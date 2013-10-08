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1 октября в 19.00 на портале «История.РФ», одновременно с премьерой в Посольстве Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации, состоится показ фильма «Охота на фельдмаршала» о Швейцарском походе Александра Суворова

Читатели главного исторического портала страны получат уникальную возможность увидеть «Охоту на фельдмаршала» раньше официальной российской премьеры.

Историко-документальный фильм Сергей Лачина стал своеобразным посвящением вневременной теме преодоления трудностей во благо Родины. Авторы проекта стремились объединить своей работой историю и современность России и показать, что «Наука побеждать», некогда преподанная Александром Суворовым, находит достойных последователей среди наших современников.

Картина рассказывает о переходе Александра Суворова и его армии через Альпы, последнем подвиге великого русского полководца, не имеющим аналогов в мировой истории.

Съемки проходили в родовом поместье Суворовых в селе Кончанское Новгородской губернии, в Санкт-Петербурге и его окрестностях, а также в Швейцарских Альпах, где съемочная группа прошла по горным перевалам маршрутом армии легендарного полководца.

Главная европейская презентация фильма пройдет в преддверии трех крупнейших юбилеев российской военной истории – 75-летия Великой Победы, 290-летия со дня рождения генералиссимуса А.В. Суворова, 220-летия со дня его смерти.