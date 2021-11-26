КАТОРГА

На­ка­за­ние за тяж­кие пре­сту­п­ле­ния, вклю­чав­шее тя­жё­лые при­ну­дительные ра­бо­ты и, как пра­ви­ло, стро­гий ре­жим ли­ше­ния сво­бо­ды.

В за­ру­беж­ных стра­нах это по­ня­тие от­ра­жа­ет­ся тер­ми­на­ми: «penal servitude» (англ.), «bagne» (франц.), «Zwangsarbeit» (нем.), «presidio» (исп.), «ergastolo» (итал.). При­ме­ня­лось в Ев­ро­пе с 16 в., пер­во­на­чаль­но в фор­ме от­прав­ки на га­ле­ры. В Ис­па­нии уза­ко­не­но в прав­ле­ние Иза­бел­лы I. Осу­ж­дён­ных на­прав­ля­ли для от­бы­ва­ния на­ка­за­ния в Кар­та­хе­ну , Ла-Кар­ра­ку, Эль-Фер­роль, с 1560-х гг. – так­же на ртут­ные руд­ни­ки (в ча­ст­но­сти, Аль­ма­ден). Ста­ту­том 1771 в Ис­па­нии ус­та­нов­лен прин­цип со­от­вет­ст­вия тя­же­сти фи­зич. тру­да и со­вер­шён­но­го пре­сту­п­ле­ния. Во Фран­ции с 1748 вме­сто ссыл­ки на га­ле­ры осу­ж­дён­ных на­прав­ля­ли на при­ну­дит. ра­бо­ты в пор­ты и ар­се­на­лы. Этот вид на­ка­за­ния был под­твер­ждён Уч­ре­дит. со­б­ра­ни­ем в 1791. От­прав­ка осу­ж­дён­ных в ко­ло­нии (Франц. Гвиа­на, Но­вая Ка­ле­до­ния и др.) для их изо­ля­ции и ис­поль­зо­ва­ния на тя­жё­лых фи­зич. ра­бо­тах бы­ла уза­ко­не­на в 1854, од­на­ко ре­аль­но прак­ти­ко­ва­лась и рань­ше. В Ве­ли­ко­бри­та­нии этот вид на­ка­за­ния вве­дён Тю­рем­ным ак­том 1778. Осу­ж­дён­ных на­прав­ля­ли в Сев. Аме­ри­ку, а по­сле об­ре­те­ния США не­за­ви­си­мо­сти – в Ав­ст­ра­лию. В 19–20 вв. в ев­роп. стра­нах стро­гий ре­жим ли­ше­ния сво­бо­ды с при­вле­че­ни­ем к тя­жё­ло­му фи­зич. тру­ду ис­поль­зо­вал­ся так­же как ме­ра по­ли­тич. ре­прес­сий (напр., в от­но­ше­нии чар­ти­стов, уча­ст­ни­ков Па­риж­ской ком­му­ны 1871 , ирл. вос­ста­ний и др.). В 20 в. в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве стран эта фор­ма на­ка­за­ния бы­ла от­ме­не­на. Со­хра­ня­ет­ся в Ин­дии, Рес­пуб­ли­ке Ко­рея (св. 210 ста­тей УК) и ря­де дру­гих афр., ази­ат­ских и лат.-амер. стран.

