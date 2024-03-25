Павловский волюнтаризм Годы краткого, но яркого правления императора Павла I надолго запечатлелись в памяти современников. Его романтические порывы, смешанные со страстью к дисциплине и пунктуальности, бескрайняя щедрость на награды, способная мгновенно смениться опалой, отказ от прежних правил и замена их малопонятными ритуалами вызывали раздражение высшего общества. На чтение: 6 минут

Годы краткого, но яркого правления императора Павла I надолго запечатлелись в памяти современников. Его романтические порывы, смешанные со страстью к дисциплине и пунктуальности, бескрайняя щедрость на награды, способная мгновенно смениться опалой, отказ от прежних правил и замена их малопонятными ритуалами вызывали раздражение высшего общества. Мало кем понятый и принятый, этот «Русский Гамлет» до сих пор вызывает неподдельный интерес любителей отечественной истории.

Личность императора

Павел I родился 20 сентября (1 октября) 1754 года в Летнем дворце императрицы Елизаветы Петровны в Санкт-Петербурге. Его родители – герцог Карл-Петер-Ульрих Голштейн-Готторпский (с 1742 года Пётр Фёдорович Романов, будущий император Пётр III) и принцесса Софья-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская (с 1744 года Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина II) не могли терпеть друг друга из-за несходства интересов и темпераментов. Следует также отметить, что муж Екатерины отличался вздорным характерам и весьма экстравагантными поступками, которые дадут повод некоторым современникам и историкам подозревать у него психологические отклонения. Нелюбовь к мужу перешла у Екатерины в неприятие сына, внешне похожего на отца. Императрица редко его видела, но часто отзывалась о нем пренебрежительно.

И без того впечатлительный по натуре, мальчик стал крайне нервным после памятного дворцового переворота 1762 года, лишившего престола его отца. Разбуженному посреди ночи ребенку в грубых выражениях объяснили, что отец хочет его убить,а потому необходимо срочно бежать и скрываться. Этот психологический надлом проявлялся на протяжении всей жизни. Сказывалась и наследственность. Раздражительность, горячность, внезапные порывы гнева нередко вредили общению императора с окружающими.

Наследник престола рос в окружении воспитателей и учителей, редко общаясь со сверстниками. Главным его наставником считался знаменитый екатерининский вельможа Никита Иванович Панин, но наиболее благоприятное влияние на формирование личности цесаревича оказал Семен Андреевич Порошин. Последнего выслали из Петербурга в 1766 году по неясным причинам, Павел мог свободно говорить по-немецки и по-французски, имел склонность к занятиям архитектурой и живописью, много читал.

С 14 лет главной страстью Павла стало военное дело. В 1788 году в своей резиденции в Гатчине, где он большей частью проживал после 1783 года, наследник завел собственную гвардию и флот. Идеалом военного устройства Павел считал порядок, учрежденный прусским королем Фридрихом Великим. Отстраненный от реальных дел в государстве, погруженный в гатчинский мирок, Павел прожил до 42 лет, когда скончалась его нелюбимая мать. 6 ноября 1796 года он вступил на российский престол.

Россия в 1796 году

«Золотой екатерининский век» оказался отмечен ошеломительными победами и невероятным ростом престижа России на международной арене. Однако при ближайшем рассмотренииновый император увидел и непарадную сторону величия: общий дефицит в 200 млн. рублей, что равнялось трем годовым бюджетам страны, и внешний долг в 42 млн. рублей с покрытием недостачи выпуском бумажных ассигнаций.

Кругом царило наглое мздоимство чиновников, «одалживавших» средства у казны. Аппарат управления был расшатан, и присутственные места не открывались раньше полудня. В вальяжном сенате скопилось 30 тысяч нерешенных дел. В армии 50 000 солдат были растасканы офицерами по поместьям в качестве дармовой рабочей силы. Процветала торговля крепостными, а фаворитизмстал чуть ли не государственным институтом.

Павел был преисполнен решимости все это исправить. Другой его «идеей фикс» стала месть екатерининским любимцам, которых он считал виновными в смерти отца, в своем многолетнем униженном положении, в разграблении казны. Павел взошел на престол с искренним желанием принести пользу народу и государству: России предстояло исцелиться от всех язв прежнего царствования под его чутким управлением.

Начало правления

С самого начала своего правления император поверг ближайших подданных в смятение. Привыкший вставать с первыми петухами, он потребовал от окружающих такой же легкости на подъем. Для петербургских вельмож, привыкших к неторопливому и размеренному образу жизни,это прозвучало как гром среди ясного неба. Генерал-прокурор А.И. Самойлов, опоздавший на доклад к императору на полчаса, тут же получил отставку. Президент военной коллегии граф Н.И. Салтыков, которого Павел не обнаружил ранним утром на рабочем месте, получил прилюдную выволочку.

