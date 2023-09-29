Потёмкин , Григорий Александрович

Потёмкин (с 1787 — Потёмкин-­Таврический) , Григорий Александрович (30.09[11.10].1739, с. Чижево, Смоленская губ. — 05[16].10.1791, близ с. Рэдений-­Веки, Молдавское княжество) — российский государственный деятель, граф (1775), князь Священной Римской империи (1776), генерал-­фельдмаршал (1784), создатель Черноморского флота и его первый «главноначальствующий», почетный член Петербургской академии наук (1776). Руководил присоединением Новороссии и Крыма , где основал ряд городов. По всей видимости, был морганатическим супругом Екатерины II (тайное венчание, скорее всего, произошло 8[19] июня 1774). После этого до конца жизни оставался одним из самых преданных и близких сподвижников Екатерины II.

Из дворян. Окончил дворянское учебное заведение в Немецкой слободе. Поступил в Московский университет, но был исключен за «леность». С 1755 — на военной службе (рейтар конной гвардии). Участвовал в перевороте 28 июня 1762, был пожалован камер-­юнкером. С 1768 — камергер, отчислен с военной службы. В 1769 отправился на Русско-­турецкую вой­ну (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) «волонтиром», где отличился в битвах при Фокшанах, Ларге и Кагуле. В 1770–1771 — в Петербурге, был произведен в генерал-­поручики, затем в генерал-­адъютанты (1774). Командир Преображенского полка (1774–1791), глава Военной коллегии (1784–1791). П. провел ряд изменений в военной сфере: реформу пехоты, гуманизировал отношения к солдатам, следил за повышением боевой подготовки вой­ск и т. д.

В 1774–1783 был Новороссийским генерал-­губернатором, руководил строительством кораблей Черноморского флота и баз для него (Херсон, Севастополь), в 1785–1791 — главнокомандующий флотом. Подготовил и осуществил операцию по присоединению к России Крымского ханства (1782–1783). После этого приложил много усилий по хозяйственному освоению Новороссии, основывал новые города (Екатеринослав, Николаев и др.), приглашал колонистов, развивал сельское хозяйство и т. п. В 1787, во время путешествия Екатерины II «в Киев и область Таврическую», был удостоен почетной приставки к фамилии — Таврический.

Во время Русско-­турецкой вой­ны 1787–1791 командовал Екатеринославской армией, затем был назначен главнокомандующим «армиями российскими на Юге» (с 1789). Сумел добиться заключения выгодного для России Ясского мира (1791).

Ист .: Бумаги князя Г. А. Потемкина-­Таврического. В 3 т. СПб., 1893–1895.

Лит. : Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891; Болотина Н. Ю. Деятельность Г. А. Потемкина в области внутренней политики России. М., 2010; Лопатин В. С. Потемкин и его легенда. М., 2012. Н. А. Могилевский .