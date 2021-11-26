ЛУНИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
ЛУНИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ - участник движения декабристов, публицист, подполковник лейб-гвардии (1824).
Внук М.К. Лунина, правнук И.И. Неплюева. Двоюродный брат Н.М. Муравьёва. Дворянин. Получил домашнее образование. В детстве находился под влиянием воспитателя аббата Вовилье. Служил в лейб-гвардейском Егерском батальоне (1803-1805), лейб-гвардейском Кавалергардском полку (1805-1815; в 1808-1812 годы входил в полковой кружок, отличавшийся критическим направлением мысли). Участник русско-австро-французской войны 1805 года и русско-прусско- французской войны 1806-1807 годов (отличился в Аустерлицком сражении 1805 года, Гельсбергском и Фридландском сражениях 1807 года), Отечественной войны 1812 года(за отличие в Бородинском сражении награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), заграничных походов российской армии 1813-1814. В 1816-1817 годы жил в Париже, интересовался деятельностью карбонариев, утопическим социализмом (познакомился с К. А. де Рувруа Сен-Симоном), общался с Ж. М. де Местром. Вновь на военной службе: в лейб-гвардейском Уланском полку (1822-1824), лейб-гвардейском Гродненском гусарском полку (1824-1826; был адъютантом великого князя Константина Павловича, пользовался его покровительством).
Член тайных декабристских обществ - Союза спасения (1816-1818), Союза благоденствия (1818-1821; член Коренного совета Союза), Северного общества (1821-1822). Выступал за конституционное правление с ограниченной исполнительной властью «при монархе или президенте». Сторонник отмены крепостного права (унаследовав в 1817 году после смерти отца значительное состояние, Лунин улучшил положение своих дворовых, а также крепостных крестьян, планировал по завещанию дать им личную свободу, но без земли). Автор проекта убийства императора Александра I «партией» в масках («обречённым отрядом») (в дальнейшем главный пункт в обвинении и приговоре Лунина). В Варшаве сблизился с членами Патриотического общества.
9(21).04.1826 года арестован по делу декабристов, доставлен в Санкт-Петербург и заключён в Петропавловскую крепость. На следствии отказался выдавать участников тайных обществ. Верховным уголовным судом приговорён к вечной каторге (заменена императором Николаем I на 20-летнюю, вскоре на 15-летнюю, а в 1832 - на 10-летнюю). Содержался в заключении в Свеаборгской и Выборгской крепостях (1826-1828), отбывал наказание в Сибири - в Читинском селении (ныне город Чита; 1828-1830), поселок Петровский Завод Верхнеудинского округа Иркутской губернии (ныне город Петровск-Забайкальский; 1830-1836), затем - на поселении в селе Урик Иркутского округа Иркутской губернии (ныне Иркутского района Иркутской области). В 1841 году за сочинение «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года» (1838) вновь арестован и помещён в Акатуйскую каторжную тюрьму. Скончался при невыясненных обстоятельствах, породивших слухи о его насильственной гибели.
В годы ссылки Лунин активно занимался публицистической деятельностью. Критически оценивал внутреннюю политику императора Николая I, противопоставлял её реформаторской деятельности императора Александра I («Общественное движение в России в нынешнее царствование», 1840). Считал ненужным Польское восстание 1830-1831 годов, поскольку наличие в Царстве Польском представительского правления, с точки зрения Лунина, открывало полякам дорогу к парламентскому способу решения с российским правительством спорных вопросов («Взгляд на польские дела», 1840). Исповедовал католицизм. Считал его воплощением религиозной и гражданской свободы, началом единства и равенства людей, одинаково подходящим и «высоким», и «заурядным» умам, в то время как протестантизм - «религией ограниченных умов», а православие - «орудием политической власти». По мнению Лунина, любой политической перемене должна предшествовать «духовная революция», возможная только в лоне католицизма, являющегося в политическом отношении «источником конституционных принципов». Переводил сочинения Августина на русский язык. Автор ряда очерков по истории движения декабристов: «Разбор Донесения тайной следственной комиссии...» (1838–1839; совместно с Н. М. Муравьёвым) и др. В Сибири сочинения Лунина распространялись в списках, впервые опубликованы А. И. Герценом в альманахе «Полярная звезда» (1859, 1861), в России - в 1905 году.
В ссылке благодаря своей сестре Лунин собрал уникальную библиотеку, которая содержала около 400 книг, в частности «Acta Sanctorum» - корпус житий святых, издававшийся болландистами (1643-1793), 2-е издание «Церковной истории» аббата Флери в 84 томах (1768-1798), «Об истине христианской религии» Гроция (1726), сочинения греческих и римских историков и мыслителей (Геродота, Тацита, Плиния Старшего и др.), Свод законов Российской империи и прочее (ныне часть книг хранится в отделе редких книг научной библиотеки Иркутского государственного университета).
Именем Лунина названа улица в Выборге (с 1988 года).
Источники:
Дело М. С. Лунина // Восстание декабристов. Материалы. М., 1927. Т. 3. С. 111–130.
Сочинения:
Письма из Сибири. М., 1987;
Сочинения, письма, документы. Иркутск, 1988.