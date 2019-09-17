Изворотливый фельдмаршал: 10 фактов о Михаиле Кутузове Каким был один из самых знаменитых русских полководцев в жизни за пределами поля брани В русской военной истории фамилии двух выдающихся полководцев — Александра Суворова и Михаила Кутузова — почти всегда стоят рядом одна с другой. И дело тут не только в том, что в годы, когда слава Суворова уже гремела по всей Европе, Кутузов стал одним из его учеников и сподвижников. Суворовские победы стали символом славы русского оружия в XVIII веке, а главное кутузовское достижение — разгром армии Наполеона — таким же символом следующего, XIX столетия. Именно эта победа сделала светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского одним из самых знаменитых... На чтение: 4 минуты

Каким был один из самых знаменитых русских полководцев в жизни за пределами поля брани

В русской военной истории фамилии двух выдающихся полководцев — Александра Суворова и Михаила Кутузова — почти всегда стоят рядом одна с другой. И дело тут не только в том, что в годы, когда слава Суворова уже гремела по всей Европе, Кутузов стал одним из его учеников и сподвижников. Суворовские победы стали символом славы русского оружия в XVIII веке, а главное кутузовское достижение — разгром армии Наполеона — таким же символом следующего, XIX столетия. Именно эта победа сделала светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского одним из самых знаменитых русских полководцев и даже затмила многие другие его военные достижения. В блеске этой славы Кутузова-военачальника, Кутузова-легенды померк образ Кутузова-человека, который тоже достоин внимания.

Кутуз и Голенище

Свой род Голенищевы-Кутузовы возводят к некоему немецкому рыцарю по имени Гаврила (Гавриил), который появился в Новгородском княжестве в первой половине XIII века и воевал в дружине князя Александра Невского, в частности, участвовал в битве при Ижоре в 1241 году. Фамилии этого «честнаго мужа», как его называют летописи, не сохранилось, зато известно прозвище его внука Александра и правнука Федора Александровича: первого, видимо, за тучность прозвали «Кутузом», то есть «подушкой; узлом с вещами», а второй сохранил отцовское прозвище, ставшее его фамилией. Вторая часть — Голенищевы — происходит от прозвища «Голенище», которое носил брат Александра, Ананий, и его сын Василий. И уже в 1580 году в Северной Руси, в частности, на Псковщине был хорошо известен род Голенищевых-Кутузовых, которому предстояло через два с лишним века прославиться на всю Россию.

Генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов в 1813 году. Рисунок из «Военной энциклопедии Сытина» с немецкой гравюры начала XIX века

Источник: upload.wikimedia.org

Небесспорная биография

В официальной биографии Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова всегда указывается, что родился он 16 сентября 1745 года (именно этот год указан на могиле фельдмаршала) и был единственным сыном генерал-поручика Иллариона Кутузова, треть века отдавшего военно-инженерной службе. Но со временем стали известны детали, которые заставляют сомневаться в истинности этих утверждений. Так, на основе формулярных списков и частных писем позднейшие биографы знаменитого полководца установили, что настоящим годом его рождения с полным основанием можно считать 1747-й. Как дополнительный аргумент приводятся данные о том, что с 1743-го по 1745-й годы отец будущего военачальника, Илларион Кутузов, находился на конгрессе в Або и Стокгольме и вернулся домой только в 1746 году. Что же касается числа детей генерал-поручика Кутузова, то на основе частных писем семьи Голенищевых-Кутузовых можно сделать вывод, что у Михаила Илларионовича был родной брат Семен Илларионович, который дослужился до звания майора и был уволен со службы в связи с помешательством. На это, в частности, указывает и упоминание «брата Се.Лар.» в одном из писем Михаила Кутузова своей супруге. Генерал извещает, что «по несчастию, нашел его, кроме того, что тих, в прежнем состоянии», которое описывает как очевидное сумасшествие.

