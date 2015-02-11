Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. На чтение: 1 минута

Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. — (Военная история российского государства / Под ред. В.А. Золотарева) — М.: ИНЭС, РУБИН, 2010. — 1280 с.

Труд, являющийся вкладом в празднование 200-летия событий 1812 года, посвящен истории Отечественной войны 1812 года с наполеоновской Францией и заграничным походам русской армии в 1813-1814 гг. Помимо описания Отечественной войны 1812 года, в книге подробно рассмотрены все сражения и крупные бои, имевшие место в ходе этой войны; восстановлены из забвения многие имена участников тех событий; введен в научный оборот большой ряд новых, забытых или полузабытых материалов; даны новые оценки многих фактов и событий.

Книга написана в жанре исторической публицистики, богато иллюстрирована. Популярность изложения материала делает исследование интересным и ценным не только для военных историков, но и для массового читателя, интересующегося военным прошлым нашей Родины, деяниями наших славных предков, свершенными во славу Отечества, их доблестью на полях сражений, показывает всю силу патриотизма русского народа.

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Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813–1814 гг.

Содержание

Пролог. Война иная, армия на высоте

Введение

Глава 6. Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов

Технические страницы

Серия книг «Военная история Российского государства» обобщает стратегические и военно-исторические исследования, проводимые Институтом экономических стратегий, Клубом православных предпринимателей и Русским биографическим институтом по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках этого масштабного военно-исторического проекта благодаря поддержке предпринимателей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества, уже изданы книги: «История Великой войны. 1941 – 1945» (в 2 томах); «Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг.»; «Воскресшая из пепла. Россия, век XVII»; «Холодная война. Противостояние двух сверхдержав. От Потсдама до Мальты» (в 2 томах), «Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию начала войны».

В главную редакционную коллегию проекта, возглавляемую действительным государственным советником Российской Федерации I класса В.А. Золотарёвым, входят ведущие военные историки России, экономисты, юристы, политологи, аналитики. Проводимые исследования обеспечивают целостность научного подхода к изучению национальной истории и позволяют переосмыслить современные проблемы обеспечения военной безопасности Российского государства.

Обложка: обложка книги «Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. (Военная история российского государства. Под ред. В.А. Золотарева). М.: ИНЭС, РУБИН, 2010.»

Источник: https://na5ballov.pro