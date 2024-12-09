Вот такая история. Подкаст «Известия» о Войне 1812 г.

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«Битва за историческую память»: обсуждаем наследие 1812 года

Почему Наполеона считают мастером пиара, справедливо ли наполеоновские войны иногда именуют Первой мировой войной, был ли вообще тот великий конфликт предрешен, и какие тонкости остались скрытыми за дымом сражений для большинства из нас?

В 210-ю годовщину событий 1812 года говорим о его наследии и экономическом, культурном и политическом контексте в масштабах всей Европы со специалистом по этому периоду, доктором исторических наук Наталией Таньшиной.

Ведущий подкаста: доктор исторических наук Александр Сидоров.