Кутузов. «Северный лис»

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Хитрый Северный лис» - так назвал его Наполеон. Военный, дипломат, администратор и царедворец, человек, получивший два одинаковых смертельных ранения, полководец, обративший в бегство Великую армию. Хитрец и интеллектуал, умевший найти подход к сильным мира сего, знаток иностранных языков и любитель книг. И это всё о нём – о Михаиле Илларионовиче Кутузове.

Что нового внес Кутузов в организацию кадетского образования? Какие задачи решал в противостоянии с турками – и на военном, и на дипломатическом поприще? Какие особенности характера помогли ему добиваться успеха в самых непростых ситуациях, и чем руководствовался товарищ Сталин, когда сказал, что Кутузов выше Барклая-де-Толли на целых две головы?