ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ

ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ - члены семьи российских монархов , с принятием «Учреждения об императорской фамилии» 1797 года

Юри­ди­че­ски осо­бая груп­па, вы­де­лен­ная на ос­но­ва­нии то­го, что её чле­ны на­хо­ди­лись на российском пре­сто­ле (им­пе­ра­тор) или мог­ли быть при­зва­ны к его на­сле­до­ва­нию по прин­ци­пу пер­во­род­ст­ва, а так­же бы­ли свя­за­ны за­кон­ным бра­ком с ли­ца­ми, имев­ши­ми пра­во на пре­стол. В ли­те­ра­ту­ре и не­ко­то­рых до­ку­мен­тах на­зы­ва­лась так­же Им­пе­ра­тор­ским до­мом. На про­тя­же­нии XVIII века императорская фамилия бы­ла не­мно­го­чис­лен­ной, её рост на­чал­ся с по­том­ст­ва императора Пав­ла I: к 1797 году она со­стоя­ла из 12 человек.

По «Уч­ре­ж­де­нию…» 1797 года чле­на­ми императорской фамилии яв­ля­лись: им­пе­ра­тор (гла­ва императорской фамилии), им­пе­рат­ри­ца (цар­ст­вую­щая и вдов­ст­вую­щая), це­са­ре­вич - на­след­ник пре­сто­ла, др. ве­ли­кие кня­зья, великие кня­ги­ни, великие княж­ны, а так­же кня­зья императорской кро­ви (5-е по­ко­ле­ние от им­пе­ра­то­ра). От сы­но­вей императора Ни­ко­лая I по­шли основные вет­ви императорской фамилии - Алек­сан­д­ро­ви­чи, Кон­стан­ти­но­ви­чи, Ни­ко­лае­ви­чи и Ми­хай­ло­ви­чи. В 1855 году императорская фамилия со­стоя­ла из 28 человек, в 1881 году - из 43 человек.

В 1885 году в свя­зи с раз­рас­та­ни­ем императорской фамилии и с це­лью умень­ше­ния чис­ла великих кня­зей в даль­ней­шем ука­зом императора Алек­сан­д­ра III бы­ло ус­та­нов­ле­но, что ти­тул великого кня­зя бу­дет да­вать­ся толь­ко сы­новь­ям и вну­кам им­пе­ра­то­ра (на тот мо­мент ещё не бы­ло ни од­но­го пра­вну­ка). Ко вре­ме­ни па­де­ния мо­нар­хии (февраль 1917 года) императорская фамилия со­стоя­ла из 65 человек.

За пе­ри­од 1797-1917 годов чле­на­ми императорской фамилии бы­ли 31 великий князь, 43 великие кня­ги­ни и великие княж­ны, 27 кня­зей, кня­гинь и кня­жон императорской кро­ви. По сво­ему по­ло­же­нию к чле­нам императорской фамилии бы­ли близ­ки род­ст­вен­ные пред­ста­ви­те­ли иностранных вла­де­тель­ных до­мов, по­сто­ян­но про­жи­вав­шие в Рос­сии: гер­цо­ги Лейх­тен­берг­ские (28 человек, часть из них вхо­ди­ла в со­став императорской фамилии; по «Уч­ре­ж­де­нию об им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии» 1886 года вновь ро­ж­дён­ные гер­цо­ги Лейх­тен­берг­ские не ста­но­ви­лись чле­на­ми императорской фамилии), гер­цо­ги Вюр­тем­берг­ские (5 человек), гер­цо­ги Оль­ден­бург­ские (13 человек) и гер­цо­ги Мек­лен­бург-Стре­лиц­кие (4 человека).

Ие­рар­хия внут­ри императорской фамилии за­ви­се­ла как от ти­ту­ла, так и от бли­зо­сти к пре­сто­лу и бы­ла слож­ной (например, кня­зья императорской кро­ви из стар­ших вет­вей бы­ли стар­ше великих кня­зей млад­ших вет­вей). Все чле­ны императорской фамилии име­ли соб­ст­вен­ные дво­ры и гер­бы. При кре­ще­нии великие кня­зья по­лу­ча­ли ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, Святой Ан­ны 1-й сте­пе­ни, Бе­ло­го ор­ла (с 1831 года), Святого Ста­ни­сла­ва 1-й сте­пе­ни (с 1865 года), великие княж­ны - ор­ден Святой Ека­те­ри­ны 1-й сте­пе­ни.