Портрет генерал-фельдмаршала графа Михаила Голенищева-Кутузова-Смоленского из Военной галереи Зимнего дворца. Художник Джордж Доу, 1829 год

Источник: upload.wikimedia.org

Наставник будущих офицеров

Получивший прекрасное домашнее обучение, Михаил Кутузов в 1759 (по другим данным, в 1757-м) году был определен в Артиллерийскую и инженерную дворянскую школу. Выбор учебного заведения был достаточно очевиден: отец, сам военный инженер, видел своего отпрыска на том же поприще. Окончив школу в 1761 году, Михаил по ходатайству графа Петра Шувалова, курировавшего это учебное заведение, был оставлен в ней для участия в обучении кадетов младших курсов математике. В результате в одной школе преподавали сразу двое Голенищевых-Кутузовых — отец и сын. Второй раз к преподавательской работе и обучению молодых офицеров Михаил Голенищев-Кутузов вернулся в 1794 году, когда его назначили директором Императорского сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Эту должность Кутузов занимал три года и хорошо запомнился в корпусе как человек, делавший ставку на преподавание кадетам по-настоящему необходимых военных наук, в том числе тактики и военной истории.

Портрет Михаила Голенищева-Кутузова в мундире полковника Луганского пикинёрного полка, которым он командовал с 1777 по 1783 годы

Источник: upload.wikimedia.org

Офицер с испорченной внешностью

Первый серьезный боевой опыт Михаил Кутузов получил в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 года. В последний год этой войны, командуя гренадерским батальоном Московского легиона во время отражения турецкого десанта под Алуштой, он был тяжело ранен: пуля, пробив левый висок, вышла у правого, пройдя позади лобной пластины черепа и сильно повредив правый глаз. Через 14 лет, во время осады Очакова, Кутузов был вторично ранен, причем пуля прошла точно по тому же пути, что и в первый раз. Серьезное увечье заметно искорежило правую сторону лица, «искосив» правый глаз, и с тех пор на всех портретах Кутузова изображали исключительно с левой стороны. А вот черных повязок на глазу он, вопреки легенде (основу которой заложил советский фильм 1943 года «Кутузов»), никогда не носил: правый глаз продолжал видеть, хотя и не так хорошо, как левый.

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, награжденный орденом Кутузова (крайний слева на мундире) 27 августа 1943 года за успехи на Курской дуге, где военачальник командовал Центральным фронтом

Источник: vimpel-v.com

Победы на дипломатическом поприще

Биография Михаила Кутузова может служить прекрасной иллюстрацией к тезису о том, что война есть продолжение дипломатии иными средствами. Проявив себя во время русско-турецких войн, будущий фельдмаршал в 1792 году отправляется в Оттоманскую Порту с дипломатической миссией. Ему предстояло убедить Турцию в бесперспективности попыток вернуть Крым и в необходимости предоставить русским кораблям свободный проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Со своей задачей генерал-поручик Кутузов справился блестяще. Да настолько, что завистники сочинили легенду о том, как русский посланник прибегнул к помощи любимых наложниц султана Селима III, а в живых после этого остался лишь потому, что начальник охраны гарема, который якобы и пропустил Кутузова, на вопрос султана, почему он это сделал, назвал русского генерала «главным евнухом русского двора».

Предок Голенищевых-Кутузовых дружинник Гаврила (крайний справа) бок о бок с Александром Невским. Кадр из фильма «Александр Невский», 1938 год

Источник: culture.ru

Трижды генерал-губернатор Кутузов

Иллариона Кутузова заслуженно называли за его знания и способности «разумной книгой», и сын не уступал ему в этих способностях. Успехи на военном поприще он сочетал не только с дипломатическими, но и с достижениями в сфере государственного управления. За свою жизнь Михаил Голенищев-Кутузов успел послужить: в 1793-1796 годах — Казанским и Вятским генерал-губернатором, в 1799-1801 годах — Литовским генерал-губернатором, в 1800-1802 годах — военным губернатором, управляющим и по гражданской части Санкт-Петербурга, а с 1806 по 1809 годы — Киевским военным губернатором.

