Павел I: Реформатор-волюнтарист

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Рассказ о Павле I, где речь пойдет о деятельности императора Павла как реформатора, о его настойчивых, но порой излишне импульсивных попытках перестроить громоздкую систему управления Российской Империи.

Какие инновационные методы использовал Павел для борьбы с инфляцией? Почему новый император, в отличие от матери, хотел сократить армию? Закончился ли при Павле «золотой век дворянства»? И почему именно Павел Петрович – признанный лидер среди русских монархов по количеству посвященных ему баек и анекдотов?