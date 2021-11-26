КАПЦЕВИЧ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
КАПЦЕВИЧ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1823 год), генерал от артиллерии (1835 год).
Окончил Артиллерийский и Инженерный шляхетный Кадетский корпус (1792 год). Шеф Артиллерийского батальона своего имени (1797 год). Дежурный генерал при военном министре А.А. Аракчееве(1808 год). В Отечественную войну 1812, командуя дивизией, отличился в Смоленском, Бородинском, Тарутинском, Малоярославецком и других сражениях. Участвовал в Лейпцигском сражении 1813 года, в ходе которого, несмотря на сильное ранение в ногу, одним из первых вошёл в город, а также во взятии Парижа 18(30).03.1814 года и в кампании 1815 года. Затем в отставке. Вновь на военной службе - командующий Отдельного Сибирского корпуса (1819-1827 года). Генерал-губернатор Западной Сибири (1822-1827 года). Ввёл общественное хлебопашество и общественные мельницы: собранный казаками урожай распределялся среди них, излишки продавались, а вырученные деньги шли на поддержание их домашнего хозяйства и на покупку снаряжения. Создал 2 внешних округа с центрами в Кокчетаве и Каркаралинске, в которые вошли волости, объединявшие казахские аулы, добровольно принявшие предложенную им новую систему управления. Это значительно укрепило позиции Российской империи в Средней Азии. Полагая, что для жителей Сибири затруднительно получить образование в Европейской России, Капцевич выступил автором проекта создания университета в Сибири (город Омск). По его мнению, финансирование университета должно было вестись на средства, полученные путём обложения крестьян оброчным платежом за рыбную ловлю (проект не получил поддержки). В 1824 году Капцевич предложил на рассмотрение Сенату вопрос о перенесении Главного управления Западной Сибири из Тобольска в Омск, аргументируя это более выгодным стратегическим положением последнего (решение принято в 1839 году).
Командир Отдельного корпуса внутренней стражи (1828-1840 годы). Способствовал увеличению численности личного состава корпуса, укреплению военной дисциплины служивших в нём лиц и улучшению их материального обеспечения.
Награждён орденами: Святого Георгия 3-й (1812 год) и 2-й (1813 год) степеней, Святого Александра Невского (1813 год, алмазными знаками к нему - 1836 год) и Святого Владимира 1-й степени (1834 год).