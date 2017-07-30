Откуда в русском языке взялось слово «шаромыжник»? Русский язык – богатый язык. Но очень много в нём заимствованных слов, пришедших к нам из-за границы. Одно из них – «шаромыжник». Этим словом мы называем любителя поживиться за чужой счёт или попрошайку, вызывающего не столько жалость, сколько презрение. Все сходятся к тому, что это слово французского происхождения – cher ami («милый друг»). Слово милое, а вот в России оно переродилось и стало носить скорее ругательное значение, нежели в романе Ги де Мопассана «Милый друг». Нам придётся вернуться в далёкий 1812 год, когда некогда непобедимая и блистательная армия Наполеона возвращалась домой. Всю блистательность и мощь французская армия оставила в сгоревшей... На чтение: 1 минута

Русский язык – богатый язык. Но очень много в нём заимствованных слов, пришедших к нам из-за границы. Одно из них – «шаромыжник». Этим словом мы называем любителя поживиться за чужой счёт или попрошайку, вызывающего не столько жалость, сколько презрение.

Все сходятся к тому, что это слово французского происхождения – cher ami («милый друг»). Слово милое, а вот в России оно переродилось и стало носить скорее ругательное значение, нежели в романе Ги де Мопассана «Милый друг».

Нам придётся вернуться в далёкий 1812 год, когда некогда непобедимая и блистательная армия Наполеона возвращалась домой. Всю блистательность и мощь французская армия оставила в сгоревшей Москве, а по старой Калужской дороге брели голодные, оборванные и замёрзшие французские солдаты.

Согласно многим воспоминаниям, бывшие бравые солдаты французской армии подходили к русским и уже не требовали, а просили какого-нибудь пропитания, обращаясь к ним сher ami – «милый друг». Крестьяне в импортных языках были не очень сильны и по звучанию называли их «шаромыжниками». Правда, в этом не последнюю роль сыграли, видимо, и русские слова «шарить» и «мыкать».