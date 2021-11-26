НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ
НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ - древний город- крепость в центральной части Крыма.
Под названием «царская крепость Неаполис» упомянут в «Географии» Страбона и в декрете в честь Диофанта (Херсонес). Отождествление с городищем Керменчик (в юго-восточной части современного города Симферополь) предложено сразу же после первых исследований в 1827 году и поддержано большинством учёных, хотя остаётся предметом дискуссий. Первые раскопки И. П. Бларамберга в 1827 году, швейцарского путешественника Ф. Дюбуа де Монперё в 1834 году, А. С. Уварова в 1853 году; работы на некрополе с 1870-х годов поставлены под контроль Таврической учёной архивной комиссией в 1887 году. Позднее проводились раскопки Н. И. Веселовского в 1889 году, Н. Л. Эрнста в 1926-1927 годах, отрядом (начальник А. Н. Карасёв) Тавро-скифской экспедиции (начальник П. Н. Шульц) в 1945-1950, 1954-1959 годах, экспедициями ГИМ и МГУ под общим руководством И. В. Яценко в 1960-1964 годах, Институтом археологии АН УССР (затем Национальной АН Украины) под руководством О. А. Махневой в 1978-1988 годах, А. Е. Пуздровского в 1989-1990 годах, Ю. П. Зайцева в 1992-1993, 1999, 2003-2006 годах.
Городище Керменчик (крупнейшее и наиболее изученное в Северном Причерноморье, если не считать античных городов) расположено на скальном массиве внутренней гряды Крымских гор; в плане - равносторонний треугольник, площадью около 20 га, его основание с юга ограничено остатками стены (за ней - обширный «пригород»), на востоке - неприступным обрывом в долину реки Салгир. С запада и востока от городища - остатки древних гидротехнических сооружений и некрополи, Битакский некрополь - на противоположном (правом) берегу Салгира. Фиксируются и следы древних дорог. Всего изучено около 2,6 га на городище, 1,2 га на пригороде, более 200 могил - на Восточном и десятки могил - на Западном некрополе. На основе синхронизации стратиграфических колонок Ю. П. Зайцевым выделены 6 горизонтов (периодов), каждый из которых имеет до 4 подразделений.
Период F - селище (конец IV - начало III веков до н. э.) кизил-кобинской культуры на территории северной части городища, возведённого позднее. Ныне не связывают.
В период E (вторая четверть II века - 135/133 год до н. э.) обживаются некоторые участки на территории городища; в период Е2 (145/141 год - 135/133 год) на юге строится оборонительная стена, мегарон и связанный с ним комплекс, которые вскоре гибнут в пожаре.
В период D (135/133 год - 112/108 год до н. э.) возник ограждённый Южный дворец, включающий существенно перестроенный мегарон (вероятно, 2-этажный) с фресками, известняковыми и мраморными статуями, терракотовыми алтарями и статуэтками в нишах; бассейн (предположительно ритуальный) с цветными изображениями краской на дне; др. постройки; монументальный южный фасад. Южнее - мавзолей (судя по надгробной греческой надписи, построен в честь царя Аргота) и алтарь; между ними - проход к центральным воротам с башней и монументальным мавзолеем (предположительно царя Скилура). В мавзолее Скилура найдено основное захоронение в каменной гробнице и более 70 погребений членов семьи или приближённых; среди находок - предметы из золота, оружие. Оборонительная стена в этот период перестраивается, появляются башни, бастионы. Среди находок - архитектурные детали, фрагменты каменных и бронзовых скульптур, греческие надписи, много импортных керамических изделий. К этому времени относятся и древнейшие могилы на некрополях - склепы (катакомбы). Расцвет города связывают с деятельностью Скилура, преемника Аргота, разгром - с поражением Палака (сына Скилура) и его союзника, царя ревксиналов (роксолан) Тасия, от Диофанта, полководца Митридата VI Евпатора.
В период C (рубеж II/I веков до н. э. - середины I века н. э.) территория городища имела довольно плотную «кустовую» застройку, широко распространяются мегароны. Дворец частично восстанавливается, но потом приходит в запустение. Отмечен локальный ремонт укреплений, но появляются и пристройки к ним с напольной стороны. Склепы - более обширные, в некоторых - до 30 погребений. Сохраняется преемственность с культурой предшествующего времени, хотя зафиксировано 3 слоя пожаров и разрушений.
В период B (вторая половина I - третья четверть II веков) ремонтируется фортификация; хозяйственные ямы и зольники (под одним из них - остатки святилища «Трёх менгиров») являются основными типами сооружений; 2 постройки типа мегарон (с фресками, граффити) и др., связанные с ними, объединяют в Северный дворец. Появляются погребения на городище (в т. ч. элитные у бывшего Южного дворца). На некрополях распространяются могилы с подбоями (появляются в конце периода С). Комплекс городища этого времени интерпретируют как центр-зимник скотоводческого населения, что объясняют распространением иного типа хозяйства и «сарматизацией» населения.
Период A (четвертая четверть II - вторая четверть III веков) соответствует крупному хаотично застроенному неукреплённому поселениию. Отмечается упадок в строительстве и др. сторонах материальной культуры. Хозяйство основано на земледелии (в т. ч. виноградарство, садоводство) и животноводстве. Появляются склепы, вырубленные в скале, с примитивными рельефами, росписями. В Северном дворце строят ещё один мегарон (предполагают, что предгорья Крыма в это время контролировало Боспорское государство, тогда здесь могла быть резиденция наместника). Период А2 отражает тотальный разгром, который ранее датировали 250-ми годами и приписывали готам. Ныне его относят к более раннему времени и связывают с походом боспорян (218 год) или экспансией алан (около 225 года или между 230 и 240 годами).
Неаполь Скифский традиционно рассматривают как центр государства скифов, переместившийся в Крым (смотрите также Скифская археологическая культура), но предлагаются и др. интерпретации Неаполя Скифского, например как политического центра нескольких разных объединений, связанных с контролем над торговыми путями Северного Причерноморья.
Дополнительная литература:
Высотская Т.Н. Неаполь – столица государства поздних скифов. К., 1979;
Сымонович Э. А. Население столицы позднескифского царства. К., 1983.