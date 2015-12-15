Образование Северного и Южного общества Возникновение в 1821–1822 гг. дворянских тайных обществ с программами общественного переустройства – Южного общества во главе с П.И.Пестелем, разработавшим проект республиканской конституции для России и Северного общества во главе с Н.М.Муравьевым, автором «Конституции», по которой Россия провозглашалась конституционной монархией.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Декабристы - люди высокой нравственности, которая и выделила их из остального дворянства, заставила подняться выше своих сословных привилегий, дававшихся им происхождением и положением в обществе, пожертвовать всем своим состоянием и даже самой жизнью во имя высоких и благородных идеалов – освобождения России от крепостничества и деспотизма самодержавной власти.

Источниками их "вольномыслия" явились идеи французских просветителей XVIII в. и русских "вольнодумцев" конца XVIII – начала XIX в. Большое влияние на формирование освободительных идей декабристов оказала Отечественная война 1812 г. Не случайно они называли себя "детьми 1812 года", рассматривая его как отправную точку своего политического воспитания. Свыше ста будущих декабристов были участниками этой войны.

Заграничный поход русской армии в 1813–1814 гг., в котором участвовали многие декабристы, познакомил их с социально-политическими изменениями в Европе после Французской революции конца XVIII в., обогатил их новыми впечатлениями, идеями и жизненным опытом.

Декабристы ощущали значимость эпохи, в которой им приходилось жить и действовать, когда, по их мнению, решалась "судьба России". Для них было характерно ощущение грандиозности событий своей эпохи, а также непосредственной причастности к этим событиям, что и служило движущим мотивом их действий. Они выступили на исторической арене в эпоху крупных военно-политических катаклизмов: наполеоновских войн, революций в разных странах Европы, национально-освободительных восстаний в Греции и латино-американских колониях.

Декабристы были тесно связаны с либерально-оппозиционной, или, как говорят, "околодекабристской", средой, на которую они опирались в своей деятельности и которая по существу разделяла характерные для декабристов взгляды. Это видные писатели (например, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, А. С. Грибоедов, Д. В. Давыдов), известные своими прогрессивными взглядами государственные и военные деятели (Н. С. Мордвинов, П. Д. Киселев, М. М. Сперанский, А. П. Ермолов). Поэтому возникновение декабризма и деятельность декабристских обществ, особенно на раннем их этапе, нельзя понять вне связи с их либерально-оппозиционным окружением. Нельзя сбрасывать со счета и тот факт, что на формирование декабристских идей и взглядов оказали влияние как преобразовательная деятельность и реформаторские планы начала царствования Александра I, так и позднее разочарование в "реформаторе на троне", последовавшее в результате фактического от них отказа.

Значительное влияние на организационно-тактические принципы декабристов оказали масонство (более 80 декабристов, в том числе и все их лидеры, были масонами), а также опыт тайных обществ в европейских странах.

История России с древнейших времен до 1861 года Н. Павленко, И. Андреев, В. Кобрин, В. Федоров. 3-е изд.. М., 2004 http://wordweb.ru/andreev/86.htm

ОБЩЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА

[…] Официальный космополитизм, подчеркнутое на верхах пренебрежение ко всему русскому, открытое предпочтение, оказываемое иностранцам, в первую очередь растлевавшим общество иезуитам и заморозившим администрацию немцам, суровая до полного абсурда цензура и обскурантизм болезненно переживались тогдашним русским обществом, находившимся еще под влиянием патриотического подъема Двенадцатого года.

Наиболее болезненно реагировала на эти настроения самая чуткая часть этого общества – офицерство. Смутное предчувствие бедствий, надвигающихся на Россию, искреннее желание их предотвратить, неизжитая еще славная традиция XVIII века – века политически воспитанного петровского и екатерининского офицерства – все это в связи с заграничными походами (значительно расширившими кругозор мыслящей его части) и с модой на запрещенный плод – «карбонарство» – способствовало бурному росту всякого рода тайных обществ и кружков. Группировки эти, «Союз благоденствия», «Общество соединенных славян» и тому подобные, составили в начале 20-х годов два тайные общества – Северное (главным образом из офицеров гвардии, отчасти флота) и Южное (офицерство 2-й армии вплоть до старших начальников и III корпус 1-й армии). Такие события, как бунт Семеновского полка и «Чугуевская бойня», лишь накаляли все больше атмосферу – и становилось ясным, что рано или поздно гроза должна разразиться и что для этого взрыва достаточно любого незначительного повода.

