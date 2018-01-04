Краткий курс истории. Уникальные жены Женщины, которые решили отправиться в добровольное изгнание, чтобы до конца быть вместе со своими мужьями... На чтение: 1 минута

4 января 1829 года жена декабриста Мария Казимировна Юшневская получила разрешение отправиться вслед за мужем в Сибирь. Она была одной из тех женщин, которые решили отправиться в добровольное изгнание, чтобы до конца быть вместе со своими мужьями.

Одиннадцать

Большинство восставших декабристов были достаточно молодыми людьми, неженатыми. Поэтому разговор о женах декабристов в широком смысле – это разговор о десятке-двух семейств, из которых 11 жен решили разделить участь мужей, одна подала на развод, а другие остались растить детей и ждать, притом что на каторгу и поселение в Сибирь отправился 121 декабрист.

Жертвы

Отправиться в Сибирь – не поле перейти. Помимо того, что некоторые семьи были не согласны дать добро на каторжную жизнь дочерей, существовали ограничения на свободу передвижения и переписки. Уезжая, женщины обещались не возвращаться. Детей взять с собой было нельзя, а дети, рожденные от благородных родителей в условиях заключения, становились казенными крестьянами. Поэтому не все декабристки решились пойти на такие жертвы.

Уникальные истории

Судьбы декабристок порой разительно отличаются, и каждая уникальна. Не все женщины были женами, порой вслед за осужденными ехали матери и сестры. И не всем разрешили отправиться за своими любимыми. Так, матери братьев Бестужевых отказал лично Николай I (но после ее смерти к оставшемуся в живых брату приехала сестра Елена). До амнистии декабристов 1856 года дожили только восемь декабристок, бывших в добровольном изгнании, причем три из них вернулись вдовами. Н. А. Некрасов посвятил женам декабристов поэму «Русские женщины», а в 2008 году в Тобольске им установили памятник.