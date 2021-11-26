ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ
ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ - члены семьи российских монархов, с принятием «Учреждения об императорской фамилии» 1797 года
Юридически особая группа, выделенная на основании того, что её члены находились на российском престоле (император) или могли быть призваны к его наследованию по принципу первородства, а также были связаны законным браком с лицами, имевшими право на престол. В литературе и некоторых документах называлась также Императорским домом. На протяжении XVIII века императорская фамилия была немногочисленной, её рост начался с потомства императора Павла I: к 1797 году она состояла из 12 человек.
По «Учреждению…» 1797 года членами императорской фамилии являлись: император (глава императорской фамилии), императрица (царствующая и вдовствующая), цесаревич - наследник престола, др. великие князья, великие княгини, великие княжны, а также князья императорской крови (5-е поколение от императора). От сыновей императора Николая I пошли основные ветви императорской фамилии - Александровичи, Константиновичи, Николаевичи и Михайловичи. В 1855 году императорская фамилия состояла из 28 человек, в 1881 году - из 43 человек.
В 1885 году в связи с разрастанием императорской фамилии и с целью уменьшения числа великих князей в дальнейшем указом императора Александра III было установлено, что титул великого князя будет даваться только сыновьям и внукам императора (на тот момент ещё не было ни одного правнука). Ко времени падения монархии (февраль 1917 года) императорская фамилия состояла из 65 человек.
За период 1797-1917 годов членами императорской фамилии были 31 великий князь, 43 великие княгини и великие княжны, 27 князей, княгинь и княжон императорской крови. По своему положению к членам императорской фамилии были близки родственные представители иностранных владетельных домов, постоянно проживавшие в России: герцоги Лейхтенбергские (28 человек, часть из них входила в состав императорской фамилии; по «Учреждению об императорской фамилии» 1886 года вновь рождённые герцоги Лейхтенбергские не становились членами императорской фамилии), герцоги Вюртембергские (5 человек), герцоги Ольденбургские (13 человек) и герцоги Мекленбург-Стрелицкие (4 человека).
Иерархия внутри императорской фамилии зависела как от титула, так и от близости к престолу и была сложной (например, князья императорской крови из старших ветвей были старше великих князей младших ветвей). Все члены императорской фамилии имели собственные дворы и гербы. При крещении великие князья получали ордена Святого Андрея Первозванного, Святого Александра Невского, Святой Анны 1-й степени, Белого орла (с 1831 года), Святого Станислава 1-й степени (с 1865 года), великие княжны - орден Святой Екатерины 1-й степени.
Для содержания императорской фамилии Павлом I были выделены обширные земельные владения, которыми ведал Департамент уделов, из средств Департамента каждый член императорской фамилии получал ежегодное содержание, размер которого зависел от его возраста и степени родства с императором.
Согласно традиции, установленной в начале XVIII века Петром I, члены царской фамилии, а затем императорской фамилии женились и выходили замуж исключительно за представителей иностранных владетельных домов. В XVIII - начале XX веков браки заключались преимущественно с представителями немецкой фамилий (Вюртембергских, Гессен-Дармштадтских и др.). Из русских великих княжон, вышедших замуж за границу, наиболее известны вюртембергская королева Екатерина Павловна, королева Нидерландов Анна Павловна, великая герцогиня Саксен-Веймарская Мария Павловна, королева эллинов Ольга Константиновна.
В связи с морганатическим браком Константина Павловича указом императора Александра I от 20.03(01.04).1820 года было установлено, что морганатические супруги и дети от таких браков не являются членами императорской фамилии и, соответственно, не имеют права на наследование престола. Законодательно морганатические браки были запрещены указом императора Александра III от 23.03(04.04).1889 года. Некоторые великие князья нарушали запрет: дядя императора Николая II великий князь Павел Александрович вступил в брак с О. В. Пистолькорс (урождённая Карнович, с 1915 года - княгиня Палей), а брат императора великий князь Михаил Александрович - с Н. С. Вульферт (урождённая Шереметевская, с 1911 года - Брасова), не имевшими соответствующего статуса и без разрешения императора. В 1911 году князьям и княжнам императорской крови было разрешено вступать в браки с лицами нецарственного происхождения.
