8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Отечественная война 1812 года

Митрошенкова Л.

Отечественная война 1812 года в 1812 году между Россией и вторгшейся на её территорию армией Наполеона Бонапарта, закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии и переносом военных действий на территорию Польши и Германии в 1813 году.Наполеон первоначально звал эту войну второй польской, потому что одной из провозглашённых им целей кампании было возрождение в противовес Российской империи Польского независимого государства с включением в него территорий Литвы, Белоруссии и Украины.