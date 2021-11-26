ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф (1775), свет­лей­ший князь Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1776), российский государственный и во­енный дея­тель, генерал-фельдмаршал (1784), почетный член Пе­тербургской АН (1776/1777).

Дво­ря­нин. Учил­ся в дво­рян­ской гим­на­зии при Московском университете (с 1755 года; в 1760 году от­чис­лен за дли­тель­ную са­мо­воль­ную от­луч­ку). Слу­жил в лейб-гвардийском Кон­ном пол­ку (не позд­нее 1761 - 1768 годов; чис­лил­ся с 1754 года). Ак­тив­ный уча­ст­ник пе­ре­во­ро­та 28.6(9.7).1762 года, со­вер­шён­но­го в поль­зу императрицы Ека­те­ри­ны II. Вско­ре при­чис­лен к императорскому дво­ру (в 1767 году по­се­тил Сток­гольм, от име­ни Ека­те­ри­ны II по­здра­вил её дя­дю - шведского ко­ро­ля Адоль­фа Фред­ри­ка с бра­ко­со­че­та­ни­ем крон­прин­ца Гус­та­ва). По­мощ­ник обер-про­ку­ро­ра Си­но­да И.И. Ме­лис­си­но с пра­вом док­ла­да им­пе­рат­ри­це (1763-1768). Де­пу­тат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769. В 1769 году, во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, во­лон­тё­ром от­пра­вил­ся на фронт, то­гда же про­из­ве­дён в чин генерал-май­о­ра, до 1771 года ко­ман­до­вал отдельным кавказским от­ря­дом (в 1770 году за от­ли­чия на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), в 1771-1773 годы - кавалерийским кор­пу­сом. Фа­во­рит Ека­те­ри­ны II (1774-1775) и, ско­рее все­го, её суп­руг (по наи­бо­лее ар­гу­мен­ти­ро­ван­ной вер­сии ис­то­ри­ка В.С. Ло­па­ти­на, тай­ное вен­ча­ние со­стоя­лось 8(19).6.1774). До кон­ца сво­ей жиз­ни один из бли­жай­ших, пре­дан­ных и наи­бо­лее влия­тель­ных спод­виж­ни­ков Ека­те­ри­ны II. От­стаи­вал её ин­те­ре­сы на тро­не в борь­бе с при­двор­ной «пар­ти­ей» сто­рон­ни­ков великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I) и не­под­куп­но ин­те­ре­сы Рос­сии в государственной по­ли­ти­ке (не­од­но­крат­но от­ка­зы­вал­ся от по­лу­че­ния весь­ма зна­чительных «пан­сио­нов» от австрийского, турецкого и британского пра­ви­тельств).

С 1774 года генерал-адъ­ю­тант, то­гда же на­зна­чен чле­ном Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре (под­дер­жал про­ект Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 года). Ко­ман­дир в чи­не под­пол­ков­ни­ка лейб-гвардейского Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1774-1791 годы; с 1787 года совместно с князем Ю.В. Дол­го­ру­ко­вым). Вер­хов­ный начальник Мас­те­ро­вой и Ору­жей­ной па­ла­ты (1775-1791). С 1776 года командир Ка­ва­лер­гард­ско­го кор­пу­са (его шеф в 1783-1791) - лич­ной ох­ра­ны им­пе­рат­ри­цы. Од­но­вре­мен­но гла­ва Во­енной кол­ле­гии в долж­но­сти ви­це-пре­зи­ден­та (1774-1784) и пре­зи­ден­та (1784-1791). Спо­соб­ст­во­вал по­дав­ле­нию Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов. Ко­мандующий лёг­кой кон­ни­цей и все­ми не­ре­гу­ляр­ны­ми вой­ска­ми (1774-1791 годы; с 1790 года и великий гет­ман ка­зац­ких Ека­те­ри­но­слав­ских и Чер­но­мор­ских войск); под­го­то­вил указ об уп­разд­не­нии За­по­рож­ской Се­чи (1775), сфор­ми­ро­вал Ас­т­ра­хан­ское ка­за­чье вой­ско (1776), Кош вер­ных ка­за­ков за­по­рож­ских (1783) и на его ос­но­ве - Вой­ско вер­ных ка­за­ков (1787 год; с 1788 года Чер­но­мор­ское ка­за­чье вой­ско), об­ра­зо­вал 16 лег­ко­кон­ных пол­ков (1783-1784), 9 егер­ских кор­пу­сов (1785-1788) и других. Сто­рон­ник сроч­ной во­енной служ­бы, ви­дел в ней аль­тер­на­ти­ву рек­рут­ской по­вин­но­сти. В 1780-е годы ввёл бо­лее удоб­ную по срав­не­нию с преж­ней во­енную фор­му, смяг­чил те­лес­ные на­ка­за­ния. Один из соз­да­те­лей Чер­но­мор­ско­го фло­та (с 1778 года ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом ко­раб­лей) и его баз - Хер­со­на, а так­же Се­ва­сто­по­ля (на­ме­ре­вал­ся сде­лать го­род треть­ей, «по­лу­ден­ной», сто­ли­цей Рос­сии). Ини­циа­тор уч­ре­ж­де­ния не­за­ви­си­мо­го от Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии и под­чи­нён­но­го се­бе Чер­но­мор­ско­го ад­ми­рал­тей­ско­го прав­ле­ния (1785). Глав­но­ко­ман­дую­щий «фло­том Чер­но­мор­ским и мно­ги­ми дру­ги­ми су­хо­пут­ны­ми и мор­ски­ми си­ла­ми» (1785-1791); на долж­ность ко­мандующего Черноморским флотом в 1790 году на­зна­чил контр-адмирала Ф.Ф. Уша­ко­ва.

