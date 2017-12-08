Как Хаджибей стал Одессой «Ах, Одесса, жемчужина у моря!» Кто не слышал эту замечательную песню и не вспоминал Потемкинскую лестницу, Привоз и памятник Екатерине Великой? Давным-давно на берегу Черного моря, возле татаро-турецкого поселения Хаджибей, была построена Хаджибейская крепость. В этой маленькой захолустной крепости жизнь ключом не била, и только летом, когда в порт прибывали суда с товарами из соседних Аккермана и Измаила, начиналось какое-то оживление. Русско-турецкая война 1787–1791 годов привнесла новизну в жизнь города. Турки потеряли Очаков, и Хаджибей превратился в главную базу турецкого флота. Но, как вы помните из курса отечественной истории, долго это продолжаться не могло, и русские в ходе той войны... На чтение: 1 минута

«Ах, Одесса, жемчужина у моря!» Кто не слышал эту замечательную песню и не вспоминал Потемкинскую лестницу, Привоз и памятник Екатерине Великой?

Давным-давно на берегу Черного моря, возле татаро-турецкого поселения Хаджибей, была построена Хаджибейская крепость. В этой маленькой захолустной крепости жизнь ключом не била, и только летом, когда в порт прибывали суда с товарами из соседних Аккермана и Измаила, начиналось какое-то оживление.

Русско-турецкая война 1787–1791 годов привнесла новизну в жизнь города. Турки потеряли Очаков, и Хаджибей превратился в главную базу турецкого флота. Но, как вы помните из курса отечественной истории, долго это продолжаться не могло, и русские в ходе той войны отбили Хаджибей у турок.

В 1794 году по указу императрицы в этих местах началось строительство порта и нового города. Еще раз уточняем: новый город возводили по указу Всероссийской государыни Екатерины II, а не по решению Центральной рады.

Через год Хаджибей был переименован. За основу взяли название древнегреческого поселения Одессос, которое вроде находилось поблизости. Слово понравилось и Екатерине; правда, существует легенда, что она якобы повелела так: «Пусть же Гаджибей носит это эллинское название, но в женском роде».

Тем не менее, многие по инерции еще долго называли город Хаджибеем. Но их «переучивали». До наших дней дошли предания, что стражники при въезде в город спрашивали: «Куда?», и если отвечали «в Одессу», то милости просим, а если «в Хаджибей» – въезжающих пороли.