МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812 года - сражение ме­ж­ду российскими и французскими вой­ска­ми во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года в рай­оне города Ма­ло­яро­сла­вец (Ка­луж­ской губернии, ны­не Ка­луж­ской области).

Глав­но­ко­мандующий русской ар­ми­ей генерал-фельдмаршал М.И. Ку­ту­зов, по­лу­чив в ночь на 11(23) октября све­де­ния об от­сту­п­ле­нии французской ар­мии и её пе­ре­хо­де на но­вую Ка­луж­скую до­ро­гу (Ка­лу­га - Смо­ленск), при­ка­зал ко­ман­ди­рам 6-го пехотного кор­пу­са генералу от инфантерии Д.С. Дох­ту­ро­ву, 1-го кавалерийского кор­пу­са генерал-майору Е.И. Мел­лер- За­ко­мель­ско­му, ка­зачь­е­го кор­пу­са генералу от кавалерии М.И. Пла­то­ву и кавалерийского от­ряда генерал-майору И.С. До­ро­хо­ву вы­дви­нуть­ся к Ма­ло­яро­слав­цу, пре­гра­див до­ро­гу французской ар­мии на Ка­лу­гу. Ту­да же из Та­ру­тин­ско­го ла­ге­ря вы­сту­пи­ли главные си­лы российской ар­мии. Аван­гард французской ар­мии за­дер­жа­ли воо­руженные от­ря­ды го­ро­жан под руководством го­род­ни­че­го П.И. Бы­ко­ва, унич­то­жив­шие мос­ты че­рез реку Лу­жа.

В ночь на 12(24) октября французские вой­ска фор­си­ро­ва­ли ре­ку и ов­ла­де­ли го­ро­дом. Рус­ские вве­ли в бой за го­род 7-й (командир - генерал-лейтенант Н.Н. Ра­ев­ский) и 8-й (генерал-лейтенант М.М. Бо­роз­дин 1-й) пехотные кор­пу­са, фран­цу­зы - 1-й (мар­шал Л. Да­ву) и 4-й (ди­визионный генерал Э. Бо­гар­не) кор­пу­са. По­сте­пен­но в сра­же­ние втя­ну­лось до 25 тысяч человек с ка­ж­дой сто­ро­ны. Раз­вер­ну­лись ожес­то­чён­ные бои, Ма­ло­яро­сла­вец мно­го­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки (по официальным дан­ным, 8 раз), но к но­чи на 13(25) октября ос­тал­ся в ру­ках фран­цу­зов. Российские вой­ска ото­шли за Нем­цов­ский ов­раг (4 км юж­нее го­ро­да), пре­гра­див путь про­тив­ни­ку на Ка­лу­гу и Юх­нов. Французский император На­по­ле­он I от­ка­зал­ся от про­дол­же­ния сра­же­ния и 14 (26) октября от­дал при­каз об от­сту­п­ле­нии к Мо­жай­ску.

Малоярославецкое сражение оз­на­ме­но­ва­ло ко­рен­ной пе­ре­лом в хо­де Отечественной вой­ны 1812 года. Стра­те­гическая ини­циа­ти­ва окон­ча­тель­но пе­ре­шла к российской ар­мии. Французские вой­ска бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­сту­пать по ста­рой Смо­лен­ской до­ро­ге че­рез опус­то­шён­ную ме­ст­ность. По­те­ри французских войск со­ста­ви­ли около 5 тысяч человек; российских войск - около 3 тысяч человек (по другим дан­ным, около 7 тысяч человек).

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