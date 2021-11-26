КОНСИЛИЯ МИНИСТРОВ
КОНСИЛИЯ МИНИСТРОВ (от лат. сonsilium - обсуждение, совещание, собрание) - принятое в историографии название комиссии по вопросам высшего государственного управления в России, действовавшей в Москве в 1702-1711 годы.
Указа о создании консилия министров не существовало.
В первые годы она работала в традиционных для Боярской думы формах: собраний думных чинов сокращённого состава и боярских комиссий по управлению государством, заседавших во время «походов» царя. Первоначально консилия министров называлась «бояре, которым съезд бывает»; с 1706 года - «консилиум», «конзилия», «бояре» или «министры». Регулярные заседания стали проходить с 1708 года.
Консилия министров не имела постоянного штата и чёткой регламентации своей деятельности, которая осуществлялась текущими указами царя Петра I. Участники консилия министров, как правило, собирались в помещении Ближней канцелярии (использовали её делопроизводство и штат для принятия решений; по этой причине иногда в историографии компетенция консилия министров и Ближней канцелярии не разделяются) и в Столовой палате Кремля.
Консилий министров подчинялась царю Петру I. Номинально она возглавлялась боярином кн. М.А. Черкасским и царевичем Алексеем Петровичем. Решения консилия министра принимались коллегиально, с 1707 года протоколировались и впервые в истории высшего государственного управления России подписывались «министрами» собственноручно. Число участников консилия министров не было регламентировано и зависело от наличного состава «министров» в Москве (от 3 до 15 человек).
В разные годы в консилии министров работали: гр. Ф.А. Головин, кн. Ф.Ю. Ромодановский, кн. И.Б. Троекуров, Н.М. Зотов, И.А. Мусин-Пушкин, Т.Н. Стрешнев, кн. Г.И. Волконский, Г.А. Племянников, Н.П. Мельницкий и др.
Среди функций консилия министров: распределение денежных средств моск. приказов для обеспечения армии припасами и вооружением, набор рекрутов, управление приказами, сбор работных людей для укрепления городов (в т. ч. для строительства Санкт-Петербурга), контроль за строительством оборонительных сооружений Москвы (с 1707 года), координация хода губернской реформы (1708 год) и действий местных властей во время подавления Булавина восстания 1707-1709 гдов. Последнее заседание консилия министров состоялось 19 февраля (2 марта) 1711 года.
После создания 22 февраля (5 марта) 1711 года Сената 5 участников консилия министров (И.А. Мусин-Пушкин, Т.Н. Стрешнев, Г.И. Волконский, Г.А. Племянников, Н.П. Мельницкий) вошли в его первый состав.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 4. № 2184, 2188, 2217, 2281, 2283, 2313;
Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1889–1912. Т. 2, 6.