И повод этот (к тому же первостепенной важности) представился... 14 декабря 1825 года – печальная дата русской истории – явилось днем открытого разрыва российского правительства с русским обществом […].

Керсновский А. А. История русской армии // в 4 томах . М., 1992–1994. Т. 2. 1993. http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/07.html

ПОЛОЖЕНИЕ ДВОРЯНСТВА

Положение этого класса в обществе покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным бездельем; с рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к французу-гувернеру, довершал свое образование в итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни в московском или деревенском своем кабинете с Вольтером в руках. С книжкой Вольтера в руках где-нибудь на Поварской или в тульской деревне этот дворянин представлял очень странное явление: усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, – все было чужое, все привозное, а дома у него не было никаких живых органических связей с окружающими, никакого серьезного дела, ибо мы знаем, ни участие в местном управлении, ни сельское хозяйство не задавали ему такой серьезной работы. Таким образом, живые, насущные интересы не привязывали его к действительности; чужой между своими, он старался стать своим между чужими и, разумеется, не стал: на Западе, за границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели, [как] на случайно родившегося в России француза. Так он стал в положение межеумка, исторической ненужности; рассматривая его в этом положении, мы готовы жалеть о нем, думая, что ему иногда становилось невыразимо грустно от этого положения.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec81.htm

ПЕРВЫЕ ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА В РОССИИ

Первое тайное общество, «Союз спасения» (или Общество истинных и верных сынов Отечества), возникло в 1816 году. Во главе его стояли молодые офицеры Александр Муравьев, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев и другие. В 1818 году они же основали новое, более многочисленное общество – «Союз благоденствия», в которое входило не менее двухсот членов. «Союз благоденствия» имел руководящий орган – Коренную управу. В 1821 году Коренная управа объявила о самороспуске Союза, хотя его руководители не намеревались прекращать революционную деятельность, а лишь стремились таким образом избавиться от ненадежных и случайных членов Союза.

Характерной чертой созданной вскоре новой тайной организации было структурное деление ее на две части: Северное общество, опиравшееся на столичные воинские части, и Южное общество, основой которого стали полки 2-й армии, стоявшей на Украине. Другой особенностью нового этапа движения будущих декабристов стала разработка программы действий на будущее, естественно, при условии победы восставших. Сразу же обнаружились разногласия в том, какой должна быть Россия. «Русская правда» – программа признанного лидера Южного общества полковника П. И. Пестеля – предусматривала установление диктатуры Временного верховного революционного правления типа военной хунты, причем Пестель явно отводил себе роль верховного диктатора. Новый орган власти вводил конституцию, согласно которой Россия становилась унитарной республикой с однопалатным законодательным собранием – Народным вечем, и Державной думой – своеобразным советом, каждый из пяти членов которого выполнял функции главы государства и правительства в течение одного года. Контрольные пожизненные функции принадлежали Верховному собору, надзиравшему за соблюдением конституции.

Эта конституция гарантировала всем гражданам России основные гражданские свободы, в том числе свободу от крепостной зависимости.

Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008 http://storyo.ru/empire/140.htm

СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ

В 1818 г. вместо «Союза спасения» был основан «Союз благоденствия». Во главе его стояли те же лица, что и в прежней организации. Они образовали Коренную управу. Ей подчинялись местные «управы» – в Петербурге, Москве и некоторых других городах. Новый «Союз» носил более открытый характер. В нем состояло около 200 человек. В уставе («Зеленой книге») говорилось, что «Союз» считает своей обязанностью «распространением между соотечественников истинных правил нравственности и просвещения споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия». Одной из главных своих целей «Союз» считал развитие благотворительности, смягчение и гуманизацию нравов.

