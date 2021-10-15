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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. «Непросвещенный абсолютизм» или военно-полицейская диктатура»? 2. Попытки восстановления петровских порядков: наведение порядка в армии, административная реформа, ограничение дворянских привилегий; 3. Новый закон о престолонаследии — попытка закрыть эпоху дворцовых переворотов; 4. Попытки ограничить крепостнический произвол: указ о трехдневной барщине, запрет продажи безземельных и дворовых крестьян, а также без земли украинских крестьян, восстановление присяги крестьян императору; 4. Участие России во второй антифранцузской коалиции; 5. Смена внешнеполитического курса: от союза с Англией к союзу с Францией; 6. Дворцовый переворот и убийство императора Павла I.

Аннотация

В лекции, посвященной правлению императора Павла I, раскрываются перипетии внутренней и внешней политики его недолгого царствования, породившего множество мифов и легенд. Павла считали «деспотом» и «романтическим императором», сравнивая с Петром III, Гамлетом, Калигулой и Нероном. Для самого императора идеалом правителя являлся Петр I, требовавший от своих подданных беспрекословной службы и слепого подчинения. Это во многом объясняет ряд мер, поставивших под угрозу сословные привилегии и свободы дворянства. По сути, речь шла о восстановлении тягловой модели государственности, что привело к столкновению интересов императора и дворянства и стало основным мотивом осуществленного в 1801 г. дворцового переворота.

Однако в целом нельзя назвать политику Павла антидворянской. Напротив, он стремился не допустить в дворянскую среду выходцев из «подлых» сословий, учредил банк для помощи нуждающимся дворянам и т.п. Было бы ошибочно считать всю политику императора абсурдной, тем более что многие из его установлений в политической, социальной и военной области были разумны и пережили самодержца. В этом ряду: «Учреждение об императорской фамилии» (1797 г.), образование ведомства «уделов», наведение порядка в армии и пр. Кроме того, замысел Павла I состоял в восстановлении теократических принципов легитимизации императорской власти. «Государи Российские суть главою Церкви», — формулировалось в составленном императором указе о престолонаследии.

Как и во времена Екатерины II, в правление Павла четко просматривается чередование внутренних реформ и внешнеполитической активности. После выхода из второй антифранцузской коалиции, Павел переориентируется на Францию. Союз с последней, по мнению императора, мог подорвать само существование Британской империи. Именно в этом русле следует рассматривать поход казаков М.И. Платова в Индию.

Вопросы по теме лекции

1. Почему Павла I называли «русским Гамлетом»? 2. Как Вы можете оценить внутриполитические нововведения Павла I? 3. В чем, на Ваш взгляд, причины свержения императора Павла I? 4. Сравните внешнюю политику Павла I и его предшественников. В чем Вы видите сходство и различие? 5. Какая модель абсолютизма — Екатерины II или Павла I — с Вашей точки зрения, больше подходила для Российской империи?

Литература

1. Головкин Ф.Г. Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания. М., 2003. 2. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в. М., 1999. 3. Михайлова Н.В. К вопросу о реформах императора Павла I // Эхо. Сборник статей о новой и новейшей истории Отечества. Вып. 4. М., 2000. 4. Оболенский Г.Л. Император Павел I. М., 2000. 5. Песков А.М. Павел I. М., 2000. 6. Сорокин Ю.А. Павел I // Вопросы истории. 1989. №11. 7. Шильдер Н.К. Император Павел Первый. М., 1996. 8. Эдельман Н.Я. Грань веков М., 1986.