Серь­ёз­но за­ни­мал­ся во­про­са­ми внеш­ней по­ли­ти­ки. Раз­де­лял главным образом идеи графа А.И. Ос­тер­ма­на, раз­ра­бо­тав­ше­го в 1730-е годы об­шир­ную внеш­не­по­ли­тическую про­грам­му Рос­сии на южном на­прав­ле­нии, про­тив­ник так называемой Северной сис­те­мы сою­зов, со­зда­вав­шей­ся с начала 1760-х годов Н.И. Па­ни­ным. Спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию рус­ско-ав­ст­рий­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра 1781 года. Од­но­вре­мен­но вы­сту­пал за со­хра­не­ние со­юз­нических от­но­ше­ний и с со­пер­ни­ком Свя­щен­ной Римской им­пе­рии - Прус­си­ей (оформ­ле­ны Пе­тер­бург­ски­ми со­юз­ны­ми до­го­во­ра­ми 1764-1777 годов). Счи­тал, что «гра­ни­цы Рос­сии - Чёр­ное мо­ре». Втай­не от со­юз­ни­ков и про­тив­ни­ков Рос­сии под­го­то­вил и осу­ще­ст­вил во­енно-ди­пло­ма­тическую опе­ра­цию по ли­к­ви­да­ции Крым­ско­го хан­ст­ва и вклю­че­нию его тер­ри­то­рии в со­став Российской им­пе­рии (ле­то 1782 - вес­на 1783). Оце­ни­вал уча­стие Рос­сии в 1-м раз­де­ле Ре­чи По­спо­ли­той (1772) как по­ли­тическую ошиб­ку, вы­звав­шую не­ис­ко­ре­ни­мую «зло­бу» по­ля­ков к рус­ским. Тем не ме­нее в от­вет на ряд ан­ти­рос­сий­ских дей­ст­вий Ре­чи По­спо­ли­той в конце 1780-х - начале 1790-х годов (сбли­же­ние с Прус­си­ей и Тур­ци­ей, от­кры­тая под­го­тов­ка к вой­не с Рос­си­ей и другие) пред­ла­гал ос­ла­бить или совместно с Прус­си­ей и Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей унич­то­жить «во­все» поль­ско-ли­товское го­су­дар­ст­во.

