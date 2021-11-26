БЕРЕЗИНА (сражение на Березине)

Заключительное сражение Отечественной войны 1812 .

По планам русского командования, у Б. — западного водного рубежа Российской империи — вокруг остатков французской армии должно было сомкнуться кольцо из корпуса П. Х. Витгенштейна на севере и 3-й армии П. В. Чичагова на юге. Главная группировка русской армии под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова теснила французов с востока. 9(21) ноября части Чичагова подошли к Б. и заняли Борисов, а 11(23) ноября к городу подошел авангард противника во главе с маршалом Удино для наведения переправы севернее Борисова у д. Студенка.

14(26) ноября 85—90-тысячная французская армия вышла к реке. Прибегнув к военной хитрости, Наполеон заставил Чичагова отвести силы южнее Борисова, оставив у брода небольшой заслон. Утром 14(26) ноября передовые части корпуса Удино перешли Б. и оттеснили заслон к Стахово, а к вечеру часть сил Наполеона (ок. 19 тыс. чел.) переправились на другой берег. План окружения войск противника не удался.

15(27) ноября войска Витгенштейна и Кутузова (ок. 65 тыс. чел.) принудили к сдаче отряд генерала Партуно числен­ностью около 4 тыс. чел. 16 ноября на обоих берегах Б. разгорелся бой. Чичагов рассеял прикрывавшие переправу французские части на правом берегу, а Витгенштейн нанес ущерб французскому корпусу на левом берегу.

В сторону Вильно ушла лишь треть наполеоновских войск (25 тыс. чел.). Остальные погибли или попали в плен. После Б. Великая армия практически перестала существовать.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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