Диктат порядка и дотошная мелочная дисциплина захлестнули столичные ведомства. По повелению Павла в 05:00 утра во всех канцеляриях должен был гореть свет, а чиновники приступать к исполнению своих обязанностей. К сожалению, стремление к порядку нередко принимало у Павла карикатурные и абсурдные формы – так, едва ли не наследующий день по смерти Екатерины он запретил ношение круглых шляп и отложных воротников на фраках, которые посчитал «якобинской модой». Специальные полицейские команды рыскали по городу, выискивали нарушителей, срывали с них шляпы и обрезали воротники.

Большое впечатление на жителей Петербурга произвела церемония перезахоронения и коронации останков императора Петра III. Сокоронация останков отца и матери вызвала у современников ужас и недоумение. Уже 2 (13) декабря 1796 года траурная процессия двинулась от Александро-Невской лавры через весь город к Зимнему дворцу. Главную роль в этом действе Павел отвел убийцам отца – графу А.Г. Орлову и князю Ф.С. Барятинскому. Орлов нес императорскую корону и, несмотря на болезнь ног, проделал весь путь пешком. Гроб Петра установили вместе с гробом Екатерины II, а затем их совместно захоронили в Петропавловском соборе после прощальной панихиды 18 декабря.

Лихорадка реформ

Государственная деятельность императора по восшествии на престол сразу приняла бурный характер. Подсчитано, что за 4,5 года правления Павла I было издано 2179 законодательных актов, или в среднем по 42 в месяц, что в 3,5 раза превышало аналогичные показатели при Екатерине II.

Помимо основополагающих актов, – такихкак закон о престолонаследии, манифест о трехдневной барщине, приказы об учреждении Российско-Американской компании, дворянского банка, медико-хирургической академии или Дерптского университета, – среди повелений императора встречалось множество нелепых постановлений о запрете бакенбард, вальса, всевозможных видов причесок и париков, фасонов платьев и прочих мелочей. Именно это более всего раздражало граждан, или, как предпочитали говорить при Павле, обывателей. Однажды император приказал поставить у Зимнего дворца почтовый ящик, ключ от которого был только у него, чтобы простой люд мог без страха отправлять жалобы на злоупотребления начальства. Однако вскоре этот ящик наполнился карикатурами и кляузами на самого императора, и идею «прямой связи с народом» пришлось оставить.

Важным политическим жестом Павла I стало освобождение Тадеуша Костюшко, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, И.В. Лопухина, монаха Авеля – самых известных политических узников последних лет екатерининского правления. Это не стало политической оттепелью, а только местью матери и ее фаворитам: тайная экспедиция при Павле действовала не менее исправно, чем в прежнее царствование. Историки насчитывают около 700 человек, прошедших по охранному ведомству в павловские годы.

Среди указов, имевших малый практический смысл, но обладавших явным психологическим подтекстом, стали акты о возвращении крымским городам татарских названий: Севастополю – Ахтияр, Феодосии – Кафа, Симферополю – Ак-Мечеть и т.д. Кроме того, Екатеринослав было велено называть Новороссийском. Так в Павле I в очередной раз проявилась нездоровая ревность к памяти матери и ее славе.

Армейские реформы

Огромный резонанс и глухое недовольство вызвали павловские военные реформы. Прусскую военную систему, которую император наблюдал воочию во время своего европейского путешествия, а затем ввел в Гатчине, он считал необходимым распространить на всю армию. Вахтпарады, муштра и, главное, новая форма разительно не соответствовали тому, к чему привыкли русские солдаты и офицеры, завоевавшие бессмертную славу. Добрым словом стоит вспомнить только введение в армии шинели. Генералиссимус А.В. Суворов открыто выказывал свое недовольство происходящим и продолжал обучать войска «науке побеждать», за что вскоре получил отставку и сослан в свое имение.

Всего, по подсчетам историков, гонениям – арестам, отставкам, понижениям в чине – подверглись около 2600 офицеров и генералов. Конечно, далеко не все онибыли наказаны несправедливо или за мелкие прегрешения, – карточную игру или ненароком оброненное слово, – хищения и злоупотребления действительно имели место. Одновременно с наведением порядка Павел щедрой рукой раздавал чины и ордена. Так, в богатое сражениями долгое екатерининское правление звание генерал-фельдмаршала получили всего семь человек, а Павел I за первые два года правления без всяких войн пожаловал высшее воинское звание девять раз. Для примера, при Александре I, когда страна пережила целую серию тяжелейших войн с Наполеоном, фельдмаршальский жезл получили лишь четыре генерала.

