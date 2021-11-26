КОНСИЛИЯ МИНИСТРОВ

КОНСИЛИЯ МИНИСТРОВ (от лат. сon­si­li­um - об­суж­де­ние, со­ве­ща­ние, со­б­ра­ние) - при­ня­тое в ис­то­рио­гра­фии на­зва­ние ко­мис­сии по во­про­сам выс­ше­го государственного управ­ле­ния в Рос­сии, дей­ст­во­вав­шей в Мо­ск­ве в 1702-1711 годы.

Ука­за о соз­да­нии консилия министров не суще­ст­во­ва­ло.

В пер­вые го­ды она ра­бо­та­ла в тра­ди­ци­он­ных для Бо­яр­ской ду­мы фор­мах: со­б­ра­ний дум­ных чи­нов со­кра­щён­но­го со­ста­ва и бо­яр­ских ко­мис­сий по управ­ле­нию го­су­дар­ст­вом, за­се­дав­ших во вре­мя «по­хо­дов» ца­ря. Пер­во­на­чаль­но консилия министров на­зы­ва­лась «боя­ре, ко­то­рым съезд бы­ва­ет»; с 1706 года - «кон­си­ли­ум», «кон­зи­лия», «боя­ре» или «ми­ни­ст­ры». Ре­гу­ляр­ные за­се­да­ния ста­ли про­хо­дить с 1708 года.

Консилия министров не име­ла по­сто­ян­но­го шта­та и чёт­кой рег­ла­мен­та­ции сво­ей дея­тель­но­сти, ко­то­рая осу­ще­ст­в­ля­лась те­ку­щи­ми ука­за­ми ца­ря Пет­ра I . Уча­ст­ни­ки консилия министров, как пра­ви­ло, со­би­ра­лись в по­ме­ще­нии Ближ­ней кан­це­ля­рии (ис­поль­зо­ва­ли её де­ло­про­из­вод­ст­во и штат для при­ня­тия ре­ше­ний; по этой при­чи­не ино­гда в ис­то­рио­гра­фии ком­пе­тен­ция консилия министров и Ближ­ней кан­це­ля­рии не раз­де­ля­ют­ся) и в Сто­ло­вой па­ла­те Крем­ля.

Консилий министров под­чи­ня­лась ца­рю Пет­ру I. Но­ми­наль­но она воз­глав­ля­лась боя­ри­ном кн. М.А. Чер­кас­ским и ца­ре­ви­чем Алек­се­ем Пет­ро­ви­чем. Ре­ше­ния консилия министра при­ни­ма­лись кол­ле­ги­аль­но, с 1707 года про­то­ко­ли­ро­ва­лись и впер­вые в ис­то­рии выс­ше­го государственного управ­ле­ния Рос­сии под­пи­сы­ва­лись «ми­ни­ст­ра­ми» соб­ст­вен­но­руч­но. Чис­ло уча­ст­ни­ков консилия министров не бы­ло рег­ла­мен­ти­ро­ва­но и за­ви­се­ло от на­лич­но­го со­ста­ва «ми­ни­ст­ров» в Мо­скве (от 3 до 15 человек).

В раз­ные го­ды в консилии министров ра­бо­та­ли: гр. Ф.А. Го­ло­вин, кн. Ф.Ю. Ро­мо­да­нов­ский, кн. И.Б. Трое­ку­ров, Н.М. Зо­тов, И.А. Му­син-Пуш­кин, Т.Н. Стреш­нев, кн. Г.И. Вол­кон­ский, Г.А. Пле­мян­ни­ков, Н.П. Мель­ниц­кий и др.

Сре­ди функ­ций консилия министров: рас­пре­де­ле­ние де­неж­ных средств моск. при­ка­зов для обес­пе­че­ния ар­мии при­па­са­ми и во­ору­же­ни­ем, на­бор рек­ру­тов, управ­ле­ние при­ка­за­ми, сбор ра­бот­ных лю­дей для ук­ре­п­ле­ния го­ро­дов (в т. ч. для строи­тель­ст­ва Санкт-Пе­тер­бур­га), кон­троль за строи­тель­ст­вом обо­ро­нительных со­ору­же­ний Мо­ск­вы (с 1707 года), ко­ор­ди­на­ция хо­да гу­берн­ской ре­фор­мы (1708 год) и дей­ст­вий ме­ст­ных вла­стей во вре­мя по­дав­ле­ния Бу­ла­ви­на вос­ста­ния 1707-1709 гдов. По­след­нее за­се­да­ние консилия министров со­стоя­лось 19 февраля (2 марта) 1711 года.

По­сле соз­да­ния 22 февраля (5 марта) 1711 года Се­на­та 5 уча­ст­ни­ков консилия министров (И.А. Му­син-Пуш­кин , Т.Н. Стреш­нев, Г.И. Вол­кон­ский, Г.А. Пле­мян­ни­ков, Н.П. Мель­ниц­кий) во­шли в его пер­вый со­став.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 4. № 2184, 2188, 2217, 2281, 2283, 2313;

Пись­ма и бу­ма­ги им­пе­ра­то­ра Пет­ра Ве­ли­ко­го. СПб., 1889–1912. Т. 2, 6.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)