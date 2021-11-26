ЛУНИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

ЛУНИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ - уча­ст­ник дви­же­ния де­каб­ри­стов, пуб­ли­цист, под­пол­ков­ник лейб-гвардии (1824).

Внук М.К. Лунина , пра­внук И.И. Неплюева . Двоюродный брат Н.М. Муравьёва . Дво­ря­нин . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В дет­ст­ве на­хо­дился под влия­ни­ем вос­пи­та­те­ля аб­ба­та Во­ви­лье. Слу­жил в лейб-гвардейском Егер­ском ба­тальо­не (1803-1805), лейб-гвардейском Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку (1805-1815; в 1808-1812 годы вхо­дил в пол­ко­вой кру­жок, от­ли­чав­ший­ся кри­тическим на­прав­ле­ни­ем мыс­ли). Участ­ник русско-ав­стро-французской вой­ны 1805 года и русско-прусско- французской вой­ны 1806-1807 годов (от­ли­чил­ся в Аус­тер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года, Гельс­берг­ском и Фрид­ланд­ском сра­же­ни­ях 1807 года), Отечественной вой­ны 1812 года(за от­ли­чи­е в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии на­граж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814. В 1816-1817 годы жил в Па­ри­же, ин­те­ре­со­вал­ся дея­тель­но­стью кар­бо­на­ри­ев, уто­пическим со­циа­лиз­мом (поз­на­ко­мил­ся с К. А. де Рув­руа Сен-Си­мо­ном), об­щал­ся с Ж. М. де Мест­ром . Вновь на во­енной служ­бе: в лейб-гвардейском Улан­ском пол­ку (1822-1824), лейб-гвардейском Грод­нен­ском гу­сар­ском пол­ку (1824-1826; был адъ­ю­тан­том великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча , поль­зо­вал­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом).

Член тай­ных де­ка­брист­ских об­ществ - Сою­за спа­се­ния (1816-1818), Сою­за бла­го­ден­ст­вия (1818-1821; член Ко­рен­но­го со­ве­та Сою­за), Северного общества (1821-1822). Вы­сту­пал за кон­сти­туционное прав­ле­ние с ог­ра­ни­чен­ной ис­пол­нительной вла­стью «при мо­нар­хе или пре­зи­ден­те». Сто­рон­ник от­ме­ны кре­пост­но­го пра­ва (уна­сле­до­вав в 1817 году пос­ле смер­ти от­ца зна­чительное со­стоя­ние, Лунин улуч­шил по­ло­же­ние сво­их дво­ро­вых, а так­же кре­пост­ных кре­стьян, пла­ни­ро­вал по за­ве­ща­нию дать им лич­ную сво­бо­ду, но без зем­ли). Ав­тор про­ек­та убий­ст­ва императора Алек­санд­ра I «пар­ти­ей» в мас­ках («об­ре­чён­ным от­ря­дом») (в даль­ней­шем главный пункт в об­ви­не­нии и при­го­во­ре Лунина). В Вар­ша­ве сбли­зил­ся с чле­на­ми Па­трио­ти­чес­ко­го об­щест­ва.

9(21).04.1826 года аре­сто­ван по де­лу де­ка­бри­стов, до­став­лен в Санкт-Пе­тер­бург и за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. На след­ст­вии от­ка­зал­ся вы­да­вать участ­ни­ков тай­ных об­ществ. Вер­хов­ным уго­лов­ным су­дом при­го­во­рён к веч­ной ка­тор­ге (за­ме­не­на императором Ни­ко­ла­ем I на 20-лет­нюю, вско­ре на 15-лет­нюю, а в 1832 - на 10-лет­нюю). Со­дер­жал­ся в за­клю­че­нии в Свеа­борг­ской и Вы­борг­ской кре­по­стях (1826-1828), от­бы­вал на­ка­за­ние в Си­би­ри - в Чи­тин­ском се­ле­нии (ны­не город Чи­та; 1828-1830), поселок Пет­ров­ский За­вод Верх­не­удин­ского округа Ир­кут­ской губернии (ны­не город Пет­ровск-За­бай­каль­ский; 1830-1836), за­тем - на по­се­ле­нии в селе Урик Ир­кут­ско­го округа Ир­кут­ской губернии (ны­не Ир­кут­ско­го района Ир­кут­ской области). В 1841 году за сочинение «Взгляд на рус­ское тай­ное об­щест­во с 1816 до 1826 го­да» (1838) вновь аре­сто­ван и по­ме­щён в Ака­туй­скую ка­торж­ную тюрь­му. Скон­чал­ся при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах, по­ро­див­ших слу­хи о его на­сильственной ги­бе­ли.