Судьба крепостного крестьянина и рядового солдата была в центре внимания «Союза». Его члены должны были делать достоянием гласности факты жестокого обращения с крепостными, «истреблять» продажу их поодиночке и без земли. Следовало добиваться устранения из армейской жизни произвола, жестоких наказаний, рукоприкладства.

Большое значение «Союз благоденствия» придавал гуманистическому воспитанию юношества. Члены «Союза», имевшие поместья, должны были открывать школы для крестьян. «Союз» ставил себе целью бороться против взяточничества, стремился к мирному разрешению возникающих в стране конфликтов, стараясь приводить к соглашению «различные племена, состояния, сословия». Развитие производительных сил Отечества тоже входило в цели «Союза». Его члены должны были способствовать внедрению передовых приемов земледелия, росту промышленности и ремесел, расширению торговли.

Для достижения своих целей члены «Союза» должны были активно участвовать в общественной жизни, в деятельности легальных научных, просветительных и литературных обществ. Предполагалось наладить издание собственного журнала.

Знакомство с «Зеленой книгой» показывает, что ее авторы были передовыми людьми – с широким кругозором и добрым сердцем. Существовала и вторая часть «Зеленой книги», известная лишь основному ядру общества. В ней были записаны его заветные цели – введение конституции и уничтожение крепостного права.

За короткое время своего существования «Союз благоденствия» успел сделать очень немногое из того, что было намечено. Его члены выступали за отмену крепостного права, некоторые из них старались облегчить положение своих крепостных. Иван Якушкин открыл школу в своем имении. Сергей Муравьев-Апостол, служивший в Семеновском полку, много сделал для того, чтобы облегчить жизнь солдата. Однако все его усилия пошли прахом, когда в Семеновский полк был назначен новый командир. Сразу же воцарились муштра и палочная дисциплина. В 1820 г. в полку произошли солдатские волнения. «Зачинщики» были жестоко наказаны, остальные солдаты разосланы по отдаленным гарнизонам.

Будущие декабристы не участвовали в этом выступлении, но кары коснулись и их. Большинство офицеров-семеновцев были срочно переведены в обычные армейские корпуса и высланы из столицы. 17-летнему Михаилу Бестужеву-Рюмину не разрешили даже заехать в имение, чтобы попрощаться с умирающей матерью. Вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом он был переведен на юг, в Черниговский полк. Среди солдат этого полка оказалось много бывших семеновцев. Павел Пестель в 1821 г. был произведен в полковники и назначен командиром Вятского полка, который располагался недалеко от Черниговского. Так оказались на юге многие участники тайного общества.

Между тем правительство оставило политику реформ и вступило на путь реакции. Стало очевидно, что организационное строение и программа «Союза благоденствия» не отвечают новым условиям. Вместо того, чтобы «споспешествовать правительству», надо было развернуть самостоятельную борьбу за обновление России. В 1821 г. тайный съезд «Союза благоденствия» в Москве объявил организацию распущенной. Руководители движения хотели организовать новое общество, способное к более решительным действиям.

Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с начала XVIII до конца XIX века, М., 2001. http://kazez.net/book_98689_glava_109_%C2%A7_6._Pervye_organiza%D1%81ii_budu.html

ВЕТВИ ОДНОГО ЗАГОВОРА

Существование кружков оппозиционного характера можно было наблюдать уже тотчас по возвращении войск из заграничного похода. Первоначально они пользовались дозволенной тогда (до 1822 г.) в России масонской организацией, затем получили вид политических сообществ. Из нескольких таких сообществ выслежен был в 1816 г. большой "Союз спасения", или "Союз благоденствия", устав которого ("Зеленая книга") стал известен даже самому императору Александру. Слишком большая огласка союза повела в 1820–1821 гг. к его добровольному закрытию. Но, закрыв этот союз, его руководители составили новые союзы, более тайные и с более определенными программами действий. Это были союзы: "Северный" с Н. Муравьевым и Рылеевым во главе; "Южный", руководимый Пестелем, и "Славянский". Первый был умереннее прочих, высказываясь за монархическое начало; второй был республиканским, а третий отличался фантастическими крайностями. Во всяком случае все эти союзы были ветвями одного заговора, направленного к коренному перевороту.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 2000 Часть III. Время Александра I (1801–1825) http://magister.msk.ru/library/history/platonov/plats005.htm#gl21

СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЙ СОЮЗЫ

Когда распался Союз благоденствия, тогда из развалин его возникли два новых союза - Северный и Южный. Северный союз в первое время имел руководителем известного нам Никиту Муравьева, офицера генерального штаба, и статского советника Николая Тургенева. Он был в то время известен как автор превосходной книжки теории налогов; он много занимался политико-экономическими вопросами; его задушевной мечтой было работать над освобождением крестьян. В 1823 г. в Северное общество вступил Кондратий Рылеев, отставной артиллерист, служивший по выборам петербургского дворянства и вместе управлявший делами Североамериканской торговой компании. Он стал вождем Северного общества; здесь господствовали конституционно-монархические стремления. Гораздо решительнее было Южное общество; оно составилось из офицеров второй армии, расположенной в Киевской и Подольской губерниях. Главная квартира этой армии находилась в Тульчине (Подольской губернии). Вождем Южного общества стал командир пехотного Вятского полка Пестель, сын бывшего сибирского генерал-губернатора, человек образованный, умный и с очень решительным характером; благодаря этому вождю в Южном обществе получили преобладание республиканские стремления. Впрочем, Пестель не создавал определенной формы правления в уверенности, что ее выработает общее земское собрание; он надеялся быть членом этого собрания и готовил себе программу, обдумывая предметы, о которых будут говорить на соборе.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004 http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec84.htm

«РУССКАЯ ПРАВДА» П. И. ПЕСТЕЛЯ

[…] § 6. Дворянство.

Дворянство есть то отдельное от массы народной сословие, которое свои особенныя имеет преимущества состоящия в следующих пяти предметах:

1) Дворянство обладает другими людьми как собственностью своею называя их своими крепостными е и право имеет составлять Майораты с разрешения Правительства.

2) Дворянство никакой подати не плотит и никаких вкладов в пользу общую не вносить.

3) Дворянство не подлежит телесным по суду наказаниям подобно прочим Росссиянам ниже за самыя ужаснейшияя преступления.

4) Дворянство не подлежит Рекрутскому набору и всякия звания и должностныя места в Государстве замещает за изключением прочих Россиян и

5) Дворянство называется Сословием Благородным имеет Гербы и присоединяет к сему различныя Титла.

Сии пять Преимуществ составляют Дворянство, в отношении к коему здесь употреблено слово преимущество а не слово право потому что упомянутые выгоды, коими пользуется Дворянство ни на какой предшествующей обязанности не основаны, ниже для исполнения какой либо обязанности нужными не бывают; почему и не могут правами быть признаны на основании §5 предисловия: тем более что сии Выгоды не только не основаны на предшествующих обязанностях, но даже напротив того от обязанностей избавляют и потому должны быть признаны Преимуществами а не правами.

Разсмотрим теперь должны ли таковыя преимущества в благоустроенном Государстве отдельному Сословию быть дарованы.

Первое. – Обладать другими Людьми как собственностью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать Людей на подобие Вещей, употреблят их по собственному своему произволу без предварительнаго с ними соглашения и единственно для собственной своей прибыли, Выгоды сии а иногда и прихоти есть дело постыдное, противное Человечеству, противное законам Естественным, противное святой Вере Християнской, противное наконец Заповедной воле ВсеВышняго гласящаго в священном писании что Люди пред ним все ровны и что одни Деяния их и Добродетели разницу между ими поставляют. И потому не может долее в России существовать позволено одному человеку иметь и называть другаго своим крепостным. Рабство должно быть решительно уничтожено и Дворянство должно непременно на веки отречься от гнуснаго преимущества обладать другими Людьми.

