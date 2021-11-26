УГРЮМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Военная служба на благо Отечества

Происходил из дворянского рода Владимирской губернии. С детства был приписан на военную службу, реально ее начал в 1796 г. в лейб-гвардии Преображенском полку. Через год получил звание поручика и перешел в Ярославский пехотный полк. Принимал участие в военной кампании русских войск 1799 г. в Швейцарии, сражавшихся против французских сил вместе с австрийцами. К 1803 г. Угрюмов получил чин капитана. Участвовал в знаменитом сражение под Аустерлицем в 1805 г. Во время военной кампании 1806-1807 гг. Угрюмов отличился в сражении Пултуске, за что был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с бантом и произведён в майоры. Затем он принимал участие в русско-турецкой войне 1806-1812 гг., где отметился при успешном взятии турецкой крепости Силистрия. В 1811 г. получил звание подполковника и перешел в только что сформированный лейб-гвардии Литовский полк, вошедший в состав Гвардейской пехотной дивизии. Во время Отечественной войны Павел Александрович во главе 3-го батальона отличился во время Бородинского сражения, когда силы Литовского полка успешно отразили наступление французских кирасир и не оставили высоту противнику у Семеновского оврага. Сам Угрюмов во время боя получил ранение картечью в левую щеку, но не оставил поле боя. За проявленное мужество его наградили орденом св. Георгия 4-й степени. Участвовал во многих сражениях в ходе Заграничного похода русских войск, дошел до Парижа, Угрюмов был отмечен союзнической наградой – прусским орденом Pour le Mérite. Его родной брат Петр также проявил себя в Отечественной войне и сделал блестящую военную карьеру. После окончания войны Павел Александрович получил звание генерал-майора и вскоре получил должность бригадного начальника 17-й пехотной дивизии. В 1820 г. командовал военными поселениями в Новгородском уезде. В 1824 г. Угрюмов возглавил 1-ю гренадерскую дивизию, силы которой были брошены на подавление восстания в Польше в 1830-1831 гг. За сражение под Ливами получил орден св. Георгия 3-й степени. 18 октября 1831 г. Павла Александровича наградили золотой шпагой с надписью «За храбрость» и алмазными украшениями за успешное овладение Варшавой. Кроме этого, как и все участники штурма получил медаль «За взятие приступом Варшавы». В сентябре 1834 г. оставил командование 1-ой гренадерской дивизией и вошел в состав Военного совета – высшего законодательного и законосовещательного органа, занимавшегося вопросами военного характера. 10 октября 1843 г. Угрюмов был произведён в генералы от инфантерии. Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.