Памятник Михаилу Кутузову в селе Верхняя Кутузовка (район Алушты, Крым), где в 1774 году он заслужил свой первый боевой орден Святого Георгия

Источник: rutraveller.ru

Первый полный Георгиевский кавалер

В истории русского Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 году, насчитывается всего четыре полных кавалера этой высшей воинской награды. И первым из них был Михаил Голенищев-Кутузов. Ордена Святого Георгия I степени он удостоился 12 декабря 1812 года за победу над Наполеоном и изгнание французской армии из России. А первую награду, орден Святого Георгия IV степени, ему вручили 26 ноября 1775 года — за мужество и воинский талант, проявленные в Крыму. 25 марта 1791 года только-только произведенный в генерал-поручики Кутузов получает орден Святого Георгия III степени — за взятие Измаила, а 18 марта 1792 года — за победу в сражении при Манчине.

Портрет Михаила Голенищева-Кутузова из книги «Русский портрет XVIII-XIX веков» под редакцией великого князя Николая Михайловича, 1905-1909 гг.

Источник: upload.wikimedia.org

Не победим, но обманем

Генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова не раз обвиняли в том, что он во время Отечественной войны 1812 года постоянно уклонялся от решительных сражений с армией Наполеона, отчего французский император и утверждал потом, что победил его «генерал Мороз». В действительности генерал от инфантерии Голенищев-Кутузов прекрасно понимал, что армия противника существенно превосходит вверенные ему силы, прежде всего по качеству армейского управления и способностям к маневру. И единственным шансом на победу было создание таких условий, при которых наполеоновские войска потеряли бы прежде всего именно эти два преимущества — чего и удалось добиться, допустив их до Москвы и заставив оторваться от своих тылов, а затем вынудить к отступлению по собственным следам, по местности, которая уже не могла прокормить такую армаду. Именно это и имел в виду русский полководец, когда, согласно исследованию историка Евгения Тарле, сказал: «Мы Наполеона не победим. Мы его обманем».

«Военный совет в Филях». Картина художника Алексея Кившенко, 1880 год

Источник: upload.wikimedia.org

Почему Кутузов не хотел идти в Заграничный поход

Этот стратегический замысел Михаила Кутузова привел к полному разгрому армии Наполеона: уйти из России удалось лишь полутора десяткам тысяч из тех 660 тысяч, которые вторглись в нее в июне 1812 года. Но продолжать преследование противника за пределами России генерал-фельдмаршал Кутузов (это звание было присвоено ему после битвы под Бородино) категорически не хотел. Он прекрасно понимал, что заграничный поход и полная победа над Наполеоном будут достигнуты кровью русских воинов (как это и получилось в итоге), а самые ценные трофеи достанутся Англии, которую полководец считал следующим противником России. Для самого полководца это был последний военный поход: князь Михаил Голенищев-Кутузов-Смоленский умер 16 апреля 1813 года в силезском городке Бунцлау.

Памятник генерал-фельдмаршалу, светлейшему князю Михаилу Голенищеву-Кутузову-Смоленскому у Казанского собора в Санкт-Петербурге, где похоронен знаменитый полководец

Источник: upload.wikimedia.org

Имя на ордене

29 июля 1942 года, в один из самых драматических моментов Великой Отечественной войны, когда советские войска вынуждены были отступить до самой Волги, в нашей стране был учрежден орден Кутузова — одна из самых почетных полководческих наград. Первое награждение ею состоялось в январе 1943 года, когда стало понятно, что в советско-германском противостоянии случился коренной перелом. Примечательно, что в советской наградной системе существовали три «сухопутных» полководческих ордена — Суворова, Кутузова и Александра Невского, и все три связывало одна и та же фамилия — Голенищева-Кутузова, предки которого сражались бок о бок с новгородским князем, а сам он был учеником и сподвижником последнего русского генералиссимуса.

Могила Михаила Кутузова в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Источник: upload.wikimedia.org

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