В Рос­сии тер­мин «ка­тор­га» вве­дён в за­ко­но­да­тель­ст­во в 1699, ко­гда царь Пётр I сво­им ука­зом пред­пи­сал на­прав­лять пре­ступ­ни­ков вме­сте с семь­я­ми в ссыл­ку в Азов для ра­бо­ты на га­ле­рах («ка­тор­гах»). С 1703 труд пре­ступ­ни­ков стал при­ме­нять­ся не толь­ко на греб­ных су­дах, но и (под тем же на­зва­ни­ем) на др. тя­жё­лых ра­бо­тах. Ряд ука­зов Пет­ра I раз­вил пра­во­вой ре­жим К.: «дрях­лых» и ин­ва­ли­дов на К. бы­ло пред­пи­са­но от­сы­лать в мо­на­сты­ри, где в кан­да­лах они долж­ны бы­ли ра­бо­тать «веч­но» (1707); бы­ли уси­ле­ны на­ка­за­ния вплоть до смерт­ной каз­ни за по­бе­ги с К. и ус­та­нов­ле­на ссыл­ка на К. за ук­ры­ва­тель­ст­во бег­лых ка­тор­жан (1714); ка­тор­жан пред­пи­сы­ва­лось «не упот­реб­лять в ме­лоч­ные ра­бо­ты» (1714); с 1721 быв. ка­тор­жан по от­бы­тии сро­ка К. воз­вра­ща­ли на преж­ние мес­та жи­тель­ст­ва (с 1760 в це­лях ко­ло­ни­за­ции Си­би­ри они долж­ны бы­ли ос­та­вать­ся там бес­сроч­но в ка­че­ст­ве ссыль­но­по­се­лен­цев). Со­глас­но Ус­та­ву о ссыль­ных 1822, К. яв­ля­лась выс­шей ка­ра­тель­ной ме­рой по­сле смерт­ной каз­ни. Ка­тор­жа­не ли­ша­лись прав со­стоя­ния, их иму­ществ. и се­мей­ные от­но­ше­ния пре­кра­ща­лись: суп­ру­га ка­тор­жа­ни­на мог­ла всту­пить в но­вый брак или по­сле­до­вать с деть­ми за му­жем (в этом слу­чае брак со­хра­нял си­лу), его соб­ст­вен­ность пе­ре­хо­ди­ла к на­след­ни­кам. На тя­жё­лых ра­бо­тах за­клю­чён­ные ис­поль­зо­ва­лись не бо­лее 5–7 лет (пре­дель­ный срок фи­зич. воз­мож­но­стей че­ло­ве­ка для тя­жё­лых ра­бот), за­тем пе­ре­во­ди­лись на по­се­ле­ние. Ли­ца, не­спо­соб­ные к ка­торж­ным ра­бо­там по бо­лез­ни или уве­чью, оп­ре­де­ля­лись на ме­нее тя­жё­лые ра­бо­ты, по­ме­ща­лись в тю­рем­ные бо­га­дель­ни или се­ли­лись при руд­ни­ках и за­во­дах. Пер­во­на­чаль­но ка­тор­жа­не че­рез неск. ме­ся­цев по­сле по­сту­п­ле­ния на К. мог­ли по­ку­пать и стро­ить до­ма или се­лить­ся в ка­зар­мах при руд­ни­ках и за­во­дах. С 1845 ка­тор­жа­не со­дер­жа­лись пре­им. в тюрь­мах и про­хо­ди­ли за вре­мя ис­пол­не­ния при­го­во­ра че­рез 2 раз­ря­да: «ис­пы­туе­мых», за­тем «ис­прав­ляю­щих­ся». Срок пре­бы­ва­ния пре­ступ­ни­ков в раз­ря­де «ис­пы­туе­мых» за­ви­сел от тя­же­сти пре­сту­п­ле­ния, ка­тор­жа­не долж­ны бы­ли ра­бо­тать под на­блю­де­ни­ем во­ен. ка­рау­ла, со­дер­жа­лись в тюрь­ме в нож­ных или в нож­ных и руч­ных кан­да­лах (сня­тие оков до­пус­ка­лось на вре­мя ра­бот, при «тяж­кой и из­ну­ри­тель­ной» бо­лез­ни и увечь­ях). В раз­ря­де «ис­прав­ляю­щих­ся» ре­жим со­дер­жа­ния ка­торж­ни­ков об­лег­чал­ся: у них сни­ма­лись око­вы, при от­сут­ст­вии на­ру­ше­ний че­рез оп­ре­де­лён­ное вре­мя им раз­ре­ша­лось жить вне ост­ро­га, стро­ить до­ма, всту­пать в брак, им уве­ли­чи­ва­лось со­дер­жа­ние, при от­сут­ст­вии на­ру­ше­ний со­кра­щал­ся срок К. Ис­поль­зо­ва­ние ка­тор­жан на ра­бо­тах бы­ло диф­фе­рен­ци­ро­ван­ным, за­ви­се­ло от со­слов­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, уров­ня об­ра­зо­ва­ния осу­ж­дён­ных, тя­же­сти их ви­ны и др. ус­ло­вий. До 1863 ли­ца по­дат­ных со­сло­вий, осу­ж­дён­ные на К., пуб­лич­но на­ка­зы­ва­лись кну­том и клей­ми­лись. Ли­ца при­ви­ле­ги­ро­ван­ных со­сло­вий и ли­ца, по­лу­чив­шие хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние, за­час­тую от ка­торж­ных ра­бот ос­во­бо­ж­да­лись, не­ко­то­рые из них при­вле­ка­лись к ра­бо­те чи­нов­ни­ка­ми в ме­ст­ном управ­ле­нии и пр.

В 1-й пол. 18 в. ка­тор­жа­не на­прав­ля­лись прак­ти­че­ски во все мес­та, где не хва­та­ло ра­бо­чих рук, – на ка­зён­ные за­во­ды и фаб­ри­ки, днеп­ров­скую фор­ти­фи­ка­ци­он­ную ли­нию. В 1-й четв. 18 в. ка­тор­жа­не так­же ис­поль­зо­ва­лись на тя­жё­лых ра­бо­тах в пор­то­вых го­ро­дах – С.-Пе­тер­бур­ге, Крон­штад­те, Ро­гер­ви­ке (ны­не Пал­ди­ски), Ри­ге и др. Со 2-й пол. 18 в. осн. ме­стом К. ста­ло За­бай­ка­лье (Нер­чин­ская К.). В 1869–1906 су­ще­ст­во­ва­ла К. на о. Са­ха­лин (ссыл­ка но­вых ка­тор­жан на ост­ров пре­кра­ще­на с на­ча­лом русско-япононской вой­ны 1904–05 ). В 1869–1879 ка­тор­жа­не со­дер­жа­лись так­же в 5 спец. ка­торж­ных тюрь­мах в Ев­роп. Рос­сии, в 3 – в Си­би­ри (в нач. 1917 в Ев­роп. час­ти Рос­сии и в Си­би­ри функ­цио­ни­ро­ва­ло 13 ка­торж­ных тю­рем). Труд ка­тор­жан ис­поль­зо­вал­ся при по­строй­ке Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли, а в 1-ю ми­ро­вую вой­ну – Мур­ман­ской же­лез­ной до­ро­ги.