Для со­дер­жа­ния императорской фамилии Пав­лом I бы­ли вы­де­ле­ны об­шир­ные зе­мель­ные вла­де­ния, ко­то­ры­ми ве­дал Де­пар­та­мент уде­лов, из средств Департамента ка­ж­дый член императорской фамилии по­лу­чал еже­год­ное со­дер­жа­ние, раз­мер ко­то­ро­го за­ви­сел от его воз­рас­та и сте­пе­ни род­ст­ва с им­пе­ра­то­ром.

Со­глас­но тра­ди­ции, ус­та­нов­лен­ной в начале XVIII века Пет­ром I, чле­ны цар­ской фа­ми­лии, а за­тем императорской фамилии же­ни­лись и вы­хо­ди­ли за­муж ис­клю­чи­тель­но за пред­ста­ви­те­лей иностранных вла­де­тель­ных до­мов. В XVIII - начале XX веков бра­ки за­клю­ча­лись пре­имущественно с пред­ста­ви­те­ля­ми немецкой фа­ми­лий (Вюр­тем­берг­ских, Гес­сен-Дарм­штадт­ских и др.). Из русских великих кня­жон, вы­шед­ших за­муж за гра­ни­цу, наи­бо­лее из­вест­ны вюр­тем­берг­ская ко­ро­ле­ва Ека­те­ри­на Пав­лов­на, ко­ро­ле­ва Ни­дер­лан­дов Ан­на Пав­лов­на, великая гер­цо­ги­ня Сак­сен-Вей­мар­ская Ма­рия Пав­лов­на, ко­ро­ле­ва эл­ли­нов Оль­га Кон­стан­ти­нов­на.

В свя­зи с мор­га­на­ти­че­ским бра­ком Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 20.03(01.04).1820 года бы­ло ус­та­нов­ле­но, что мор­га­на­ти­че­ские суп­ру­ги и де­ти от та­ких бра­ков не яв­ля­ют­ся чле­на­ми императорской фамилии и, со­от­вет­ст­вен­но, не име­ют пра­ва на на­сле­до­ва­ние пре­сто­ла. За­ко­но­да­тель­но мор­га­на­ти­че­ские бра­ки бы­ли за­пре­ще­ны ука­зом императора Алек­сан­д­ра III от 23.03(04.04).1889 года. Не­ко­то­рые великие кня­зья на­ру­ша­ли за­прет: дя­дя императора Ни­ко­лая II великий князь Па­вел Алек­сан­д­ро­вич всту­пил в брак с О. В. Пис­толь­корс (уро­ж­дён­ная Кар­но­вич, с 1915 года - княгиня Па­лей), а брат им­пе­ра­то­ра великий князь Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич - с Н. С. Вуль­ферт (уро­ж­дён­ная Ше­ре­ме­тев­ская, с 1911 года - Бра­со­ва), не имев­ши­ми со­от­вет­ст­вую­ще­го ста­ту­са и без раз­ре­ше­ния им­пе­ра­то­ра. В 1911 году князь­ям и княж­нам императорской кро­ви бы­ло раз­ре­ше­но всту­пать в бра­ки с ли­ца­ми не­цар­ст­вен­но­го про­ис­хо­ж­де­ния.

Муж­ская часть императорской фамилии тра­ди­ци­он­но по­свя­ща­ла се­бя во­енной служ­бе. Великие кня­зья и им­пе­ра­то­ры ко­ман­до­ва­ли гвар­дей­ски­ми вой­ска­ми [Кон­стан­тин Пав­ло­вич (до 1831 года), Ми­ха­ил Пав­ло­вич (1844-1849 годы), Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Стар­ший (1862-1880 годы), Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич (1880-1905 годы), Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Млад­ший (1905-1914 годы), Алек­сандр Ни­ко­лае­вич (1849-1855 годы) - бу­ду­щий император Алек­сандр II и Алек­сандр Алек­сан­д­ро­вич (1874-1880 годы) - бу­ду­щий император Алек­сандр III ], ар­тил­ле­ри­ей [Ми­ха­ил Пав­ло­вич (фор­маль­но с ро­ж­де­ния, ре­аль­но в 1819-1849 годах) и Ми­ха­ил Ни­ко­лае­вич (1856-1909 годы), оба - в зва­нии генерал-фельд­цейх­мей­сте­ра, Сер­гей Ми­хай­ло­вич в зва­нии генерал-ин­спек­то­ра (1904-1917 годы)], Пе­тербургского Военного округа [Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Стар­ший (1864-1880 годы), Алек­сандр III (1880-1881 годы), Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич (1881-1905 годы), Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Млад­ший (1905-1914 годы)], во­енно-морским фло­том [Па­вел I (1762-1801 годы), Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич (1853-1881 годы) и Алек­сей Алек­сан­д­ро­вич (1881-1905 годы) - в зва­нии генерал-ад­ми­ра­ла], воз­глав­ля­ли во­енно-учеб­ные за­ве­де­ния [Кон­стан­тин Пав­ло­вич (до 1831 года), Ми­ха­ил Пав­ло­вич (1831-1849 годы), Алек­сандр II (1849-1860 годы), Ми­ха­ил Ни­ко­лае­вич (1860-1862 годы), Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич (1900-1915 годы)]; яв­ля­лись глав­но­ко­ман­дую­щи­ми во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Стар­ший и Ми­ха­ил Ни­ко­лае­вич) и Первой ми­ро­вой вой­ны - Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Млад­ший [20.07 (02.08).1914 года - 23.08(05.09).1915 года и 2-9(15-22). 03.1917 года]. Един­ст­вен­ный раз глав­но­ко­ман­дую­щим был им­пе­ра­тор - Ни­ко­лай II [23.08(05.09).1912 года - 02(15).03.1917 года]. Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич (1865-1881 годы) и Ми­ха­ил Ни­ко­лае­вич (1881-1905 годы; за­тем до 1909 года - почетный председатель) стоя­ли во гла­ве Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та Российской им­пе­рии. Чле­ны императорской фамилии воз­глав­ля­ли Академию художеств [Ма­рия Ни­ко­ла­ев­на (1852-1876 годы), Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич (1876-1909 годы) и Ма­рия Пав­лов­на Стар­шая (1909-1917 годы)], Пе­тербургскую Академию наук [Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич (1889-1915 годы)].

Не­ко­то­рые великие кня­зья ру­ко­во­ди­ли отдельными ре­гио­на­ми. Кон­стан­тин Пав­ло­вич в ка­че­ст­ве ко­ман­дую­ще­го польской ар­ми­ей (1816-1831 годы) фак­ти­че­ски ис­пол­нял обя­зан­но­сти на­ме­ст­ни­ка Цар­ст­ва Поль­ско­го. На­ме­ст­ни­ка­ми бы­ли: в Цар­ст­ве Поль­ском - Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич (1862-1863 годы), на Кав­ка­зе - Ми­ха­ил Ни­ко­лае­вич (1862-1881 годы) и Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Млад­ший (1915-1917 годы). Московским генерал-гу­бер­на­то­ром яв­лял­ся Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич (1891-1905 годы). Не­ко­то­рые чле­ны императорской фамилии по­лу­чи­ли из­вест­ность в др. ви­дах дея­тель­но­сти: по­эт и пе­ре­во­дчик Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич (К. Р.), ис­то­рик Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич, ор­га­ни­за­тор авиационного де­ла в Рос­сии Алек­сандр Ми­хай­ло­вич, пер­вый управ­ляю­щий Русским му­зе­ем и ну­миз­мат Ге­ор­гий Ми­хай­ло­вич.

Чле­ны императорской фамилии стоя­ли во гла­ве боль­шин­ст­ва на­учных, бла­го­тво­рительных, спор­тив­ных, ре­лигиозных и куль­тур­ных об­щественных ор­га­ни­за­ций, час­то - нес­коль­ких од­но­вре­мен­но. По их ини­циа­ти­ве бы­ли соз­да­ны: Русское гео­гра­фическое общество (Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич), Пра­во­слав­ное па­ле­стин­ское общество (Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич), Ми­не­ра­ло­гическое общество (гер­цог Н. М. Лейх­тен­берг­ский), Российское общество Крас­но­го Кре­ста (императрица Ма­рия Алек­сан­д­ров­на), Русское ге­неа­ло­гическое общество (Ге­ор­гий Ми­хай­ло­вич); при уча­стии и фи­нан­со­вой по­мо­щи Еле­ны Пав­лов­ны ос­но­ва­но Русское музыкальное общество. Кро­ме это­го, в различные го­ды чле­ны императорской фамилии ру­ко­во­ди­ли Русским ис­то­рическим обществом (Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич), Русским те­ат­раль­ным обществом (Сер­гей Ми­хай­ло­вич), Обществом по­ощ­ре­ния ху­до­жеств (прин­цес­са Е. М. Оль­ден­бург­ская), Русским эти­мо­ло­гическим обществом (Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич), Российским обществом по­кро­ви­тель­ст­ва жи­вот­ным (Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Стар­ший) и многие др.

