ДЕПАРТАМЕНТ УДЕЛОВ (с 1892 Гл. управление уделов)

В России центральное государственное учреждение, производившее денежные выплаты великим князьям и княжнам, управлявшее удельными землями, расположенными на них предприятиями, удельными крестьянами и дворцами членов императорской фамилии.

Об­ра­зо­ван в со­от­вет­ст­вии с «Уч­ре­ж­де­ни­ем об им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии» 1797 как са­мо­сто­ят. ве­дом­ст­во, на­хо­дил­ся в не­по­сред­ст­вен­ном под­чи­не­нии им­пе­ра­то­ра. В 1826–52 и окон­ча­тель­но с 1856 Д. у. вхо­дил в со­став Ми­ни­стер­ст­ва им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов (в 1852–1856 Ми­ни­стер­ст­ва уде­лов). Воз­глав­лял­ся мин. уде­лов (1797–1828, 1852–56), ви­це-пре­зи­ден­том (1828–40), то­ва­ри­щем мин. уде­лов (1840–52), пред­се­да­те­лем (1856–82), управ­ляю­щим (1882–92), на­чаль­ни­ком (1892–1917). Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми Д. у. бы­ли: удель­ные экс­пе­диции (1797–1808), удель­ные кон­то­ры (1808–92; 19 в 1850, 7 в 1890), управ­ления удель­ных ок­ру­гов (1892–1917). В кон. 19 в. на мес­тах су­ще­ст­во­ва­ли так­же осо­бые удель­ные уп­рав­ле­ния (до 1892): Став­ро­поль­ское (1869), Ка­хе­тин­ское (1886), Бе­ло­веж­ское (1889; в 1892 пре­об­ра­зо­ва­но в уп­рав­ле­ние осо­бо­го удель­но­го ок­ру­га); в нач. 20 в. не­по­сред­ст­вен­но Гл. управ­ле­нию уде­лов под­чи­ня­лись отд. управ­ле­ния удель­ны­ми име­ния­ми: Ли­ва­дий­ско-­Мас­сан­д­ров­ское (име­ния Ли­ва­дия и Мас­сан­д­ра в Кры­му), управ­ле­ние удель­ных име­ний на Кав­ка­зе (име­ния Да­го­мыс, Аб­рау-Дюр­со и др.), Мур­габ­ское в За­кас­пий­ской обл. В мар­те 1917, по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917, Гл. управ­ле­ние уде­лов пре­об­ра­зо­ва­но в са­мо­сто­ят. Осо­бое гл. управ­ле­ние, в апр. 1917 оно уп­разд­не­но, иму­ще­ст­во пе­ре­да­но в Мин-­во тор­гов­ли и пром-сти и Мин-во зем­ле­де­лия.

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