Памятник князю Г.А. Потемкину-Таврическому Памятник князю Потёмкину-Таврическому в Симферополе был открыт 16 марта 2016 года по инициативе Российского Военно-Исторического Общества и властей Крыма. Бронзовый бюст с мраморным монументом установлен в рамках проекта “Аллея Российской Славы”. На чтение: 1 минута

Памятник князю Потёмкину-Таврическому в Симферополе был открыт 16 марта 2016 года по инициативе Российского Военно-Исторического Общества и властей Крыма. Бронзовый бюст с мраморным монументом установлен в рамках проекта “Аллея Российской Славы”.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: глава администрации города Геннадий Бахарев, депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Аксенов, руководитель проекта “Алея российской славы” Михаил Сердюков, делегация РВИО, жители Симферополя.

Григорий Александрович Потёмкин (1739–1791) – известный государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, дипломат. Являлся участником дворцового переворота, в результате которого трон заняла Екатерина II. Отличился в русско-турецкой войне, за что получил чин генерала. Был назначен вице-президентом Военной коллегии, возведён в графское достоинство. Получив значительные привилегии при дворе императрицы, Потёмкин стал самым могущественным и влиятельным человеком в стране. Фаворит Екатерины II сыграл значительную роль в подавлении восстания Емельяна Пугачёва и ликвидации Запорожской Сечи. Реализовал проект присоединения Крыма к Российской Империи и освоения Северного Причерноморья после ряда побед в русско-турецких войнах. За свои военные и дипломатические успехи на юге, получил титул “князя Таврического”. Провёл ряд реформ в императорской армии. Князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический скончался от лихорадки по дороге из Ясс в Николаев.

На постаменте высечены слова Григория Александровича Потёмкина: “Долг воинского человека побуждает пещись о сохранении людей”.

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