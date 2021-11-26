БЕСТУЖЕВ Михаил Александрович

Декабрист , мемуарист, брат А. А . и Н. А. Бестужевых.

Окончил Морской кадетский корпус (1817), мичманом служил в Кронштадте и Архангельске (1819—1821), плавал во Францию (1817). Лейтенант (1822), с 1825 — штабс-капитан, командир роты лейб-гвардии Московского полка.

Член Северного общества (1824), активный участник восстания 14 декабря 1825. Арестован в ходе подавления восстания. Приговорен к вечной каторге , сокращенной до 13 лет.

Отбывал в Читинском остроге (1827—1830) и Петровском заводе (1830—1839). Был на поселении в Селенгинске Иркутской губ. После амнистии 1856 остался в Сибири, участвовал в общественной жизни.

На протяжении жизни занимался литературным творчеством, но большая часть произведений не сохранилась. С 1860 по просьбе историка М. И. Семевского работал над мемуарами, которые являются ценным источником по истории декабризма. С 1867 в Москве. Умер от холеры.

Сочинения:

Воспоминания Бестужевых. М.-Л., 1951.

Автор статьи: П. В. Акульшин.

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