Нельзя ожидать чтобы нашелся хотя один довольно злосовестной Дворянин чтобы не содействовать всеми силами к уничтожению рабства и крепостнаго состояния в России; но ежели бы паче всякаго чаяния нашолся изверг которой бы словом или Делом вздумал сему Действию противиться или оное осуждать то Временное Верховное Правление обязывается всякаго таковаго Злодея безизьятно немедленно взять под стражу и подвергнуть его строжайшему наказанию яко Врага отечества и изменника противу первоначальнаго кореннаго права Гражданскаго. […]

П.И. Пестель Русская Правда http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/VV_PES_W.HTM#3_4

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ НИКИТЫ МУРАВЬЕВА

Глава I О народе Русском и правлении

1. Русской народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства.

2. Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основныя постановления для самого себя. […]

Глава X. О верховной исполнительной власти.

101. Император есть: Верховный Чиновник Российскаго Правительства. Его права и преимущества суть:

1) Власть его наследственная по прямой линии от отца к сыну, но от тестя она не переходит к зятю.

2) Он соединяет в особе своей всю исполнительную власть.

3) Он имеет право останавливать действие законодательной власти и принуждать ее ко вторичному разсмотрению закона.

4) Он Верховный Начальник сухопутной и морской силы.

5) Он Верховный Начальник всякаго отделения Земских Войск, поступающаго в действительную службу Империи.

6) Он может требовать письменнаго мнения главнаго чиновника каждаго исполнительнаго департамента о всяком предмете, с его обязанностью сопряженном.

7) Ведет переговоры с иностранными державами и заключает мирные трактаты с совета и с согласия Верховной Думы, лишь только две трети присутствующих Думы на то согласились. Трактат, таковым образом заключенный, поступает в число Верховных законов.

8) Он назначает посланников, министров и консулов и представляет Россию во всех ея отношениях с иностранными Державами. Он назначает всех чиновников, о которых не говорено в сем Уставе.

9) Не может однако же помещать в трактатах статей, нарушающих права и состояние Граждан внутри отечества. Равным образом не может включать в оные без согласия Веча Народнаго условия напасть на какую-либо землю, не может уступить никакого участка земель, принадлежащих России.

10) Назначает судей верховных судебных мест с совета и согласия Верховной Думы.

11) Он наполняет все места, сделавшияся свободными, когда Народное Вече распущено, и дает от себя постановленным временным чиновникам Грамоты на сии места, которыя имеют силу до окончания перваго съезда Думы.

12 Он означает и постановляет по каждой отрасли дел или в каждом Приказе Главу […]

13) Он обязан при каждом съезде обеих Палат доставлять Народному Вечу сведения о состоянии России и представлять его суждению принятие мер, которыя ему покажутся необходимыми или приличными.

14) Он имеет право созывать обе Палаты и Верховную Думу в случае переговоров или суда.

15) Не может употреблять войска во внутренности России в случае возмущения, не сделав о том предложения Народному Вечу, которое немедленно обязано удостовериться посредством следствия в необходимости Военнаго положения. […]

18) Он принимает послов и уполномоченных иностранных Правительств.

19) Наблюдает за строгим исполнением общественных законов.

20) Дает Грамоты назначения всем Чиновникам Империи.

21) Ему дается титул Его Императорскаго Величества, никакой другой не допускается. Выражения: «Имянное повеление», «Высочайшее соизволение», «соизволение быть по сему» и т. п. уничтожаются, яко неприличныя и не имеющия никакого значения в земле благоустроенной.

22) Народное Вече определяет, с каким обрядом новый Император принимает сие званье.

23) Император при вступлении своем в правление произносить следующую присягу посреди Народнаго Веча: «Я клянусь торжественно, что буду верно исполнять обязанности Императора Российскаго и употреблю все мои силы на сохранение и защиту сего конституционнаго Устава России».

Обложка: декабристы П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский

Источник: https://msk.kprf.ru