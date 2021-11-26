КУРАКИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

КУРАКИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ - князь, российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1797 год).

Из ро­да Ку­ра­ки­ных . Брат Алек­сан­д­ра Б. Ку­ра­ки­на. Круп­ный зем­ле- и ду­ше­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ли име­ния в Ор­лов­ской, Во­ро­неж­ской, Ря­зан­ской, Там­бов­ской, Псков­ской гу­бер­ни­ях, а так­же кре­по­ст­ная кру­жев­ная ма­ну­фак­ту­ра в селе Ку­ра­ки­но).

По­сле смер­ти ро­ди­те­лей на­хо­дил­ся на по­пе­че­нии сво­их род­ст­вен­ни­ков - П. И. Па­ни­на и Н. И. Па­ни­на. В 1775-1776 годах в Лей­ден­ском ун-те изу­чал юри­дические нау­ки. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию про­из­ве­дён в пра­пор­щи­ки, но вско­ре от­ка­зал­ся от во­еной карь­е­ры и по­сту­пил на гражданскую служ­бу. В 1780 году на­зна­чен в кан­це­ля­рию генерального про­ку­ро­ра и из­бран в 1-й (уго­лов­ный) департамент Верх­не­го зем­ско­го су­да Санкт-Пе­тербуржской губернии. Взлёт карь­е­ры Куракина при­шёл­ся на пе­ри­од цар­ст­во­ва­ния императора Пав­ла I. Се­на­тор (с 1796 года). Генеральный про­ку­рор (в его кан­це­ля­рии на­чал служ­бу М. М. Спе­ран­ский , быв­ший до это­го до­маш­ним учи­те­лем сы­на Куракина), управ­лял де­ла­ми Тай­ной экс­пе­ди­ции, а так­же член Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре (1796-1798 годы). 16 декабря 1796 года император Па­вел I по­ру­чил Куракину со­брать во всех государственных ар­хи­вах из­дан­ные уза­ко­не­ния, пе­ре­дать их в Уло­жен­ную ко­мис­сию (смотри в статье Уло­жен­ные ко­мис­сии) и со­ста­вить из них три кни­ги за­ко­нов Российской им­пе­рии - уго­лов­ную, гра­ж­дан­скую и ка­зён­ных дел. 19 декабря 1796 года на Куракина воз­ло­же­но управ­ле­ние Экс­пе­ди­ци­ей государственных кон­ских за­во­дов.

Од­но­вре­мен­но в 1797-1798 годах Куракин - министр Департамента уде­лов; главный ди­рек­тор Государственного ас­сиг­на­ци­он­но­го бан­ка, в 1798 году главный по­пе­чи­тель Вспо­мо­гатель­но­го бан­ка для дво­рян­ст­ва, об­разо­ван­но­го 18 декабря 1797 года по его ини­циа­ти­ве. По­ста генерального про­ку­ро­ра ли­шил­ся в свя­зи с ин­три­гой И. П. Ку­тай­со­ва (из ро­да Ку­тай­со­вых) про­тив «пар­тии» императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны, к ко­то­рой при­чис­ля­ли обо­их братьев Ку­ра­ки­ных; на­прав­лен в 1-й департамент Се­на­та. Вско­ре по­дал в от­став­ку и уе­хал в своё име­ние.

Воз­вра­щён на государственную служ­бу императором Алек­сан­дром I. Председатель Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра преж­них уго­лов­ных дел, уч­ре­ж­дён­ной ука­зом Алек­сан­д­ра I от 15 сентября 1801 года. Ма­ло­рос­сий­ский ге­не­рал-гу­бер­на­тор (1802-1807 годы). В пе­ри­од ге­не­рал- гу­бер­на­тор­ст­ва Куракиным ус­та­нов­ле­ны но­вые гра­ни­цы края, про­ве­де­на под­го­то­вительная ра­бо­та для ме­же­ва­ния зе­мель, на­ча­та пла­но­мер­ная за­строй­ка го­ро­дов; в 1804 году в Чер­ниго­ве от­кры­то ре­мес­лен­ное училище - од­но из пер­вых в Рос­сии; в Пол­та­ве соору­жён па­мят­ник в честь сто­ле­тия Пол­тав­ской бит­вы 1709 года (1805-1811 годы, архитектор Ж. Ф. То­ма де То­мон, скульп­тор Ф. Ф. Щед­рин). С 1804 года Куракин - член Не­пре­мен­но­го со­ве­та. Министерства внутренних дел [24 ноября 1807 года - 31 матра 1810 года].

Под руководством Куракина зна­чи­тель­но рас­ши­ре­ны пол­но­мо­чия и шта­ты МВД. По ини­циа­ти­ве Куракина при ми­ни­стер­ст­ве 27 июня 1808 года об­ра­зо­ва­но Главное прав­ле­ние ма­ну­фак­тур для за­ве­до­ва­ния фаб­ри­ка­ми, по­став­лявши­ми сук­но для об­мун­ди­ро­ва­ния. 28 июля1808 года ут­вер­ждён но­вый Ус­тав Ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии, со­став­лен­ный в МВД под руководством Куракина. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 21 сентября 1809 года по пред­став­лению Куракина в ве­де­ние МВД пе­ре­дан Комитет для при­ве­де­ния в луч­шее со­стоя­ние че­ло­веко­лю­би­вых за­ве­де­ний. 9 декабря 1809 года ут­вер­жде­но со­став­лен­ное Куракиным на­став­ле­ние то­ва­ри­щу министерства внутренних дел, в ко­то­ром оп­ре­де­ля­лись его пра­ва и обя­зан­но­сти. Член Ко­ми­те­та ох­ра­не­ния об­щей бе­зо­пас­но­сти (1808-1810 годы, 1825-1829 годы). Член Государственного со­ве­та (с 1810 года; в 1821-1829 году председатель Департамента государственной эко­но­мии).

В мар­те 1810 года Куракин на­прав­лен в Па­риж, что­бы от име­ни Алек­сан­д­ра I по­здра­вить с бра­ко­со­че­тани­ем императора На­по­ле­о­на I. В от­сут­ст­вие Куракина про­из­ве­де­но ре­фор­ми­ро­ва­ние МВД: часть функ­ций пе­ре­да­на Министерству фи­нан­сов и Министерству по­ли­ции. Ос­та­вать­ся во гла­ве ве­дом­ст­ва с уре­зан­ны­ми пол­но­мо­чия­ми Куракин не со­гла­сил­ся и по­дал в от­став­ку. В 1813 году председатель Комитета по борь­бе с чу­мой в Во­лын­ской, Ки­ев­ской и По­доль­ской гу­бер­ни­ях. Председатель Ко­ми­те­та фи­нан­сов (1822-1829 годы), а так­же с 1824 года председатель Комитета для по­со­бий санкт-пе­тербуржским жи­те­лям, по­тер­пев­шим от на­вод­не­ния. С 1826 года канц­лер российских ор­де­нов; со­ста­вил ста­тут Бес­по­роч­ной служ­бы зна­ка от­ли­чия. Член Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да над де­каб­ри­ста­ми .

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1796 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1797 году), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1797 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1808 год) и другими.