ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф (1775), светлейший князь Священной Римской империи (1776), российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1784), почетный член Петербургской АН (1776/1777).
Дворянин. Учился в дворянской гимназии при Московском университете (с 1755 года; в 1760 году отчислен за длительную самовольную отлучку). Служил в лейб-гвардийском Конном полку (не позднее 1761 - 1768 годов; числился с 1754 года). Активный участник переворота 28.6(9.7).1762 года, совершённого в пользу императрицы Екатерины II. Вскоре причислен к императорскому двору (в 1767 году посетил Стокгольм, от имени Екатерины II поздравил её дядю - шведского короля Адольфа Фредрика с бракосочетанием кронпринца Густава). Помощник обер-прокурора Синода И.И. Мелиссино с правом доклада императрице (1763-1768). Депутат Уложенной комиссии 1767-1768/1769. В 1769 году, во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, волонтёром отправился на фронт, тогда же произведён в чин генерал-майора, до 1771 года командовал отдельным кавказским отрядом (в 1770 году за отличия награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), в 1771-1773 годы - кавалерийским корпусом. Фаворит Екатерины II (1774-1775) и, скорее всего, её супруг (по наиболее аргументированной версии историка В.С. Лопатина, тайное венчание состоялось 8(19).6.1774). До конца своей жизни один из ближайших, преданных и наиболее влиятельных сподвижников Екатерины II. Отстаивал её интересы на троне в борьбе с придворной «партией» сторонников великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I) и неподкупно интересы России в государственной политике (неоднократно отказывался от получения весьма значительных «пансионов» от австрийского, турецкого и британского правительств).
С 1774 года генерал-адъютант, тогда же назначен членом Совета при Высочайшем дворе (поддержал проект Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года). Командир в чине подполковника лейб-гвардейского Преображенского полка (1774-1791 годы; с 1787 года совместно с князем Ю.В. Долгоруковым). Верховный начальник Мастеровой и Оружейной палаты (1775-1791). С 1776 года командир Кавалергардского корпуса (его шеф в 1783-1791) - личной охраны императрицы. Одновременно глава Военной коллегии в должности вице-президента (1774-1784) и президента (1784-1791). Способствовал подавлению Пугачёва восстания 1773-1775 годов. Командующий лёгкой конницей и всеми нерегулярными войсками (1774-1791 годы; с 1790 года и великий гетман казацких Екатеринославских и Черноморских войск); подготовил указ об упразднении Запорожской Сечи (1775), сформировал Астраханское казачье войско (1776), Кош верных казаков запорожских (1783) и на его основе - Войско верных казаков (1787 год; с 1788 года Черноморское казачье войско), образовал 16 легкоконных полков (1783-1784), 9 егерских корпусов (1785-1788) и других. Сторонник срочной военной службы, видел в ней альтернативу рекрутской повинности. В 1780-е годы ввёл более удобную по сравнению с прежней военную форму, смягчил телесные наказания. Один из создателей Черноморского флота (с 1778 года руководил строительством кораблей) и его баз - Херсона, а также Севастополя (намеревался сделать город третьей, «полуденной», столицей России). Инициатор учреждения независимого от Адмиралтейств-коллегии и подчинённого себе Черноморского адмиралтейского правления (1785). Главнокомандующий «флотом Черноморским и многими другими сухопутными и морскими силами» (1785-1791); на должность командующего Черноморским флотом в 1790 году назначил контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Серьёзно занимался вопросами внешней политики. Разделял главным образом идеи графа А.И. Остермана, разработавшего в 1730-е годы обширную внешнеполитическую программу России на южном направлении, противник так называемой Северной системы союзов, создававшейся с начала 1760-х годов Н.И. Паниным. Способствовал заключению русско-австрийского союзного договора 1781 года. Одновременно выступал за сохранение союзнических отношений и с соперником Священной Римской империи - Пруссией (оформлены Петербургскими союзными договорами 1764-1777 годов). Считал, что «границы России - Чёрное море». Втайне от союзников и противников России подготовил и осуществил военно-дипломатическую операцию по ликвидации Крымского ханства и включению его территории в состав Российской империи (лето 1782 - весна 1783). Оценивал участие России в 1-м разделе Речи Посполитой (1772) как политическую ошибку, вызвавшую неискоренимую «злобу» поляков к русским. Тем не менее в ответ на ряд антироссийских действий Речи Посполитой в конце 1780-х - начале 1790-х годов (сближение с Пруссией и Турцией, открытая подготовка к войне с Россией и другие) предлагал ослабить или совместно с Пруссией и Священной Римской империей уничтожить «вовсе» польско-литовское государство.
