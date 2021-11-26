АНДРЕЕВИЧ, Яков Максимович

Декабрист , художник-любитель.

Из дворян . В октябре 1811 записан солдатом в Тверской драгунский полк, с декабря — юнкер. С марта 1812 числился в Дворянском кавалерийском эскадроне, в 1812–1816 — во 2-м кадетском корпусе. В мае 1816 переведен в Дворянский полк, затем — в 15-ю артиллерийскую бригаду, а в феврале 1819 прикомандирован к свите императора по квартирмейстерской части в третьем пехотном корпусе. С 1822 служил в 8-й артиллерийской бригаде, с сентября 1825 — при Киевском арсенале. В Обществе соединенных славян с лета 1825, один из самых активных его членов, согласившийся на цареубийство. Во время восстания Черниговского полка объезжал воинские части с призывом к восстанию. Арестован 14 января 1826 в Киеве и отправлен в Могилев в Комиссию военного суда. В феврале доставлен в Петропавловскую крепость , осужден по I разряду, приговорен к вечной каторге, затем срок сокращен до 20 лет Наказание отбывал в Читинском остроге и Петровском заводе. В ноябре 1832 наказание сокращено до 15, а в 1835 — до 13 лет С 1839 на поселении в Верхнеудинске. Умер в местной больнице. Место могилы неизвестно.

Автор статьи: Телицын В.Л., Телицына Е.Н.