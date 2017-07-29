Краткий курс истории. Окно в Средиземноморье 29 июля 1696 года под натиском русских войск пала турецкая крепость Азов. Крепость находилась в устье Дона и запирала выход к Чёрному морю, куда стремилась Россия для создания морского флота. Стать морской державой На рубеже 17–18 веков, в начале эпохи правления Петра Великого, перед молодым царём встал ряд не решённых его предшественниками вопросов. Одним из центральных являлся вопрос строительства военно-морского флота и обретение незамерзающих портов. Ещё с давних времён Московская Русь стремилась завладеть южными водами, чтобы обезопасить себя от набегов крымских татар, противника в лице Турции, но главное – получить выход в Азовское море, далее – через Чёрное, Мраморное и...

29 июля 1696 года под натиском русских войск пала турецкая крепость Азов. Крепость находилась в устье Дона и запирала выход к Чёрному морю, куда стремилась Россия для создания морского флота.

Стать морской державой

На рубеже 17–18 веков, в начале эпохи правления Петра Великого , перед молодым царём встал ряд не решённых его предшественниками вопросов . Одним из центральных являлся вопрос строительства военно-морского флота и обретение незамерзающих портов. Ещё с давних времён Московская Русь стремилась завладеть южными водами, чтобы обезопасить себя от набегов крымских татар, противника в лице Турции, но главное – получить выход в Азовское море, далее – через Чёрное, Мраморное и Средиземное моря – в Атлантику. Это открыло бы потрясающие торгово-экономические и военные возможности, столь необходимые России тех лет.

Бомбардир Пётр Михайлов

В начале 1695 года Пётр I (ему тогда было 24 года) с энергичностью и отвагой объявил поход на Крым. Только сделано это было для отвлечения турок от Азова. Был объявлен сбор войск к Белгороду и Севску. Одновременно тайно формировалась Азовская армия (30 тысяч ратников, 104 мортиры, 44 пищали). Командование тайной армией осуществлялось военным советом, на котором решения утверждал «бомбардир Пётр Михайлов» (псевдоним Петра I в походе).

Пётр во время похода совмещал обязанности первого бомбардира и фактического руководителя всей кампании. На Днепре против войск крымских татар действовала армия воеводы Б. П. Шереметева, которой были приданы казаки Мазепы. В конце июня основные силы осадили Азов (крепость в устье Дона). В крепости находился 7-тысячный турецкий гарнизон под командованием Хасан Арслан-бея. После долгих осадных работ и бомбардировки, 25 сентября был предпринят штурм, который, однако, не имел успеха. 2 октября, захватив небольшую часть укреплений крепости, осаждавшие отступили.

Неординарное решение

Первый Азовский поход , 1695 года оказался неудачным. Крепость была слишком хорошо укреплена, а турки, воспользовавшись разновременностью русских штурмов, смогли сосредоточить на наиболее опасных участках превосходные силы. Это позволило вынудить русскую армию к общему отступлению. Ключевая причина неудачи крылась в отсутствии у России флота, который бы смог блокировать Азов с моря. Но целеустремлённый Пётр решил повторить поход.

Учтя ошибки первого похода, Пётр I решил начать новый этап войны со строительства флота. Заложен он был осенью 1695 года. Для образца в Москву была привезена из Голландии 32-вёсельная галера. Флот построили за зиму, и весной 1696 года армия в 75 тысяч воинов и 29 боевых кораблей были полностью готовы. Несмотря на двухнедельные бомбардировки, укрепления Азова не получили серьёзных повреждений. Тогда было решено построить два вала выше крепостных. На внешнем валу разместили артиллерию, а внутренний использовали, чтобы засыпать оборонительный ров и начать штурм. В итоге – капитуляция, и 29 июля Пётр I вступил в Азов.

Азовская кампания на практике продемонстрировала важность артиллерии и флота для ведения войны. Она является заметным примером успешного взаимодействия флота и сухопутных сил при осаде приморской крепости, особенно ярко выделяющимся на фоне близких по времени провалов англичан при штурме Квебека (1691) и Сен-Пьера (1693).

Подготовка походов ярко проявила организаторские и стратегические способности Петра. Впервые проявились такие важные его качества, как умение делать выводы из неудач и собирать силы для повторного удара.