Ор­га­ни­зо­вал пу­те­ше­ст­вие Ека­те­ри­ны II «в Ки­ев и об­ласть Тав­ри­че­скую» в 1787 году (по его ито­гам удо­сто­ен почётной при­став­ки к фа­ми­лии - Тав­ри­че­ский). То­гда же под пред­ло­гом смот­ра войск им­пе­рат­ри­цей пе­ре­дис­ло­ци­ро­вал их в юго-западных и южных на­прав­ле­ни­ях, го­то­вясь к ве­ро­ят­ной вой­не с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов ко­мандующий Ека­те­ри­но­слав­ской ар­ми­ей (1787-1789), глав­но­ко­мандующий «ар­мия­ми рос­сий­ски­ми на Юге» (с 1789). Вы­ра­ба­ты­вал так­ти­ку дей­ст­вий российских войск. Ру­ко­во­дил Оча­ко­ва оса­дой 1788 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни). От­кло­нил прось­бу со­юз­ной Свя­щен­ной Римской им­пе­рии вклю­чить в со­став австрийских войск кор­пус генерал-ан­ше­фа А.В. Су­во­ро­ва («хо­тят на­шею кро­вию дос­та­вить зем­ли, а мы чтоб поль­зо­ва­лись воз­ду­хом»). При­нял ка­пи­ту­ля­цию турецкой кре­по­сти Бен­де­ры (1789 год; на­гра­ж­дён зо­ло­тым лав­ро­вым вен­цом с брил­ли­ан­та­ми и изум­ру­да­ми). На­прав­лял ход русско-турецких мир­ных пе­ре­го­во­ров (1789-1790). В 1790 году пе­ре­нёс во­енные дей­ст­вия с су­ши на мо­ре и тем са­мым су­мел из­бе­жать русско-прусской вой­ны, ко­то­рая не­из­беж­но на­ча­лась бы в слу­чае пе­ре­хо­да российской ар­мии че­рез реку Ду­най. В от­вет на по­пыт­ку Тур­ции и Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (совместно с Прус­си­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ни­дер­лан­да­ми) без уча­стия Рос­сии вы­ра­бо­тать ус­ло­вия русско-турецкого ми­ра Потёмкин-Таврический от­дал при­каз про­из­ве­сти Из­маи­ла штурм 1790 года. В честь взя­тия турецкой кре­по­сти 27.4(8.5).1791 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге со­стоя­лись гран­ди­оз­ные тор­же­ст­ва с уча­сти­ем Ека­те­ри­ны II и около 3 тысяч человек гос­тей; в тот же день впер­вые ис­пол­нен гимн «Гром по­бе­ды раз­да­вай­ся» (ав­тор тек­ста - Г.Р. Дер­жа­вин, ком­по­зи­тор - О.А. Коз­лов­ский). В мае 1791 года, по­сле ли­к­ви­да­ции уг­ро­зы русско-британской вой­ны бла­го­да­ря главным образом по­зи­ции Шве­ции (обу­слов­ле­на со­гла­си­ем Рос­сии до­пол­нить Ве­рель­ский мир 1790 года вы­год­ным шведскому ко­ро­лю Гус­та­ву III со­юз­ным до­го­во­ром), Потёмкин-Тавический ак­ти­ви­зи­ро­вал во­енные дей­ст­вия про­тив Тур­ции как на су­ше, так и на мо­ре. К се­ре­ди­не ле­та то­го же го­да на пе­ре­го­во­рах в Санкт-Пе­тер­бур­ге до­бил­ся со­гла­сия Ве­ли­ко­бри­та­нии и Прус­сии на за­клю­че­ние ме­ж­ду Рос­си­ей и Тур­ци­ей мир­но­го до­го­во­ра на российских ус­ло­ви­ях.

За­ни­мал­ся так­же административной дея­тель­но­стью. Генерал-гу­бер­на­тор Но­во­рос­сий­ской (1774-1783), Азов­ской (1775-1783 годы; уч­ре­ж­де­на по ини­циа­ти­ве Потёмкина-Таврического) и Ас­т­ра­хан­ской (1776-1783) гу­бер­ний, Са­ра­тов­ско­го (1780-1783), Ека­те­ри­но­слав­ско­го (1783-1791) и Харь­ков­ско­го (1787-1791) на­ме­ст­ни­честв, Тав­ри­че­ской об­лас­ти (1784-1791). Ру­ко­во­дил хо­зяйственным ос­вое­ни­ем Но­во­рос­сии; в ча­ст­но­сти, соз­да­вал бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для её за­се­ле­ния (по под­счё­там ис­то­ри­ка В.М. Ка­бу­за­на, к 1793 году чис­лен­ность на­се­ле­ния уве­ли­чи­лась при­мер­но в 2,5 раза по срав­не­нию с 1775 годом), раз­ви­тия са­до­вод­ст­ва, ви­но­гра­дар­ст­ва, шел­ко­вод­ст­ва и другого, уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии го­ро­дов Ни­ко­поль (в 1775-1780 Сла­вянск), Ека­те­ри­но­слав (ны­не Днеп­ро­пет­ровск), Пав­ло­град, Ма­риу­поль, Ни­ко­ла­ев, за­строй­ке и бла­го­ус­т­рой­ст­ве Сим­фе­ро­по­ля; ини­ции­ро­вал объ­яв­ле­ние сво­бо­ды тор­гов­ли в Хер­со­не, Се­ва­сто­по­ле и Фео­до­сии, а за­тем от­ме­ну та­мо­жен­ных по­шлин во всех пор­тах Крым­ско­го полуострова на 5 лет (ма­ни­фест и указ Ека­те­ри­ны II от 22.2(4.3).1784 года и 13(24).8.1785 года со­от­вет­ст­вен­но).

