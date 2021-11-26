БАХМЕТЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Образование и карьера

Николай Бахметев родился в 1772 г. в Курской губернии в дворянской семье, старший из сыновей. Отец – Николай Иванович Бахметев. Мать – Наталья Ивановна Бахметева, урожденная Маслова.

Военная карьера Н.Н. Бахметева началась в 1789 г. в чине сержанта лейб-гвардии Преображенского полка.

Участник Русско-шведской войны 1788 – 1790 гг. В 1790 г. произведен в прапорщики, в 1797 г. – в полковники с назначением на службу в лейб-гвардии Измайловский полк, в 1798 г. – в генерал-майоры, получив назначение шефом Рыльского мушкетерского полка. Удостоен ордена Св. Иоанна Иерусалимского.

Оренбургский военный губернатор

30 сентября 1798 г. Н.Н. Бахметев был Высочайше утвержден на должность оренбургского военного губернатора, пробыв в ней до 14 июля 1803 г.

За год до назначения Н.Н. Бахметева губернатором, в июне 1797 г. все губернские учреждения из Уфы перебазировались в Оренбург, однако в 1802 г. из-за нехватки помещений были возвращены в Уфу. Военный губернатор со своими службами находился в Оренбурге.

25 января 1799 г. новый губернатор подготовил представление императору Павлу I с обоснованием потребности преобразовать пограничную экспедицию в комиссию пограничных дел, а также предложил упразднить пограничный суд. 27 мая 1799 г. пограничная комиссия была открыта.

Н.Н. Бахметев предпринимал шаги в отношении казаков. По представлению губернатора казаки освобождались от хлебного сбора; должны были участвовать в содержании почты и полиции – казаки обязывались отбывать почты и эстафеты лично или наймом, выставляя лошадей для возки почт, курьеров и проезжающих. Земская почта казаками отбывалась натурой. Постоянно набирал на службу новых казаков из разных народностей.

В ведении Н.Н. Бахметева с 1801 г. находилась Букеевская орда. 11 марта 1801 г. султан Букей Нуралиев и его народ из Малой орды получили право постоянного кочевья между Яиком и Волгой, на землях сбежавших в 1771 г. калмыков.

14 декабря 1803 г. Н.Н. Бахметев был отправлен в отставку.

Дальнейшая служба

20 мая 1811 г. Н.Н. Бахметев возобновил свою службу. Уже 28 августа он возглавил Смоленскую губернию в качестве военного губернатора, а 6 сентября в его ведение передавалась и гражданская часть.

Дальнейшая карьера связана с военной службой. 23 марта 1812 г. получил назначение возглавить сводно-гренадерскую дивизию 1-й Западной армии. С 22 апреля командовал 11-й пехотной дивизией в 4-м пехотном корпусе 1-й Западной армии, с декабря – командир 2-го резервного корпуса. Участник Отечественной войны 1812 г. За бои при Калише в кампанию 1813 г. удостоен золотой шпаги «За храбрость» с алмазами. 23 апреля 1813 г. оставил службу по болезни. Позднее поступил на гражданскую службу: сначала смоленский военный губернатор, а с 1815 г. – волынский губернатор. Умер в 1831 г. в Курске.

Семья

Супруга – Екатерина Александровна Нарышкина (1791 – 1821). Детей не было.