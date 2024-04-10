8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Павел I

Песков А.

Самый непредсказуемый российский император Павел I царствовал с 7 ноября 1796 по 11 марта 1801 г. Он считал, что предыдущее правительство развалило державу и что его долг – навести в стране порядок. Он предпринял решительные меры по борьбе с коррупцией, инфляцией, обнищанием народа, но своими действиями настроил против себя правительственную элиту и значительную часть гвардейского генералитета…В настоящей книге наряду с повествованием о жизни рокового императора представлены многие сюжеты политической истории ХVIII века. Среди главных действующих лиц – родители Павла Екатерина II и Петр III, его жены Наталья Алексеевна и Мария Федоровна, императрицы Анна Иоанновна и Елисавета Петровна, придворные дамы Е. И. Нелидова и А. П. Лопухина, известные государственные персоны: А. П. Бестужев-Рюмин, Н. И. Панин, Г. Г. Орлов, Г. А. Потемкин, Ф. В. Ростопчин.