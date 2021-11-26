КОНСТИТУЦИЯ НИКИТЫ МУРАВЬЁВА

Конституция Никиты Муравьёва — проект преобразования государственного устройства России, разрабатывавшийся Н. М. Муравьёвым в качестве программного документа Северного общества декабристов .

Известны 3 редакции: первая была составлена Муравьевым в 1821—1822 и сохранилась в копии С. П. Трубецкого ; вторая (1824) находилась в бумагах И. И. Пущина , которые тот после разгрома восстания декабристов передал на хранение П. А. Вяземскому ; третья (1825) была написана Муравьевым по требованию властей в Петропавловской крепости. Еще одна редакция уничтожена Муравьевым перед арестом.

В первоначальном проекте К. Н. М. предусматривалось преобразование самодержавного строя в конституционную монархию: в руках императора сосредотачивалась исполнительная власть, законодательная власть передавалась избираемому Народному вечу, состоящему из Верховной думы и Палаты представителей. Ведению Народного веча подлежали также вопросы войны и мира, международные договоры и вооруженные силы. Россия должна была превратиться в федеративное государство, состоящее из 14 держав (в других редакциях 13 держав) и двух областей, которые наделялись правами внутренних автономий. Оставалось лишь четыре центральных ведомства (министерство финансов, иностранных дел, морских и сухопутных сил), все прочие управленческие функции передавались на местный уровень. Столицу планировалось перенести в Нижний Новгород, который переименовывался в Славянск. Крестьяне освобождались от крепостной зависимости, однако не получали ни полевого надела, ни даже личных подворий, которые оставались в исключительной собственности помещиков. Получение гражданских прав, в частности права избирать и быть избранным, ограничивалось высоким имущественным цензом, причем чем выше была выборная должность, тем выше был имущественный ценз для ее занятия. К. Н. М. гарантировала неприкосновенность личности, свободу совести, слова и т. д. Первоначальный проект К. Н. М. подвергся резкой критике со стороны П. И. Пестеля и других участников декабристского движения (см. Северное общество , Южное общество ). Нарекания вызвали идеи Муравьева о безземельном освобождении крестьян и предоставлении политических привилегий зажиточным классам. «Ужасной аристокрацией богатств» назвал эту идею Пестель, который выступил и против федерализации России, усматривая в ней опасность распада единого государства. Критические замечания побудили Муравьева пересмотреть ряд положений своей конституции. В последующих ее редакциях появился пункт о предоставлении помещичьим крестьянам в собственность жилища и приусадебного участка, скота, инвентаря, а также полевого надела в размере двух десятин на двор. Гражданские права получали все жители России вне зависимости от имущественного ценза (избирательные права по-прежнему им ограничивались). Усиливалась власть императора, расширялись его полномочия: в его распоряжение передавались внешние сношения, командование вооруженными силами, назначение всех чиновников исполнительной вертикали.

К. Н. М. отражала настроения умеренной части декабристов, его проект преобразований был нацелен не на конфронтацию, а на компромисс с помещичьим классом и либеральным крылом бюрократического аппарата.

Лит.: Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев // Дружинин Н. М. Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. М., 1985; Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1—2. М., 1955.