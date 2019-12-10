Святой крест над кораблями: пять фактов из истории Андреевского флага В декабре 1699 года на эскизах Петра I впервые появился косой синий крест, которому суждено было стать символом русского флота Сегодня Андреевский флаг является символом не только российского военно-морского флота, а воспринимается и как символ самой России. Но все-таки прежде всего белое полотнище с косым Андреевским крестом напоминает о той славе, которую заслужили ходившие под ним русские моряки – и ратной, заслуженной в знаменитых морских сражениях, и мирной, добытой известными кругосветными плаваниями и географическими открытиями. Неслучайно даже в Советском Союзе дольше всего существовавший военно-морской флаг нес на себе те же самые «андреевские» цвета – белый с голубым: советские моряки всегда...

В декабре 1699 года на эскизах Петра I впервые появился косой синий крест, которому суждено было стать символом русского флота

Сегодня Андреевский флаг является символом не только российского военно-морского флота, а воспринимается и как символ самой России. Но все-таки прежде всего белое полотнище с косым Андреевским крестом напоминает о той славе, которую заслужили ходившие под ним русские моряки – и ратной, заслуженной в знаменитых морских сражениях, и мирной, добытой известными кругосветными плаваниями и географическими открытиями. Неслучайно даже в Советском Союзе дольше всего существовавший военно-морской флаг нес на себе те же самые «андреевские» цвета – белый с голубым: советские моряки всегда осознавали себя наследниками русских морских традиций, предписывавших никогда и ни перед кем не спускать флага.

Легенда о переплете

Существует расхожая красивая легенда о том, что рисунок русского военно-морского флага буквально привиделся царю-реформатору Петру I : мол, задремавший за рабочим столом государь внезапно проснулся и увидел косой синий крест прошедшего через витраж света, упавший на бумаги. Но известные сегодня наброски полотнищ флагов ясно показывают, что поисками удовлетворяющего его рисунка Петр Алексеевич занимался долго и тщательно, явно не доверяя дело случаю. А косой Андреевский крест – символ апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя России – появился на наброске в октябре 1699 года, расположенный поверх традиционного российского триколора. Он в таком виде был утвержден два месяца спустя. Потребовалось еще два десятка лет, чтобы полотнище окончательно стало чисто белым, а сам флаг приобрел обычный для глаза рисунок: именно таким описывал кормовой флаг русского флота «Морской устав» Петра Великого 1720 года . К этому времени Андреевский крест на флаге получил дополнительный смысл: четыре его конца символизировали четыре моря, на которых утвердилась Российская империя — Балтийское, Белое, Каспийское и Азовское.

Первые кормовые Андреевские флаги – а главным на корабле, демонстрирующим его государственную принадлежность, всегда считался флаг, который развевался на кормовом флагштоке, – были весьма солидных размеров. Сохранились русские военно-морские флаги, длина которых достигает четырех метров, а ширина, соответственно, почти трех! Большинство исследователей сходятся в том, что такие размеры были необходимы не только для того, чтобы государственную принадлежность корабля можно было «прочитать» издалека. Столь крупные флаги, развеваясь, издавали громкий низкий звук, который, как считается, угнетающе действовал на противника и, напротив, подбадривал русских моряков. И неслучайно традиционное напутствие, которое перед боем произносили командиры русских кораблей, звучало так: «С нами Бог и Андреевский флаг!»

Часовой у флагштока

В «Морском уставе» Петра I, который окончательно закрепил Андреевский флаг в качестве единственного варианта кормового флага русского флота, содержался прямой запрет спускать его перед кем бы то ни было — под страхом смерти. Чтобы избежать случайного спуска полотнища, если, допустим, фал, на котором оно крепится, перебит в бою, и не допустить к нему противника (что в эпоху парусных флотов и абордажей было весьма частым делом), на русских кораблях учинялся особый пост у кормового флагштока. Насколько он был важен, можно судить по тому, что подобных постов было всего два, и второй располагался у крюйткамеры, то есть корабельного порохового погреба, взрыв которого, как правило, уничтожал весь корабль. Оставить пост у Андреевского флага было таким же позором, как и спустить сам флаг перед врагом. Известны случаи, когда в морских сражениях часовые у кормового флагштока получали тяжелейшие ранения, но не оставляли своего поста; или подмененные по приказу командира после перевязки вновь возвращались на него.

Одно полотнище для двух святых

Если спуск Андреевского флага рассматривался как главное флотское преступление (за всю историю русского флота оно совершалось лишь дважды, и оба раза имело тяжелейшие последствия для отдавшего такой приказ), то высшей наградой для проявивших исключительное мужество моряков стал так называемый Георгиевский Андреевский флаг. Учредил его 5 (17) июня 1819 года император Александр I как награду для Гвардейского экипажа, показавшего себя с лучшей стороны в сражении при Кульме во время Заграничного похода русской армии . Чуть позже, уже в царствование императора Николая I, такой награды удостоились два корабля. Первым 17 (29) декабря 1827 года Георгиевский Андреевский флаг получил линейный корабль «Азов», ставший легендой Наваринского сражения , а вторым — знаменитый бриг «Меркурий» , награжденный 28 июля (9 августа) 1829 года. Больше подобной награды не получал ни один русский корабль!

Андреевский флаг советского флота

Традиционно считается, что большевики отменили Андреевский флаг после прихода к власти, и до 1992 года он не развевался над отечественными боевыми кораблями. Однако в действительности с 1924 по 1932 годы косой синий Андреевский крест присутствовал на гюйсах (то есть носовых флагах, поднимаемых на кораблях первого и второго ранга во время стоянки) советских кораблей, а также на советских крепостных флагах. Их рисунок практически полностью повторял придуманный еще Петром I: красное полотнище с тонким прямым белым крестом и наложенным поверх него синим Андреевским. Правда, советская власть внесла в этот рисунок свои коррективы, вписав в центр белый круг с красной звездой, серпом и молотом. А после того, как в 1992 году российский флот вернул себе Андреевский флаг, вместе с ним вернулся и петровский гюйс в первоначальном варианте, без всяких дополнений.