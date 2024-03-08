РЫЛЕЕВ, КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ

Рылéев, Кондратий Федорович (18[29].09.1795, с. Батово, Гатчинский уезд, Санкт-Петербургская губ. — 13[25].07.1826, Петропавловская крепость, Санкт-Петербург) — русский поэт, общественный деятель, декабрист , один из пяти казненных руководителей восстания декабристов.

Из дворян. По окончании Санкт-Петербургского 1-го кадетского корпуса (1814) был произведен в офицеры и направлен на службу в артиллерию. Участвовал в Заграничных походах русской армии . С декабря 1818 в отставке. С 1821 — заседатель Петербургской уголовной палаты, с 1824 — правитель канцелярии Российско-американской компании. В 1821 вошел в «Вольное общество любителей российской словесности». Был известен как автор сатирической оды «К временщику», обличающей А. А. Аракчеева , и поэтической думы «Смерть Ермака», ставшей народной песней. Позднее пишет цикл стихотворений на исторические темы, среди его героев: Дмитрий Донской, Иван Сусанин, князь Курбский. В 1823–1825 вместе с А. А. Бестужевым (Марлинским) выпускал альманах «Полярная звезда». В 1823 Р. вступил в Северное тайное общество декабристов, став в конце года его руководителем.

Придерживался умеренных конституционных взглядов, перейдя затем на более радикальные республиканские позиции. Считал, что Россия должна принять американскую модель управления. Был одним из организаторов восстания 14 декабря 1825. В качестве частного лица вышел с другими декабристами Северного общества на Сенатскую площадь. После разгрома восстания арестован. На следствии Р. не скрывал своих антимонархических настроений. Приговорен к смертной казни вместе с четырьмя другими членами Северного и Южного тайных обществ — П. И. Пестелем, С. И. Муравьевым-Апостолом, М. П. Бестужевым-Рюминым, П. Г. Каховским . Казнен в Петропавловской крепости, место захоронения неизвестно.

Лит .: Готовцева А. Г., Киянская О. И. Рылеев. М., 2013. Гордин Я. А. Декабристы. Мятеж реформаторов. СПб., 2021. Н. А. Копылов.