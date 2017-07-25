Краткий курс истории. Выиграть время у Наполеона 25 июля 1812 года в ходе начавшейся Отечественной войны произошёл бой под Островно... На чтение: 1 минута

25 июля 1812 года в ходе начавшейся Отечественной войны произошёл бой под Островно (район Витебска) между отступающей 1-й Западной армией под командованием Барклая-де-Толли и армией французов. Цель – сдержать наступление французского авангарда.

Врёшь, по одному не возьмёшь!

С самого начала войн в Европе Наполеон Бонапарт придерживался строгого правила: разбивать войска союзников по отдельности. К началу войны 1812 года три русские армии были растянуты вдоль западных границ. Главнокомандующий русскими войсками Барклай-де-Толли (полководец шотландского происхождения), прекрасно понимая наполеоновские планы, принял решение об организованном отступлении в район Витебска. Чтобы не даться превосходящим силам противника до соединения со 2-й Западной армией Багратиона (русский полководец грузинского происхождения), было необходимо сдерживать авангард напиравших.

Где же Багратион?

Достигнув Витебска раньше французов, 23 июля, Барклай-де-Толли решил выяснить точное местоположение армии Багратиона. Он не знал, что дорогу Багратиону перекрыла другая группа наполеоновских войск и 2-я Западная армия была вынуждена двигаться в Смоленск. Пока Барклай ждал известий, а его армия уже два дня отдыхала в Витебске, французский авангард обошёл казачьи заставы и оказался на том берегу реки Двины, на котором его не ждали, да ещё и в трёх километрах от Витебска. Чтобы перекрыть дорогу врагу, Барклай выслал ему навстречу пехотный корпус графа Остермана-Толстого (в будущем герой Отечественной войны 1812 года) с несколькими полками кавалерии.

Следуя основному плану

Поначалу успех сопутствовал французам, но вовремя развёрнутая артиллерия Остермана-Толстого простреливала дорогу, нанося большой урон сгрудившейся на ней неприятельской коннице. Днём 26 июля Наполеон взял командование на себя, и уже через час дело приняло крутой оборот. В целом войска Барклая были расположены так, что французы не могли видеть его основных сил за лесом и возвышенностями и были уверены, что русские собираются отстаивать Витебск. Однако Барклай, следуя основному плану (соединиться с армией Багратиона), 27 июля бесшумно двинул свою армию в Смоленск. Наполеон узнал об этом только утром следующего дня. А русские в сражении за Смоленск выяснили, что «непобедимых французов» можно успешно бить.

Обложка: Гораций Верне «Битва при Ваграме в 1809 году».

Источник: ru.wikipedia.org