Какой прогноз московской погоды дала Наполеону разведка? Фразу о том, что гидрометцентр ошибается один раз, но каждый день, знают сегодня все. Благо в наши дни он есть, гидрометцентр. 205 лет назад, когда Наполеон собрался походом на Россию, постоянных наблюдений за погодой не было, но климат всё так же порой преподносил разные сюрпризы. С главным синоптиком Наполеону в 1812 году не повезло. Им оказался польский генерал Михал Сокольницкий, который за год до похода оказался в Париже и произвёл на императора французов неплохое впечатление своей учёностью, в том числе в области гидравлики. Поляка привлекли к подготовке информационных материалов к будущей войне с Россией. По части погоды информация Сокольницкого не... На чтение: 1 минута

Фразу о том, что гидрометцентр ошибается один раз, но каждый день, знают сегодня все. Благо в наши дни он есть, гидрометцентр. 205 лет назад, когда Наполеон собрался походом на Россию, постоянных наблюдений за погодой не было, но климат всё так же порой преподносил разные сюрпризы.

С главным синоптиком Наполеону в 1812 году не повезло. Им оказался польский генерал Михал Сокольницкий, который за год до похода оказался в Париже и произвёл на императора французов неплохое впечатление своей учёностью, в том числе в области гидравлики. Поляка привлекли к подготовке информационных материалов к будущей войне с Россией. По части погоды информация Сокольницкого не предвещала ничего страшного: холодно бывает зимой, в остальное время года воевать можно. В Москве он никогда не был, но в 1790-х годах посещал Петербург, где не сталкивался с аномалиями климата.

Усомниться в прогнозе человека с востока Европы французы не стали. В 1812 году Сокольницкий отвечал в штабе Наполеона за разведку и топографию, а на пути в Москву император использовал его в качестве адъютанта. Погода тем временем разошлась не на шутку: первый снег выпал уже в конце сентября, а в ноябре установились трескучие 20-градусные морозы. Армия Наполеона к таким холодам готова не была, хотя сводить причины её поражения к климатическому фактору неправильно. Отечественная война 1812 года завершилась изгнанием захватчиков прежде всего благодаря стойкости и героизму русских войск.