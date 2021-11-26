АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН

Внешнее укрепление Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге между Трубецким и Зотовым бастионами.

Построен в 1733–1740 по проекту Х. А. Миниха и назван в честь царя Алексея Михайловича . Со второй половины XVIII в. казематы равелина использовались для содержания политзаключенных. В 1797 по приказу Павла I сооружена каменная тюрьма на 20 одиночных камер — «Секретный дом А. р.», режим которого отличался особой жестокостью. Среди наиболее известных заключенных — декабристы П. И. Пестель , К. Ф. Рылеев и П. Г. Каховский, М. В. Петрашевский , Ф. М. Достоевский и народовольцы . В 1884 тюрьма была закрыта, а заключенные переведены в Шлиссельбургскую крепость. В 1895 тюрьма и фортификационные сооружения были разобраны для размещения архива Военного министерства.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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