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ли зем­ли в Московской и Санкт-Пе­терб. гу­бер­ни­ях, Мо­ги­лёв­ском и Смо­лен­ском на­ме­ст­ни­че­ст­вах, Тав­рической области Рос­сии и в Ки­ев­ском вое­вод­ст­ве Ре­чи По­спо­ли­той). По­лучил в дар от Ека­те­ри­ны II в Санкт-Пе­тер­бур­ге Анич­ков дво­рец, а так­же Тав­ри­че­ский дво­рец (название да­но им­пе­рат­ри­цей в 1792 году в па­мять о По­тём­ки­не-Тав­ри­че­ском).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1774), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1774/1775), Святого Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни (1775), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1782) и другими.

Ав­тор «Ка­но­на по­ка­ян­но­го Спа­си­те­лю» (1791 год; опубликован в 1881 году). Скон­чал­ся, по-ви­ди­мо­му, от ма­ля­рии; од­на­ко в об­ще­ст­ве хо­ди­ли слу­хи, что он был от­рав­лен.

Ряд све­де­ний о Потёмкине-Таврическом, рас­про­стра­нён­ных в на­учной и по­пу­ляр­ной литературе, например о его при­ча­ст­но­сти к ги­бе­ли на ду­эли в 1775 году князя П.М. Го­ли­цы­на (из ро­да Го­ли­цы­ных), о строи­тель­ст­ве бу­та­фор­ских на­се­лён­ных пунк­тов («по­тём­кин­ских де­ре­вень») и тор­го­вых ко­раб­лей вме­сто во­ен­ных, не под­твер­жда­ют­ся ис­то­рическими ис­точ­ни­ка­ми.

Потёмкину-Таврическому по­свя­ще­ны оды А.П. Су­ма­ро­ко­ва (1774), В.П. Пет­ро­ва (1775, 1791 и другие), М.М. Хе­ра­ско­ва (1791; впер­вые опубликована в 1999 году), Г.Р. Дер­жа­ви­на (1794), сти­хо­тво­ре­ние Ека­те­ри­ны II «Ле­жа­ла я ве­чор в бе­сед­ке хан­ской…» (1787; впер­вые опубликована в 1876 году) и других. Потёмкину-Таврическому ус­та­нов­ле­ны па­мят­ни­ки в Хер­со­не (1836 год, ав­тор про­ек­та И.П. Мар­тос; не сохранился, вос­со­з­дан в 2003 году скульп­то­ром Ю.Г. Сте­па­ня­ном), Бен­де­рах (2010 год, кол­лек­тив ав­то­ров творческой мас­тер­ской VIZURI, город Ки­ев), Смо­лен­ске (2011 год, скульп­тор В.С. Гра­щен­ков) и другие. Фи­гу­ра Потёмкина-Таврического по­ме­ще­на в скульп­тур­ных ком­по­зи­ци­ях ря­да па­мят­ни­ков: «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» в Нов­го­ро­де (1862), императрице Ека­те­ри­не II в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1873 год, ав­тор обо­их про­ек­тов М.О. Ми­ке­шин), Сим­фе­ро­по­ле (1890 год, ав­тор про­ек­та Н.А. Ла­ве­рец­кий; де­мон­ти­ро­ван в 1921 году) и в Одес­се (1900 год, архитектор Ю.М. Дмит­рен­ко, скульп­тор М.П. По­пов; де­мон­ти­ро­ван в 1920 году, сохранился ча­стич­но, вос­ста­нов­лен в 2007 году). В честь Потёмкина-Таврического на­зван бро­не­но­сец Чер­но­мор­ско­го фло­та «Князь По­тём­кин Тав­ри­че­ский», ас­те­ро­ид № 6954 (1987). Имя Потёмкин-Таврический но­сят ули­цы в Ни­ко­лае­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге и другие.

Су­ще­ст­ву­ет вер­сия, что Потёмкин-Таврический и Ека­те­ри­на II бы­ли ро­ди­те­ля­ми Ели­за­ве­ты Гри­горь­ев­ны Тем­ли­цы­ной (в ис­то­рио­гра­фии не­вер­но име­ну­ет­ся Тём­ки­ной) (июль 1775? - не ра­нее начала 1840-х годов), в за­му­же­ст­ве Ка­ла­ге­ор­ги (с 1794).

Исторические ис­точники:

Бу­ма­ги кня­зя Г.А. По­тем­ки­на-Тав­ри­че­ско­го. СПб., 1893-1895. Т. 1-3;

Ека­те­ри­на II и Г.А. По­тем­кин. Лич­ная пе­ре­пис­ка. 1769-1791. М., 1997;

Г.А. По­тем­кин. От вах­ми­ст­ра до фельд­мар­ша­ла. СПб., 2002-2003. [Кн. 1-2].