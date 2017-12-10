Потёмкинские деревни: правда и мифы В 1783 году в состав Российской империи вошел Крым, через год под крылом России оказались Таманский полуостров, Кубань и Причерноморье. На чтение: 1 минута

В 1783 году в состав Российской империи вошел Крым, через год под крылом России оказались Таманский полуостров, Кубань и Причерноморье. И вы, пожалуйста, не подумайте, что Россия все это якобы «отобрала» у Украины. Такого государства в те времена даже не было, а «поделилась» с нами этими территориями Османская империя. Сложности, конечно, были, но в итоге русские корабли смогли свободно плавать по Черному морю и проходить Дарданеллы.

Главным управителем всего региона стал Григорий Александрович Потёмкин, всесильный соратник Екатерины Великой. Именно он взял на себя важнейшую государственную задачу – сделать безопасными южные границы России и освоить приобретенные земли. И, к удовольствию всех нас, интересующихся отечественной историей, он с этой задачей блестяще справился. Когда через несколько лет императрица совершила историческую поездку по новым российским территориям, ее взору предстала совсем другая земля. В забытых, глухих местностях она увидела множество населенных пунктов, войска, процветающее население.

В Севастополе государыню встретил новый Черноморский флот. На рейде стояли 3 корабля, 12 фрегатов, 20 мелких судов. А когда началась пальба из пушек нового Черноморского флота, это зрелище явилось самым эффектным за все путешествие.

Екатерина от всего увиденного была в восторге, она писала после посещения Севастополя: «Здесь, где тому назад три года ничего не было, я нашла довольно красивый город и флотилию довольно живую и бойкую на вид; гавань, якорная стоянка и пристань хороши от природы, и надо отдать справедливость князю Потёмкину, что он во всем этом обнаружил величайшую деятельность и прозорливость».

Все эти достижения удивили не только Екатерину, но и дипломатический корпус, сопровождавший в поездке императрицу. Известно, что в дороге к ней присоединился, правда инкогнито, сам австрийский император Иосиф II.

Именно после этой поездки начинает появляться информация, что все это – неправда, показуха. Потёмкин якобы специально распорядился, и одни и те же строения перевозили с места на место, чтобы обмануть императрицу. Считается, что одним из авторов этого мифа стал австрийский дипломат Гельбиг. Сначала это было напечатано анонимно, а после – в виде книги-памфлета «Потёмкин-Таврический». Характерно, что памфлет пользовался большим спросом в Европе. Успехи России, кроме раздражения, не вызывали других эмоций в европейских столицах. Не нравилась и реакция Екатерины, с которой она относилась к западным нравоучениям. Она говорила: «На зависть Европы я весьма спокойно смотрю. Пусть балагурят, а мы дело делаем».

Правда, определенную лепту в раздувание этого мифа внесли и некоторые местные «доброжелатели», которые спали и видели, как свалить всесильного Григория.

Действительно, Потёмкин, встречая Екатерину, сделал много для того, чтобы украсить городки и села, через которые следовала императрица. И эти действия очень даже соответствовали практике встреч высокопоставленных лиц в те времена. Умелые потёмкинские «дизайнеры» и оформители сделали многое, чтобы глаз государыни услаждался приятным. Но эти изыски несли лишь функцию украшения, а не замены реальных дел.

Как ни странно, но в миф о потёмкинских деревнях уверовала побежденная Турция. Османов очень вдохновили мифические города и корабли из картона. Раз все так плохо, значит, Турция вернет Крым и другие земли. 13 августа 1787 года Османская империя вновь объявила войну России. Каково же было разочарование, когда «картонный» Черноморский флот нанес крупные поражения туркам в сражениях в Лимане (1788), у Фидониси (1788), в Керченском проливе (1790), у Тендры (1790) и при Калиакрии (1791).

Турция навсегда распрощалась с Крымом, Таманью и кубанскими татарами, потеряла крепости Очаков, Измаил, Анапа и другие. Вот что значит верить в мифы и использовать их в практических целях. Тем не менее выражение «потёмкинские деревни» в русском языке осталось и живет своей жизнью, являясь символом показухи и очковтирательства.