К ка­торж­ным ра­бо­там при­го­ва­ри­ва­лись ли­ца, со­вер­шив­шие тяж­кие уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния (убий­ст­во, гра­бёж, раз­бой, из­на­си­ло­ва­ние, фаль­ши­во­мо­нет­ни­че­ст­во). Кро­ме то­го, на К. ссы­ла­лись ли­ца, осу­ж­дён­ные за уча­стие в ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ни­ях или за аги­та­цию про­тив су­ще­ст­вую­ще­го строя (уча­ст­ни­ки Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–75, де­каб­ри­сты, уча­ст­ни­ки Польск. вос­ста­ний 1830–31 и 1863–64, пет­ра­шев­цы, М. Л. Ми­хай­лов, В. А. Об­ру­чев, Н. Г. Чер­ны­шев­ский, чле­ны на­род­нич. ор­га­ни­за­ций, ре­во­люц. пар­тий, дея­те­ли нац. дви­же­ний).

Цен­тра­ли­зо­ван­ный учёт ка­тор­жан до нач. 19 в. от­сут­ст­во­вал. В 1-й четв. 19 в. на ра­бо­ты еже­год­но по­сту­па­ло до 200–300 чел., во 2-й четв. 19 в. в Си­бирь – до 1,4 тыс. чел. (к нач. 1898 здесь на­хо­ди­лось ок. 10,7 тыс. ка­тор­жан; сре­ди них пре­об­ла­да­ли кре­сть­я­не – 67,9% и бро­дя­ги – 13,5%). К 1892 на К. на­хо­ди­лось ок. 14,5 тыс. чел. (14% от чис­ла всех за­клю­чён­ных), в 1913 – со­от­вет­ст­вен­но 32,5 тыс. чел. (17%). Ма­ни­фе­стом имп. Ни­ко­лая II от 21.10(3.11).1905, в раз­гар Ре­во­лю­ции 1905–07, час­тич­но ам­ни­сти­ро­ва­ны по­ли­тич. ка­тор­жа­не, од­на­ко вско­ре их чис­ло вновь воз­рос­ло (в 1905–12 осу­ж­де­ны 7,5 тыс. чел.).

По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917 по­ста­нов­ле­ни­ем Врем. пра­ви­тель­ст­ва от 17(30).3.1917 все ка­тор­жа­не бы­ли ам­ни­сти­ро­ва­ны, ос­во­бо­ж­де­но св. 88 тыс. чел., в т. ч. 5,7 тыс. по­ли­тич. за­клю­чён­ных.

В СССР ха­рак­тер К. имел тя­жё­лый труд за­клю­чён­ных ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей (ИТЛ) сис­те­мыГУЛАГ. В хо­де Вел. Отеч. вой­ны ка­торж­ные ра­бо­ты бы­ли вве­де­ны офи­ци­аль­но (Указ Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 19.4.1943): к ссыл­ке на «ка­торж­ные ра­бо­ты» осу­ж­да­лись по­соб­ни­ки в со­вер­ше­нии рас­прав и на­си­лий над гражд. на­се­ле­ни­ем и плен­ны­ми крас­но­ар­мей­ца­ми. От­де­ле­ния для со­дер­жа­ния ка­тор­жан бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны в не­ко­то­рых ИТЛ. С нач. 1950-х гг. су­ды пе­ре­ста­ли при­го­ва­ри­вать к ка­торж­ным ра­бо­там.

Автор статьи: С. В. Ко­дан (ка­тор­га в Рос­сий­ской им­пе­рии).

Иллюстрации:

За­ко­вы­ва­ние в кан­да­лы. Фо­то. Нач. 20 в.

«Ка­ме­ра Ни­ко­лая Бе­сту­же­ва в Пе­тров­ской тюрь­ме». Ху­дож­ник Н. А. Бе­сту­жев. 1831. Туль­ский об­ласт­ной крае­вед­чес­кий му­зей.

«Не­счаст­ные, при­го­во­рён­ные к ка­торж­ным ра­бо­там на со­ля­ных при­ис­ках в Си­би­ри». Ху­дож­ник Е. М. Кор­не­ев. 1810–12. Исто­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)