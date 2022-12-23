МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Муравьёв-Апостол, Сергей Иванович (23.10.[03.11].1795, Санкт-Петербург — 13[25].07.1826, там же) — декабрист.

Муравьёв-Апостол, Сергей Иванович (23.10.[03.11].1795, Санкт-Петербург — 13[25].07.1826, там же) — декабрист. Из старинного дворянского рода, младший брат М. И. Муравьёва-Апостола . Воспитывался вместе со старшим братом в пансионе Хикса в Париже, затем в Петербурге — в Корпусе инженеров путей сообщения (с 1810). 20 мая [1 июня] 1811 произведен в прапорщики, в мае 1812 — в подпоручики. Во время Отечественной войны 1812 находился под началом инженер-генерал-майора П. Н. Ивашева в делах при Витебске, Бородине, Тарутине, Малоярославце; затем в отряде генерал-адъютанта А. П. Ожаровского под Красным, награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». Закончил кампанию при Березине, 17[29] декабря 1812 произведен в поручики, награжден орденом Св. Анны 4-й степени. По окончании кампании закончил курс обучения в институте Корпуса инженеров путей сообщения и был выпущен из него весной 1813. Участник Заграничных походов, 20 апреля [2 мая] 1813 переведен в Тверской временный егерский батальон великой княгини Екатерины. За сражение под Лютценом награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Участвовал в сражениях при Бауцене и Лейпциге. С 1814 находился при генерале от кавалерии Н. Н. Раевском, был ординарцем при начальнике авангарда. За участие в сражении при Фер-Шампенуазе во время наступления на Париж награжден орденом Св. Анны 2-й степени). По возвращении в Россию с гренадерским корпусом под командованием И. Ф. Паскевича 8[20] мая 1813 произведен в штабс-капитаны, 4[16] октября 1813 — в капитаны. Был переведен в лейб-гвардейский Семеновский полк поручиком 1[13] марта 1815. Принимал участие в «Семеновской артели» и в создании «Союза спасения» 9[21] февраля 1816. В 1817—1818 состоял в масонской ложе «Трех добродетелей» (принят 2[14] января 1817, с июня — обрядоначальник), покинув ложу в конце 1818. Вторично произведен в штабс-капитаны в феврале 1817. Входил в состав Коренной управы «Союза благоденствия». 15[27] декабря 1819 произведен в капитаны. После солдатского бунта в Семеновском полку переведен со 2[14] ноября 1820 подполковником в Полтавский пехотный полк, а затем, в мае 1822 — в Черниговский пехотный полк, командиром 2-го батальона в г. Василькове Киевской губернии.

Являлся одним из наиболее деятельных членов Южного общества, был одним из директоров, главой Васильковской управы. Установил связь с польским Патриотическим обществом и Обществом соединенных славян (через своего друга и помощника М. П. Бестужева-Рюмина ). Соглашался на необходимость цареубийства. Подготовил агитационный документ для солдат «Православный катехизис» (1823). Совместно с Бестужевым-Рюминым, подполковником В. С. Норовым и полковником И. С. Повало-Швейковским во время ярмарки в Киеве в январе 1823 выступил инициатором «Бобруйского заговора» и выработки плана военной революции, рассчитанной на выступление четырех полков 9-й дивизии 3-го пехотного корпуса, в которых они служили, ареста в Бобруйской крепости Александра I во время смотра войск и поход на Москву. Однако П. И. Пестелем и декабристами-москвичами, для переговоров с которыми приезжал Бестужев-Рюмин, план не был поддержан. Участвовал в обсуждениях других планов Южного общества. Был арестован утром 29 декабря 1825 [10 января 1826] командиром Черниговского пехотного полка подполковником Г. И. Гебелем в Трилесах. После освобождения офицерами полка возглавил восстание. В конце декабря восставшие вступили в Васильков, где захватили полковое оружие и казну, затем была занята Мотовиловка, где перед строем был оглашен «Православный катехизис». Вечером 1[13] января 1826 повстанцы двинулись сначала на Житомир, стремясь соединиться с частями, где служили «соединенные славяне», но затем повернули на Белую Церковь, избегая столкновения с превосходящими силами правительственных войск. При с. Устимовке 3[15] января полк был разбит отрядом правительственных войск под командованием генерал-майора Ф. К. Гейсмара, при этом М.-А. получил тяжелое ранение картечью в голову. Тогда же был ранен и застрелился на поле боя младший из братьев — Ипполит. Доставлен закованным в кандалы из Белой Церкви сначала в Могилев, затем в Санкт-Петербург (19[31] января), был помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Осужден вне разрядов и 11[23] июля приговорен Верховным уголовным судом к четвертованию, замененному затем на повешение. Казнен на рассвете 13[25] июля на кронверке Петропавловской крепости вместе со своим соратником Бестужевым-Рюминым. Был одним из трех казненных, у кого веревка оборвалась, после чего, как и остальные, был повешен повторно. Точное место погребения до сих пор неизвестно. Художественный образ М.-А. представлен в нескольких художественных произведениях (романы Д. Мережковского «14 декабря», П. Качуры «Апостолы правды») и кинофильмов («Звезда пленительного счастья», 1975; «Союз спасения», 2019).

Лит. : Горбачевский И. И. Записки, письма / Изд. подгот. Б. Е. Сыроечковский. М., 1963; Медведская Л. А. Сергей Иванович Муравьев-Апостол. М., 1970; Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей: Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. М., 1980; Киянская О. И. Южный бунт: восстание Черниговского пехотного полка. М., 2016 . Я. В. Леонтьев.