ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник.
Из рода Долгоруковых. В 1803 году с чином действительного статского советника определён на гражданскую службу. С 1805 года в Герольдии, прокурор капитула ордена Святого Иоанна Иерусалимского (1805-1808 годы). Губернатор Симбирской губернии (1808-1815 годы).
Во время русско-шведской войны 1808–1809 годов организовал на выгодных для казны условиях закупку хлеба. В 1812-1813 годах руководил организацией народного ополчения в губернии, закупкой лошадей для кавалерии и артиллерии. Губернатор Московской губернии (1815-1817 годы). Сенатор (1817 год). Неоднократно направлялся в различные губернии с ревизиями, в ходе которых также занимался выяснением причин частых побегов крепостных крестьян.
Товарищ министра юстиции (1827 год), управляющий Министерством юстиции (1828-1829 годы). Председатель Особого комитета для обревизования Свода законов Российской империи при министерстве юстиции (1827 год). Под руководством Долгоруков была завершена работа по выяснению точности и полноты Свода. Автор Положения от 02(14).06.1828 года, расширявшего права и обязанности товарища министра юстиции. Член Гоударственного совета (1829 год).
Иллюстрация:
А. А. Долгоруков. Портрет работы В. Л. Боровиковского. 1811. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.