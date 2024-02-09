Павел I: Убийство императора. Что было бы, если...

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"В ночь на 12 марта 1801 года Павел I был жестоко убит заговорщиками. В заговор была вовлечена практически вся высшая элита империи, в том числе фаворит и приближенный царя Пален.

Что стало причиной ненависти к императору? Каковы тайные пружины заговора? Знал ли о нем наследник престола, и существовала ли возможность мирной передачи власти? Как развивалась бы Россия, если бы Павел Петрович правил и дальше? Произошла бы отмена крепостного права на 60 лет раньше? Состоялся бы крепкий союз с Францией? Омыл бы русский солдат сапоги в Индийском океане?