С другой стороны, введенные Павлом I уставы отразили особую заботу о простом солдате. Император ограничил срок солдатской службы 25 годами, строго следил за выдачей полных пайков и жалованья,– в этой области при Екатерине было особенно много злоупотреблений, – ввел для нижних чинов отпуска и учредил солдатские награды.

Внешняя политика

Внешняя политика при Павле I также подчинялась порывам его переменчивой натуры. Яростный противник якобинства, многократно усиливший цензуру и запретивший русским студентам учится за границей, чтобы те не нахватались вольнолюбивых идей, он выступил непримиримым врагом революционной Франции. В 1799 году для борьбы с французами император снарядил в Голландию, Швейцарию и Италию три армии. Однако раздражение действиями австрийских союзников, которых Павел считал виновником итоговой неудачи всего предприятия, а также возмущение оккупацией англичанами Мальты, сблизили его с Наполеоном.

В глубокой тайне от англичан Павел I начал проработку совместного с французами индийского похода. Предполагалось, что 35-тысячный французский корпус во главе с генералом Массена по Дунаю, через Черное море, Таганрог и Царицын придет в Астрахань, где соединится с равной по силе русской армией. Оттуда единое войско должно было пересечь Каспийское море, высадиться в Иране, и через Герат и Кандагар войти в Индию. Этот план, казавшийся многим безумным, был отправлен в Париж.

Наполеон не отмел затею, но задался вопросами, как поведет себя турецкий султан, достаточно ли будет судов для переправы через мореи т.д. Павел настолько горел идеей, что отбрасывал всякие сомнения. Для военно-политических консультаций в Петербург направился генерал Дюрок. Не дожидаясь согласования с французами, Павел приказал донским казакам идти на Индию. Собранные в спешке отряды численностью около 20 000 человек под начальством атамана В.П. Орлова отправились в поход в конце февраля 1801 года. Казаки успели пересечь Волгу в Саратовской губернии, когда получили сведения о смерти императора и приказ возвращаться на Дон.

Павловский Петербург

По воцарении Павла Iстолица империи быстро приняла черты Гатчины. Повсюду возникли черно-белые шлагбаумы, будки, столбы. Город должен был вставать с императором и ложиться вместе с ним. Уже в 22:00 гасились огни, и Петербург погружался в темноту. Особо усердствовал в «приведении города в порядок» генерал-губернатор Н.П. Архаров и его «архаровцы». Они следили, чтобы двери домов были выкрашены в черно-желтые ромбы, а заборы – в унисон с постовыми будками – в черный, белый и оранжевый. Император издал распоряжение, согласно которому при его появлении жители обязаны были выходить из экипажей и кланяться. Доходило до того, что многие отказывались гулять там, где обычно верхом или пешком прогуливался император. Как образно выразился Н.М. Карамзин, «Павел презирал душу и уважал шляпу».

Самым знаменитым городским проектом павловской эпохи сталановая императорская резиденция – Михайловский (Инженерный) замок, построенный в средневековом духе в виде массивного четырехугольника с бастионами,окруженного рвом с водой. Во внутреннем убранстве дворца господствовали мальтийская символика и рыцарские мотивы. Строительство замка обошлось в огромные по тем временам 4,5 млнрублей. Впоследствии именно здесь Павла Iубьют заговорщики.

Мальтийский орден

Мистические задатки, экзальтация и романтизм Павла обрели наибольшее воплощение в истории с Мальтийским орденом. В детстве император зачитывался книгой об ордене Св. Иоанна Иерусалимского, воображал себя одним из рыцарей-госпитальеров, сражающихся за Гроб Господень. С началом французской революции орден оказался в крайне затруднительном положении, многие его владения в Европе оказались утраченными. В этих условиях магистр ордена направил в Петербург посланника графа Джулио Литту, который разжег воображение Павла своими рассказами, и «русский Гамлет» превратился в «русского Дон Кихота».

В декабре 1798 года православный император стал великим магистром католического ордена. Он лично посвятил в рыцари своего сына и наследника Александра. Резиденцию ордена перенесли в Петербург (Мальта к тому времени находилась под французской оккупацией). Павел с энтузиазмом воспринял свое избрание, русские подданные с недоумением пожимали плечами. Но от Мальты зависело многое: когда в сентябре 1800 года Мальту захватили англичане, они тут же стали главными врагами Павла, и это привело к резкой смене внешнеполитического курса. Деятельность Мальтийского ордена была прекращена в России в 1811 году указом Александра I.