Мужская часть императорской фамилии традиционно посвящала себя военной службе. Великие князья и императоры командовали гвардейскими войсками [Константин Павлович (до 1831 года), Михаил Павлович (1844-1849 годы), Николай Николаевич Старший (1862-1880 годы), Владимир Александрович (1880-1905 годы), Николай Николаевич Младший (1905-1914 годы), Александр Николаевич (1849-1855 годы) - будущий император Александр II и Александр Александрович (1874-1880 годы) - будущий император Александр III], артиллерией [Михаил Павлович (формально с рождения, реально в 1819-1849 годах) и Михаил Николаевич (1856-1909 годы), оба - в звании генерал-фельдцейхмейстера, Сергей Михайлович в звании генерал-инспектора (1904-1917 годы)], Петербургского Военного округа [Николай Николаевич Старший (1864-1880 годы), Александр III (1880-1881 годы), Владимир Александрович (1881-1905 годы), Николай Николаевич Младший (1905-1914 годы)], военно-морским флотом [Павел I (1762-1801 годы), Константин Николаевич (1853-1881 годы) и Алексей Александрович (1881-1905 годы) - в звании генерал-адмирала], возглавляли военно-учебные заведения [Константин Павлович (до 1831 года), Михаил Павлович (1831-1849 годы), Александр II (1849-1860 годы), Михаил Николаевич (1860-1862 годы), Константин Константинович (1900-1915 годы)]; являлись главнокомандующими во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов (Николай Николаевич Старший и Михаил Николаевич) и Первой мировой войны - Николай Николаевич Младший [20.07 (02.08).1914 года - 23.08(05.09).1915 года и 2-9(15-22). 03.1917 года]. Единственный раз главнокомандующим был император - Николай II [23.08(05.09).1912 года - 02(15).03.1917 года]. Константин Николаевич (1865-1881 годы) и Михаил Николаевич (1881-1905 годы; затем до 1909 года - почетный председатель) стояли во главе Государственного совета Российской империи. Члены императорской фамилии возглавляли Академию художеств [Мария Николаевна (1852-1876 годы), Владимир Александрович (1876-1909 годы) и Мария Павловна Старшая (1909-1917 годы)], Петербургскую Академию наук [Константин Константинович (1889-1915 годы)].
Некоторые великие князья руководили отдельными регионами. Константин Павлович в качестве командующего польской армией (1816-1831 годы) фактически исполнял обязанности наместника Царства Польского. Наместниками были: в Царстве Польском - Константин Николаевич (1862-1863 годы), на Кавказе - Михаил Николаевич (1862-1881 годы) и Николай Николаевич Младший (1915-1917 годы). Московским генерал-губернатором являлся Сергей Александрович (1891-1905 годы). Некоторые члены императорской фамилии получили известность в др. видах деятельности: поэт и переводчик Константин Константинович (К. Р.), историк Николай Михайлович, организатор авиационного дела в России Александр Михайлович, первый управляющий Русским музеем и нумизмат Георгий Михайлович.
Члены императорской фамилии стояли во главе большинства научных, благотворительных, спортивных, религиозных и культурных общественных организаций, часто - нескольких одновременно. По их инициативе были созданы: Русское географическое общество (Константин Николаевич), Православное палестинское общество (Сергей Александрович), Минералогическое общество (герцог Н. М. Лейхтенбергский), Российское общество Красного Креста (императрица Мария Александровна), Русское генеалогическое общество (Георгий Михайлович); при участии и финансовой помощи Елены Павловны основано Русское музыкальное общество. Кроме этого, в различные годы члены императорской фамилии руководили Русским историческим обществом (Николай Михайлович), Русским театральным обществом (Сергей Михайлович), Обществом поощрения художеств (принцесса Е. М. Ольденбургская), Русским этимологическим обществом (Николай Михайлович), Российским обществом покровительства животным (Николай Николаевич Старший) и многие др.
Часть женщин императорской фамилии посвятили себя благотворительности, среди них особенно известны императрица Мария Фёдоровна, супруга императора Павла I, и великая княгиня Елена Павловна. Для управления благотворительными и образовательными учреждениями были образованы Ведомство учреждений императрицы Марии и Ведомство учреждений великой княгини Елены Павловны (с 1873 года). Две великие княгини во вдовстве основали женские обители: Александра Петровна - Киево-Покровский монастырь, Елизавета Фёдоровна - Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве.
Иногда члены императорской фамилии оказывали влияние на проводимую императором политику. При Александре II значительную роль в политической жизни играли великий князь Константин Николаевич и великая княжна Елена Павловна. Наиболее авторитетными фигурами в 1-й половине царствования императора Николая II были его мать - императрица Мария Фёдоровна, супруга - императрица Александра Фёдоровна и его дяди Владимир Александрович, Алексей Александрович, Сергей Александрович, Александр Михайлович и Николай Николаевич Младший.
К концу первого десятилетия XX века члены императорской фамилии полностью утратили своё влияние на императора и проводимую им политику. В 1916 году великие князья Николай Михайлович и Александр Михайлович, великая княжна Мария Павловна Старшая и ряд др. членов императорской фамилии, составлявшие т. н. великокняжескую оппозицию, предприняли последнюю попытку воздействовать на императора: обратились к нему с просьбой удалить Г. Е. Распутина от престола и пойти навстречу либеральной оппозиции. Получив отказ, великий князь Дмитрий Павлович и зять великого князя Александра Михайловича - князь Ф. Ф. Юсупов приняли участие в убийстве Распутина, после чего Дмитрий Павлович и Николай Михайлович (к которому императрица Александра Фёдоровна питала личную неприязнь) были высланы из столицы.
После Октябрьской революции 1917 года большевиками в Петрограде и на Урале были казнены 17 членов императорской фамилии (включая семью императора Николая II), почти все они канонизированы РПЦЗ и РПЦ. Остальные оказались в эмиграции. Мемуары оставили Александр Михайлович, Мария Павловна Младшая, Гавриил Константинович, Ольга Александровна, Кирилл Владимирович.
Иллюстрация:
Семья императора Александра II. Литография К. Гофферта. Архив БРЭ.