Организовал путешествие Екатерины II «в Киев и область Таврическую» в 1787 году (по его итогам удостоен почётной приставки к фамилии - Таврический). Тогда же под предлогом смотра войск императрицей передислоцировал их в юго-западных и южных направлениях, готовясь к вероятной войне с Османской империей. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов командующий Екатеринославской армией (1787-1789), главнокомандующий «армиями российскими на Юге» (с 1789). Вырабатывал тактику действий российских войск. Руководил Очакова осадой 1788 года (награждён орденом Святого Георгия 1-й степени). Отклонил просьбу союзной Священной Римской империи включить в состав австрийских войск корпус генерал-аншефа А.В. Суворова («хотят нашею кровию доставить земли, а мы чтоб пользовались воздухом»). Принял капитуляцию турецкой крепости Бендеры (1789 год; награждён золотым лавровым венцом с бриллиантами и изумрудами). Направлял ход русско-турецких мирных переговоров (1789-1790). В 1790 году перенёс военные действия с суши на море и тем самым сумел избежать русско-прусской войны, которая неизбежно началась бы в случае перехода российской армии через реку Дунай. В ответ на попытку Турции и Священной Римской империи (совместно с Пруссией, Великобританией и Нидерландами) без участия России выработать условия русско-турецкого мира Потёмкин-Таврический отдал приказ произвести Измаила штурм 1790 года. В честь взятия турецкой крепости 27.4(8.5).1791 года в Санкт-Петербурге состоялись грандиозные торжества с участием Екатерины II и около 3 тысяч человек гостей; в тот же день впервые исполнен гимн «Гром победы раздавайся» (автор текста - Г.Р. Державин, композитор - О.А. Козловский). В мае 1791 года, после ликвидации угрозы русско-британской войны благодаря главным образом позиции Швеции (обусловлена согласием России дополнить Верельский мир 1790 года выгодным шведскому королю Густаву III союзным договором), Потёмкин-Тавический активизировал военные действия против Турции как на суше, так и на море. К середине лета того же года на переговорах в Санкт-Петербурге добился согласия Великобритании и Пруссии на заключение между Россией и Турцией мирного договора на российских условиях.
Занимался также административной деятельностью. Генерал-губернатор Новороссийской (1774-1783), Азовской (1775-1783 годы; учреждена по инициативе Потёмкина-Таврического) и Астраханской (1776-1783) губерний, Саратовского (1780-1783), Екатеринославского (1783-1791) и Харьковского (1787-1791) наместничеств, Таврической области (1784-1791). Руководил хозяйственным освоением Новороссии; в частности, создавал благоприятные условия для её заселения (по подсчётам историка В.М. Кабузана, к 1793 году численность населения увеличилась примерно в 2,5 раза по сравнению с 1775 годом), развития садоводства, виноградарства, шелководства и другого, участвовал в основании городов Никополь (в 1775-1780 Славянск), Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Павлоград, Мариуполь, Николаев, застройке и благоустройстве Симферополя; инициировал объявление свободы торговли в Херсоне, Севастополе и Феодосии, а затем отмену таможенных пошлин во всех портах Крымского полуострова на 5 лет (манифест и указ Екатерины II от 22.2(4.3).1784 года и 13(24).8.1785 года соответственно).
Крупный землевладелец (ему принадлежали земли в Московской и Санкт-Петерб. губерниях, Могилёвском и Смоленском наместничествах, Таврической области России и в Киевском воеводстве Речи Посполитой). Получил в дар от Екатерины II в Санкт-Петербурге Аничков дворец, а также Таврический дворец (название дано императрицей в 1792 году в память о Потёмкине-Таврическом).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1774), Святого Андрея Первозванного (1774/1775), Святого Георгия 2-й степени (1775), Святого Владимира 1-й степени (1782) и другими.
Автор «Канона покаянного Спасителю» (1791 год; опубликован в 1881 году). Скончался, по-видимому, от малярии; однако в обществе ходили слухи, что он был отравлен.
Ряд сведений о Потёмкине-Таврическом, распространённых в научной и популярной литературе, например о его причастности к гибели на дуэли в 1775 году князя П.М. Голицына (из рода Голицыных), о строительстве бутафорских населённых пунктов («потёмкинских деревень») и торговых кораблей вместо военных, не подтверждаются историческими источниками.
Потёмкину-Таврическому посвящены оды А.П. Сумарокова (1774), В.П. Петрова (1775, 1791 и другие), М.М. Хераскова (1791; впервые опубликована в 1999 году), Г.Р. Державина (1794), стихотворение Екатерины II «Лежала я вечор в беседке ханской…» (1787; впервые опубликована в 1876 году) и других. Потёмкину-Таврическому установлены памятники в Херсоне (1836 год, автор проекта И.П. Мартос; не сохранился, воссоздан в 2003 году скульптором Ю.Г. Степаняном), Бендерах (2010 год, коллектив авторов творческой мастерской VIZURI, город Киев), Смоленске (2011 год, скульптор В.С. Гращенков) и другие. Фигура Потёмкина-Таврического помещена в скульптурных композициях ряда памятников: «Тысячелетие России» в Новгороде (1862), императрице Екатерине II в Санкт-Петербурге (1873 год, автор обоих проектов М.О. Микешин), Симферополе (1890 год, автор проекта Н.А. Лаверецкий; демонтирован в 1921 году) и в Одессе (1900 год, архитектор Ю.М. Дмитренко, скульптор М.П. Попов; демонтирован в 1920 году, сохранился частично, восстановлен в 2007 году). В честь Потёмкина-Таврического назван броненосец Черноморского флота «Князь Потёмкин Таврический», астероид № 6954 (1987). Имя Потёмкин-Таврический носят улицы в Николаеве, Санкт-Петербурге и другие.
Существует версия, что Потёмкин-Таврический и Екатерина II были родителями Елизаветы Григорьевны Темлицыной (в историографии неверно именуется Тёмкиной) (июль 1775? - не ранее начала 1840-х годов), в замужестве Калагеорги (с 1794).
Исторические источники:
Бумаги князя Г.А. Потемкина-Таврического. СПб., 1893-1895. Т. 1-3;
Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка. 1769-1791. М., 1997;
Г.А. Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. СПб., 2002-2003. [Кн. 1-2].