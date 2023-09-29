Рае́вский, Влади﻿мир Федосеевич

Рае́вский, Влади﻿мир Федосеевич (28.03[08.04].1795, с. Хворостянка Курского наместничества — 08[20].07.1872, д. Малышовка Иркутской губ.) — русский поэт, декабрист .

Родился в многодетной помещичьей семье, воспитывался в Московском университетском пансионе (1803–1811). С 1811 — на военной службе. Участник Отечественной вой­ны 1812 и Заграничных походов русской армии 1813 – 1814. Награжден золотой шпагой «За храбрость». В 1814 получил звание штабс-­капитана. В 1817 ушел в отставку, но затем вернулся на военную службу. Член «Союза благоденствия» (1819–1821). С 1821 заведовал дивизионными школами, для которых по поручению генерал-­майора М. Ф. Орлова (см. Орловы ) разработал учебные программы. В 1822 арестован. До 1826 содержался в Тираспольской крепости, затем — в Петропавловской. Вошел в историю как первый декабрист. В 1827 был лишен чинов и званий и сослан в Сибирь, где женился на крестьянке, в браке с которой имел 9 детей.

В Сибири занимался хозяйственной и просветительской деятельностью, писал мемуарные очерки, которые были изданы уже после его смерти, а также стихи. В 1856 был амнистирован, ему и его детям возвращено потомственное дворянство и право выбирать место жительства, за исключением столиц.

Соч .: Полное собрание стихотворений. М., 1967.

Лит. : Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский: новые материалы. М.–Л., 1949; Эйдельман Н. Я. Первый декабрист. Повесть о необыкновенной жизни и посмертной судьбе В. Раевского. М., 2005. И. А. Кукушкина.