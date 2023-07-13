Памятник Полковому священнику – Герою Отечественной войны 1812 года (Малоярославец, Калужская область) 5 октября 2014 года на центральной площади Малоярославца, напротив монумента Героям Отечественной войны 1812 года Антонио Адамини, была торжественно установлена скульптурная композиция. На чтение: 1 минута

5 октября 2014 года на центральной площади Малоярославца, напротив монумента Героям Отечественной войны 1812 года Антонио Адамини, была торжественно установлена скульптурная композиция.

Источником вдохновения стал полковой священник 19-го Егерского полка Василий Васильковский, которого почитали как настоящего героя России. Он возглавил атаку русских солдат в бою под Малоярославцем в 1812 году, несмотря на два ранения. Он оставался в бою до конца и за мужество был первым из священников Русской Православной Церкви, отмечен орденом Георгия Победоносца.

Памятник стал не просто символом воинской доблести, но и верным знаком уважения ко всем героям войны 1812 года.

Памятник установили на пожертвования, которые собирали во всех монастырях и храмах Калужской области. Автором скульптуры выступил Салават Щербаков.

С идеей установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Это один из серии памятников, посвященных героям Первой мировой войны, начиная с Поклонной горы и далее по всей стране; монументы, связанные с героями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, героев Отечественной войны 1812 года.

Монумент установили перед Свято-Казанским храмом на пожертвования жителей калужской земли.

На постаменте высечена надпись «Полковому священнику». Она свидетельствует о том, что памятник воплотил образ собирательный, показывающий подвиг многих и многих полковых священников Русской церкви.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, который совершил освящение скульптуры.

Монумент был открыт в канун битвы под Малоярославцем.

Это памятник русскому человеку, который вне зависимости от профессии, в тяжелый для Родины час с крестом в руках и без оружия шел в первой шеренге атакующих.В армии Российской империи священники были всегда, они были необходимы для воодушевления бойцов. Воодушевляли эти священники солдат по-разному. Кто-то из них ограничивался проповедями, кто-то не шел дальше совершения обрядов над телами погибших в сражении воинов, но были и такие, которые, несмотря на свой духовный сан, лично участвовали в сражениях, воодушевляя солдат не только словом, но и делом, своим личным примером. К их числу относится и отец Василий (Василий Васильковский), который со своим полком участвовал и в Бородинской битве, и в сражении при Малоярославце.

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