В го­ды ссыл­ки Лунин ак­тив­но за­ни­мал­ся пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью. Кри­ти­че­ски оце­ни­вал внутреннюю по­ли­ти­ку императора Ни­ко­лая I, про­ти­во­по­став­лял её ре­фор­ма­тор­ской дея­тель­но­сти императора Алек­санд­ра I («Об­щест­вен­ное дви­же­ние в Рос­сии в ны­неш­нее царст­во­ва­ние», 1840). Счи­тал не­нуж­ным Поль­ское вос­ста­ние 1830-1831 годов, по­сколь­ку на­ли­чие в Цар­ст­ве Поль­ском пред­ста­вительского прав­ле­ния, с точ­ки зре­ния Лунина, от­кры­ва­ло по­ля­кам до­ро­гу к пар­ла­мент­ско­му спо­со­бу ре­ше­ния с российским пра­ви­тель­ст­вом спор­ных воп­ро­сов («Взгляд на поль­ские де­ла», 1840). Ис­по­ве­до­вал ка­то­ли­цизм. Счи­тал его во­пло­ще­ни­ем ре­лигиозной и гражданской сво­бо­ды, на­ча­лом един­ст­ва и ра­вен­ст­ва лю­дей, оди­на­ко­во под­хо­дя­щим и «вы­со­ким», и «зау­ряд­ным» умам, в то вре­мя как про­те­стан­тизм - «ре­ли­ги­ей ог­ра­ни­чен­ных умов», а пра­во­сла­вие - «ору­ди­ем по­ли­ти­чес­кой вла­сти». По мне­нию Лунина, лю­бой по­ли­тической пе­ре­ме­не дол­жна пред­шест­во­вать «ду­хов­ная ре­во­лю­ция», воз­мож­ная толь­ко в ло­не ка­то­ли­циз­ма, яв­ляю­ще­го­ся в по­ли­тическом от­но­ше­нии «ис­точ­ни­ком кон­сти­ту­ци­он­ных прин­ци­пов». Пе­ре­во­дил со­чи­не­ния Ав­гу­сти­на на русский язык. Ав­тор ря­да очер­ков по ис­то­рии дви­же­ния де­каб­ри­стов: «Раз­бор До­не­се­ния тай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии...» (1838–1839; совместно с Н. М. Му­ра­вьё­вым) и др. В Си­би­ри со­чи­не­ния Лунина рас­про­стра­ня­лись в спис­ках, впер­вые опуб­ли­ко­ва­ны А. И. Гер­це­ном в альманахе «По­ляр­ная звез­да» (1859, 1861), в Рос­сии - в 1905 году.

В ссыл­ке бла­го­да­ря сво­ей се­стре Лунин соб­рал уни­каль­ную биб­лио­те­ку, ко­то­рая со­дер­жа­ла около 400 книг, в част­но­сти «Acta Sanctorum» - кор­пус жи­тий свя­тых, из­да­вав­ший­ся бол­лан­ди­ста­ми (1643-1793), 2-е издание «Цер­ков­ной ис­то­рии» аб­ба­та Фле­ри в 84 то­мах (1768-1798), «Об ис­ти­не хри­сти­ан­ской ре­ли­гии» Гро­ция (1726), со­чи­не­ния греческих и римских ис­то­ри­ков и мы­сли­те­лей (Ге­ро­до­та, Та­ци­та, Пли­ния Стар­ше­го и др.), Свод за­ко­нов Российской им­пе­рии и прочее (ны­не часть книг хра­нит­ся в от­де­ле ред­ких книг на­учной библиотеки Ир­кут­ско­го государственного университета).

Име­нем Лунина на­зва­на ули­ца в Вы­бор­ге (с 1988 года).

Ис­точники:

Де­ло М. С. Лу­ни­на // Вос­ста­ние декаб­ри­стов. Ма­те­риа­лы. М., 1927. Т. 3. С. 111–130.

Сочинения:

Пись­ма из Си­би­ри. М., 1987;

Со­чи­не­ния, пись­ма, до­ку­мен­ты. Ир­кутск, 1988.