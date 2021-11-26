ИРКУТСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКАБРИСТОВ

Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов расположен в сердце Иркутска - его историческом центре.

Музей состоит из двух усадеб с домами князей С.П. Трубецкого и С.Г. Волконского. Коллекция будущего Иркутского музея декабристов начала формироваться в 1925 году, когда к 100-летию со дня восстания на Сенатской площади в Иркутском музее Революции была создана экспозиция, посвященная декабристам.

За 86 лет накоплен большой фактический материал и предметы, связанные с пребыванием декабристов на Иркутской земле. В 1970 году экспозиция, посвященная декабристам, была размещена в Доме-музее Трубецких. Спустя 36 лет, в 2006 году мемориальный дом был закрыт на реставрацию. В настоящее время реставрация завершена, построена новая интерактивная экспозиция «Эпоху отразившая судьба», посвященная судьбам декабриста С.П. Трубецкого и его семьи. В сентябре 2011 года легендарный дом распахнул свои двери для посетителей. Дом-музей Волконских был открыт в 1985 году. В частично воссозданных исторических интерьерах домов Трубецких и Волконских представлены уникальные мемориальные реликвии декабристов - подлинные вещи семей Волконских, Трубецких, Муравьёвых , Юшневских, Ивашевых, И.И. Пущина, Д.И. Завалишина, И.В. Поджио. Гордостью музейного собрания являются музыкальные инструменты, принадлежавшие Марии Волконской - единственное в мире действующее пирамидальное фортепиано конца XVIII века, удивительный по красоте и звучанию рояль работы бельгийского мастера «Lichtenthal» 1831 года и редкая музыкальная шкатулка, сделанная в Швейцарии в середине XIX века. Особой любовью посетителей пользуются предметы из бисерной коллекции, среди которых бисерные вышивки жен декабристов Е.И. Трубецкой и М.Н. Волконской. Для своих посетителей Иркутский музей декабристов предлагает разнообразную экскурсионную программу: «Декабристы в Сибири», «По местам декабристов в Иркутске», «Семьи Трубецких и Волконских», «Несчастью верная сестра», «Дворянская культура и этикет», «В гостях у Миши Волконского». В музее воссоздан «Домашний театр Волконских». В репертуаре театра пьесы первой половины XIX века. В музее регулярно проводятся литературно-музыкальные салоны, литературные вечера, балы и музейные праздники «Дни памяти А.С. Пушкина », «Лицейский день», «Масленица», «Ночь в музее», «День семьи». По традиции, ежегодно проходит областной фестиваль «Декабристские вечера». Особое место в работе музея занимает издательская деятельность. В музее выходят: документальная серия «Полярная звезда» (с 1979 года вышло 27 томов, включающих письма, мемуары, сочинения декабристов); научный сборник «Сибирь и декабристы», а также научно-популярная серия «Польско-сибирская библиотека».

Иллюстрации:

Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов.