ГЛИНКА ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ
Русский поэт, прозаик, декабрист; гвардии полковник (1818), действительный статский советник (1834).
Из рода Глинок, брат С.Н. Глинки. По окончании 1-го кадетского корпуса в Санкт-Петербурге (1802) на военной службе. Участвовал в Аустерлицком сражении 1805 года, затем в отставке. С 1812 года вновь на военной службе, с октября адъютант генерал от инфантерии М.А. Милорадовича. Участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 года - при Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном и др. Во время заграничных походов российской армии 1813-1814 годов сражался при Бауцене, составлял описание действий авангардных и арьергардных войск. Военные впечатления изложил в книге «Письма русского офицера…» (части 1-8, 1815-1816 годы; их продолжение - «Письма к другу…», части 1-3, 1816-1817 годы). Вместе с позднейшими «Очерками Бородинского сражения» (части 1-2, 1839) они принесли Глинке славу первого летописца войн с императором Наполеоном I и «Ксенофонта Бородина» (В.А. Жуковский). Также широкой известностью пользовались созданные Глинкой в 1812 году военно-патриотические «песни». С 1816 года в лейб-гвардии Измайловском полку, при Гвардейском генштабе. Редактировал «Военный журнал» (1817-1819 годы). Чиновник по особым поручениям при Милорадовиче (1819-1822 годы).
Член масонской ложи «Избранный Михаил» (1816-1921 годы) и декабристских организаций «Союз Спасения» (1816-1818 годы) и «Союз Благоденствия» (1818-1821 годы); распространял их влияние на литературные общества и кружки. В 1819-1825 годах председатель Вольного общества любителей российской словесности. Среди декабристов выделялся умеренными взглядами: был противником военного переворота, выступал за сохранение монархии. В 1822 году, находясь под подозрением, из гвардии переведён в армию. В восстании декабристов 14(26).12.1825 года Глинка не участвовал, но о подготовке его знал и пытался предостеречь зачинщиков от «насилий». В марте-июне 1826 года находился под следствием в Петропавловской крепости; был оправдан и освобождён. Затем на гражданской службе: советник Олонецкого (1826-1830 годы), Тверского (1830-1832 годы) и Орловского (1832-1834 годы) губернских правлений. С 1834 года в отставке. В 1840-х годах сблизился с московскими славянофилами, сотрудничал в журнале «Москвитянин». При участии его жены Евдокии (Авдотьи) Павловны, урождённой Голенищевой-Кутузовой (смотри в статье Голенищевы-Кутузовы), в доме Глинки в Москве, а с 1853 года в Санкт-Петербурге регулярно устраивались литературные вечера («понедельники»), привлекавшие людей с религиозным и «антизападным» умонастроением. С 1862 года Глинка постоянно жил в Твери, занимался благотворительностью. В 1875 году избран гласным Тверской городской думы.
В поэтическом творчестве Глинки продолжал традиции высокой поэзии XVIII века, в особенности духовной оды. В его ранней лирике важное место занимают переложения псалмов и вольные вариации на их темы («Опыты Священной поэзии», 1826). В поздней лирике, как и в поэмах («Карелия…», 1830; «Иов», 1859; эпопея по евангельским мотивам «Таинственная капля», части 1-2, издана в Берлине, 1861), преобладают религиозно-философские мотивы. Глинка - автор слов популярной песни «Вот мчится тройка удалая...».