Фавориты и фаворитки Павла I

Павел I, до глубины души ненавидевший екатерининских фаворитов, по причине своего взбалмошного и порывистого характера сам был склонен к фаворитизму. Его импульсивная натура легко возносила и легко свергала любого человека. В этой связи показателен случай с А.В. Суворовым. Однажды фельдмаршал шел по Зимнему дворцу в сопровождении царского фаворита И.П. Кутайсова и, увидев истопника, стал низко кланяться тому. На изумление бывшего камердинера Кутайсова, высоко вознесенного фортуной и милостью государя, полководец парировал, что неизвестно, каким вельможей станет этот человек, и потому надобно заранее его задобрить.

Среди фаворитов Павла I выделялось три группы – гатчинцы, бывшие приближенные его отца,а также дамы сердца.Современники вспоминали, что по воцарении Павла в столице появились люди в смешных костюмах, будто сошедшие со старинных немецких гравюр. Это были гатчинцы – офицеры той самой личной армии. Вскоре имена А.А. Аракчеева, С.И. Плещеева, А.Б. Куракина, Г.Г. Кушелева, Ф.В. Ростопчина стали известны всему Петербургу. Но более всего вошел в силу упомянутый выше граф И.П. Кутайсов. Пленного «турчонка» подарили Павлу в 1770 году. Вскоре расторопный мальчик выучился парикмахерскому искусству и стал личным брадобреем цесаревича. Проницательный слуга досконально усвоил непростой нрав своего хозяина, научившись обходить подводные камни его гнева. Шаг за шагом «турчонок» сделался обер-шталмейстером, графом, андреевским кавалером. Высший свет презирал Кутайсова за его пронырливость, сводничество и интриги. По смерти Павла Кутайсов тут же покинул двор.

Двумя самыми известными фаворитками императора стали смолянка первого выпуска Е.И. Нелидова и дочь ярославского губернатора А.П. Лопухина. Обе дамы сердца не блистали красотой, отличаясь больше грацией и миловидностью. Еще цесаревичем Павел сблизился с Екатериной Нелидовой, окружил ее рыцарским поклонением и сохранял романтические отношения вплоть до восшествия на престол. Во время коронации в Москве на одном из балов Павел познакомился с Анной Лопухиной. Перед ее отцом император через Кутайсова поставил выбор: либо переезд с дочерями в Петербург и почести, либо – ссылка и опала. Отец предпочел первое и стал светлейшим князем. В честь новой фаворитки был назван 130-пушечный линейный корабль, ее любимый малиновый цвет тут же вошел в моду при дворе.

Безудержная щедрость

Противоречивость Павла отражалась и в его отношении к чинам, пожалованиям, подаркам. Одновременно он насаждал дисциплину, заставлял чиновников работать, пресекал казнокрадство, и тут же щедрой рукой осыпал милостями приглянувшихся ему офицеров или сановников. При вступлении на престол он даровал поместья всем гатчинским офицерам, при коронации раздал более 80 000 крепостных крестьян. Более других были обласканы любимцы. Григорий Кушелев за три года обзавелся несколькими тысячами душ и десятками тысяч десятин земли, Алексей Аракчеев – поместьем Грузино с 2000 душ, князь А.А. Безбородко, имевший огромное влияние при Павле, и князь Н.В. Репнин – по 6000 душ каждый. Список можно продолжить. Князю А.Б. Куракину было даровано 4300 душ, графу В.П. Мусину-Пушкину – 4000, графу П.А. Шувалову – 3000, сенатору С.Ф. Стрекалову – 2500 и т.д. Подсчитано, что за свое краткое правление Павел I пожаловал до 530 000 душ.

Столь же щедр был император при раздаче титулов и наград. Он возвел в графское достоинство 32 человека против 15 при Екатерине и наградил высшим орденом Андрея Первозванного 69 человек, включая всех своих любимых гатчинцев.

Павел в исторических анекдотах

Не удивительно, что при столь непоследовательном правлении, где многое решали не положение вещей и логика событий, а сиюминутное настроение императора, о его царствовании сохранилось множество курьезов и анекдотов. Сейчас уже трудно отделить правду от вымысла, но в главном эти истории хорошо передают атмосферу эпохи. Хрестоматийный анекдот о прапорщике Киже, возникшем в результате ошибки писаря и в реальности не существовавшем, но быстро росшем в чинах вплоть до полковника благодаря непонятной симпатии со стороны императора, демонстрирует отношение общества к незаслуженным стремительным карьерам в правление Павла I.

Другой известный анекдот демонстрирует, как «дух воинский сменился духом капральства». Однажды, принимая парад гвардии на Царицыном лугу, Павел проявил крайнее неудовольствие выправкой одного из полков. Взбешенный император заявил командиру, что его полк ни на что не годен, кроме как отправить его в Сибирь. Полковник тут же скомандовал: «Полк, в Сибирь шагом марш!» Лишь за городской заставой солдат вернули обратно.

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