Часть жен­щин императорской фамилии по­свя­ти­ли се­бя бла­го­тво­ри­тель­но­сти, сре­ди них осо­бен­но из­вест­ны императрица Ма­рия Фё­до­ров­на, суп­ру­га императора Пав­ла I, и великая княгиня Еле­на Пав­лов­на . Для управ­ле­ния бла­го­тво­рительными и об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми бы­ли об­ра­зо­ва­ны Ве­дом­ст­во уч­ре­ж­де­ний им­пе­рат­ри­цы Ма­рии и Ве­дом­ст­во уч­ре­ж­де­ний великой княгини Еле­ны Пав­лов­ны (с 1873 года). Две великие кня­ги­ни во вдов­ст­ве ос­но­ва­ли жен­ские оби­те­ли: Алек­сан­д­ра Пет­ров­на - Кие­во-По­кров­ский монастырь, Ели­за­ве­та Фё­до­ров­на - Мар­фо-Ма­ри­ин­скую оби­тель ми­ло­сер­дия в Мо­ск­ве.

Ино­гда чле­ны императорской фамилии ока­зы­ва­ли влия­ние на про­во­ди­мую им­пе­ра­то­ром по­ли­ти­ку. При Алек­сан­д­ре II зна­чительную роль в по­ли­тической жиз­ни иг­ра­ли великий князь Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич и великая княжна Еле­на Пав­лов­на. Наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ны­ми фи­гу­ра­ми в 1-й по­ло­ви­не цар­ст­во­ва­ния императора Ни­ко­лая II бы­ли его мать - императрица Ма­рия Фё­до­ров­на, суп­ру­га - императрица Алек­сан­д­ра Фё­до­ров­на и его дя­ди Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич, Алек­сей Алек­сан­д­ро­вич, Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич, Алек­сандр Ми­хай­ло­вич и Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Млад­ший.

К кон­цу пер­во­го де­ся­ти­ле­тия XX века чле­ны императорской фамилии пол­но­стью ут­ра­ти­ли своё влия­ние на им­пе­ра­то­ра и про­во­ди­мую им по­ли­ти­ку. В 1916 году великие кня­зья Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич и Алек­сандр Ми­хай­ло­вич, великая княжна Ма­рия Пав­лов­на Стар­шая и ряд др. чле­нов императорской фамилии, со­став­ляв­шие т. н. ве­ли­ко­кня­же­скую оп­по­зи­цию, пред­при­ня­ли по­след­нюю по­пыт­ку воз­дей­ст­во­вать на им­пе­ра­то­ра: об­ра­ти­лись к не­му с прось­бой уда­лить Г. Е. Рас­пу­ти­на от пре­сто­ла и пой­ти на­встре­чу ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции. По­лу­чив от­каз, великий князь Дмит­рий Пав­ло­вич и зять великого князя Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча - князь Ф. Ф. Юсу­пов при­ня­ли уча­стие в убий­ст­ве Рас­пу­ти­на, по­сле че­го Дмит­рий Пав­ло­вич и Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич (к ко­то­ро­му императрица Алек­сан­д­ра Фё­до­ров­на пи­та­ла лич­ную не­при­язнь) бы­ли вы­сла­ны из сто­ли­цы.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года боль­ше­ви­ка­ми в Пет­ро­гра­де и на Ура­ле бы­ли каз­не­ны 17 чле­нов императорской фамилии (вклю­чая се­мью императора Ни­ко­лая II), поч­ти все они ка­но­ни­зи­ро­ва­ны РПЦЗ и РПЦ. Ос­таль­ные ока­за­лись в эмиг­ра­ции. Ме­муа­ры ос­та­ви­ли Алек­сандр Ми­хай­ло­вич, Ма­рия Пав­лов­на Млад­шая, Гав­ри­ил Кон­стан­ти­но­вич, Оль­га Алек­сан­д­ров­на, Ки­рилл Вла­ди­ми­ро­вич.

Иллюстрация:

Се­мья им­пе­ра­то­ра Алек­санд­ра II. Ли­то­гра­фия К. Гоф­фер­та. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)