно писал стихи, в основном – о судьбе России. Белинский его стихи охарактеризовал так: «художественно и свято». Федор Николаевич в стихах выступил в поддержку Пушкина в 1820 году, когда Александру Сергеевичу грозила ссылка. А после высылки Пушкина поэты состояли в переписке, не теряя связи.

Смерть Пушкина настолько поразила Глинку, что он написал “Воспоминание о пиитической жизни Пушкина”, изданную в 1837 году. Эта стихотворная работа и пришла к нам в мастерскую. «Ваш Реставратор» с огромным удовольствием создал изысканный крепкий футляр из кожи с золотым тиснением – не только красивый аксессуар, но и надежная защита для старинной книги.

«Зеленая лампа» и декабристы

Архивные материалы свидетельствуют о связи «Зеленой лампы» с организацией декабристов – «Союзом благоденствия», негласным отделением («побочной управой») которого она и являлась. Имела целью пропаганду декабристских идей посредством литературы и искусства.

Некоторые участники «Зеленой лампы», а именно С.П. Трубецкой и Ф.Н. Глинка, одновременно состояли в «Союзе благоденствия», про который говорилось ранее. Большинство политических дискуссий инициировалось именно этими участниками. Историки литературы полагают, что разница между двумя обществами была не столько в каких-либо эстетических или политических взглядах, а в отношении к жизни – в «Зеленой лампе» царил дух веселья, творчества, свободной игры, это сильно отличалось от принципиальной серьезности и даже некоторого «угрюмства» декабристов.

На собраниях «Зеленой лампы» царили весьма свободные нравы, озорство, вольнодумство. Так, показателем их взглядов может послужить политическая утопия А.Д. Улыбышева «Сон», рисующая картину жизни России через триста лет. Этот документ был для кружка своеобразным «символом веры».

Однако, несмотря на это, связь между «Зеленой лампой» и декабристами была не настолько тесной. Хотя общее настроение собрания определялось идеями будущих декабристов, лишь небольшая часть участников кружка имела представление о деятельности «Союза благоденствия» и не входила в состав подпольных политических организаций. Информация о готовящемся восстании для рядовых членов литературного общества была недоступна.

Отблески «Зеленой лампы»

В 1820 году произошло восстание Семёновского полка в Санкт-Петербурге. После этого политический сыск в стране был резко усилен. Начиная с этого момента, политическое сыск в стране значительно возросло. Общество было поставлено под наблюдение полиции. Один из членов «Зеленой лампы», полковник Жадовский, сообщил руководителям кружка о наблюдении за ними со стороны власти, после чего было решено прекратить встречи.

Общество «Зелёная лампа» просуществовало недолго, в октябре 1819 г. Пушкин в письме к знакомому напишет: «Зелёная лампа нагорела, кажется, гаснет, а жаль: масло есть...» . За тот довольно короткий период, что существовала организация (год с небольшим), было проведено как минимум 22 собрания общества.

Но значение общества для становления литературных талантов А.С. Пушкина, А.А. Дельвига, Ф.Н. Глинки было весьма велико. Многие из членов кружка в зрелом возрасте отошли от политических взглядов молодости, но опыт свободного творческого общения и изучения истории и культуры России имел большое значение для развития их талантов.

Каковы были цели и задачи «Зеленой лампы», — в точности нам неизвестно. Мнения на сей счет различны. Одни считают, что это был просто кружок кутящей молодежи, собиравшейся единственно ради кутежей, вина, танцовщиц и чтения вакхических стихов. Другие, как Щеголев, склонны видеть в «Зеленой лампе» один из зародышей тайных политических организаций. Насколько нам известны обстоятельства той эпохи, — мы, кажется, можем сказать, что оба мнения правильны: «Зеленая лампа» была и вакхическим, и политическим кружком. В те времена одно с другим, по условиям русской жизни, было тесно связано. Кутящая молодежь, гвардейское офицерство, были в равной степени заряжены и любовью к пирам, и ранними увлечениями «вольностью». «Умы кипели».

Ни самой «Зеленой лампе» в целом, ни кому-либо из ее участников не суждено было сыграть заметной роли в надвигавшихся событиях, имевших столь великие последствия для судьбы России. Но несправедливо было бы не отметить, что зарождение этих событий совершалось где-то в непосредственной близости к ней. Роль «Зеленой лампы» бесконечно скромная, но все-таки «Вино кометы» воодушевляло важные, роковые споры. Среди окружавшей тупости, умственной лености и душевного покоя — оно помогало бередить умы и оттачивать самое страшное, самое разительное оружие — мысль. Вот почему нам и не страшно, и не кажется нескромным назваться «Зеленой лампой». Мы тоже не собираемся «перевернуть мир», но мы хотели бы здесь о многом помыслить, главным образом, — не страшась выводов.

Само название «Зелёная лампа» вошло в историю. Спустя сто лет после Пушкина, в 20-х годах XX века, в парижской квартире Д. Мережковского и З. Гиппиус было создано второе общество, носившее такое же название – в напоминание о пушкинских традициях. В парижском клубе «Зеленая лампа» собирались не только поэты и писатели, но также приглашались не только литераторы, но и политические деятели русского изгнания, в том числе Александр Керенский. Заседания так же, как и в пушкинское время, сопровождались обедами, где обязательно подавался чай со сладостями, а иногда и шампанское. Существовало это общество вплоть до смерти Д. Мережковского в 1940 году. Литературные объединения, называвшиеся «Зеленой лампой», были и в Харбине, и в Южной Америке – везде, где в XX веке появлялись русские люди, словно зажигался огонек писательского дружества, дошедший к нам со дней пушкинской молодости.

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