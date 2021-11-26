БАРЯТИНСКИЙ Александр Петрович

Российский поэт, декабрист .

Из семьи князя П. Н. Барятинского — управляющего казанской и пензенской удельными конторами. Воспитывался в иезуитском пансионе в Петербурге. В конце 1814 по­ступил переводчиком в министерство иностранных дел. С 1817 на военной службе в лейб-гвардии Гусарском полку. В январе 1820 был назначен адъютантом главнокомандующего 2-й армией графа П. Х. Витгенштейна. С марта 1825 — штабс-ротмистр.

Член Союза благоденствия и Южного общества декабристов (с 1821). Председатель Тульчинской управы (сменил на этом посту П. П. Пестеля). Пестель поручил Б. образовать отряд из 12 чел. для совершения террористических актов против лиц царской фамилии.

Был арестован 27 декабря 1825 в Тирасполе и заключен в Петропавловскую крепость . Осужден на вечные каторжные работы . В декабре 1826 доставлен в Читинский острог, в 1830 переведен в Петровский завод. Затем срок был сокращен до 13 лет. В 1839 Б. отправили на поселение — по ходатайству дяди князя В. В. Долгорукова разрешили жить в Тобольске.

По взглядам Б. был материалистом в духе П. А. Гольбаха и К. А. Гельвеция. Начинал переводить Русскую правду на французский язык. Опубликовал книгу своих стихов «Несколько часов отдохновения в Тульчине» (СПб., 1824) на французском языке.

Автор статьи: В. Л. Телицын

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